El PP cuestiona el uso de fondos municipales para arreglo de caminos en la compra de un camión



FOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Montilla criticó ayer la gestión del equipo de gobierno en relación con varios acuerdos plenarios recientes, durante una rueda de prensa celebrada para aclarar, según detalló la portavoz de la formación, María José Tejada, la “controversia” y la “confusión” generadas en torno a estas decisiones.La portavoz popular compareció ante los medios para ofrecer la versión de su grupo sobre lo ocurrido en los dos últimos plenos municipales y, en particular, sobre la modificación de crédito vinculada a la compra de un camión para el Área de Obras Públicas.Tejada puso el foco en la gestión temporal del incidente que motivó dicha modificación presupuestaria. “Se celebró un pleno extraordinario, en pleno mes de agosto, para resolver un siniestro que tuvo un camión que se averió en el mes de abril”, sostuvo la edil, para quien “ha habido mucho tiempo para poder gestionar este incidente”, a pesar de que su grupo no tuvo conocimiento del suceso hasta finales de julio.En ese sentido, la portavoz del PP afirmó que esta situación evidencia “una total improvisación y una falta de planificación y una falta de gestión por parte del equipo de gobierno” . Según explicó, la decisión de modificar la partida destinada al arreglo de vías y caminos —que había sido incrementada en 350.000 euros en el presupuesto de 2025 tras la negociación con el propio Partido Popular— resultaba, a su juicio, inadecuada.Y es que, tal y como defendió, esa dotación económica respondía a una necesidad prioritaria para el municipio. En este punto, subrayó que “nosotros en ningún momento nos negamos a que se compre el camión, que eso que quede también bastante claro, que consideramos que es importante, que es necesario para los servicios técnicos”, afirmó, si bien insistió en que el desacuerdo radica en el modo de financiación elegida.En esa línea, la portavoz popular criticó la falta de alternativas planteadas por el equipo de gobierno y lamentó que no se ofreciera margen para estudiarlas, lo que, en su opinión, limitó la capacidad de su grupo para participar en la toma de decisiones.Asimismo, Tejada cuestionó la justificación ofrecida por el Gobierno municipal para realizar la modificación presupuestaria. En concreto, señaló que se argumentó que la partida no podría ejecutarse antes de final de año, una explicación que, según sostuvo, evidenciaba problemas de planificación. “Se vio claramente esa falta de planificación”, afirmó, recordando que los fondos destinados a esta partida suelen recibirse en las mismas fechas cada ejercicio.De igual modo, durante su intervención, la portavoz del Partido Popular incidió en la responsabilidad del equipo de gobierno en la ejecución de las inversiones. “No es responsabilidad de la oposición que no se ejecuten esos 200.000 euros. Es responsabilidad única y exclusivamente del equipo de gobierno el que se lleguen a ejecutar”, manifestó.En otro orden de cosas, Tejada explicó que, tras aquel pleno de agosto, se han mantenido diversas reuniones con el equipo de gobierno con el objetivo de reconducir la situación. En ese contexto, destacó que se había alcanzado un compromiso para iniciar el arreglo de la calle San José mediante gestión directa del Ayuntamiento, una decisión que, según indicó, permitiría agilizar los trabajos.Así, la portavoz popular señaló que este compromiso ha sido determinante en la posición final de su grupo, que. “Nuestra intención siempre ha sido mostrar nuestra colaboración, en el sentido de que, al final, lo que pretendemos es que se gestione de la mejor manera”, afirmó Tejada, añadiendo que el objetivo es ejecutar el máximo importe posible sin comprometer futuros presupuestos.Con todo, la edil montillana avanzó que el Partido Popular realizará un seguimiento del cumplimiento de estos compromisos. “Estaremos también pendientes de que este compromiso se cumpla”, aseguró, al tiempo que reiteró que su grupo mantendrá su atención en las futuras cuentas municipales, con especial énfasis en las partidas destinadas a la mejora de calles y caminos. En este sentido, defendió que su formación continuará velando por que se destinen recursos suficientes a estas actuaciones, especialmente en zonas que, según indicó, llevan años pendientes de intervención.