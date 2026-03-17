El Pleno aprueba los presupuestos del Ayuntamiento de Montilla para el año 2026

Incrementos en partidas municipales

Respaldo de Izquierda Unida

Rechazo del Partido Popular

El equipo de gobierno defiende su gestión



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Corporación municipal aprobó anoche —con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida (IU) y el voto en contra del Partido Popular (PP)— los presupuestos municipales para el ejercicio 2026, unas cuentas que ascienden a 27.813.512 euros, lo que representa un incremento del 6,97 por ciento con respecto al ejercicio anterior.La teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, subrayó el carácter estratégico del documento presupuestario que regirá el funcionamiento del Ayuntamiento de Montilla a lo largo del ejercicio 2026 y que, tal y como apuntó, "define las prioridades económicas, sociales y de desarrollo de nuestro municipio”.El presupuesto municipal para el presente ejercicio alcanza los 27.813.512 euros, una cifra que representa un aumento del 6,97 por ciento en comparación con el ejercicio anterior. Como planteamiento previo, Antonia Ramírez indicó que “estas cuentas se han elaborado tras un análisis muy completo de la situación económica de nuestro municipio, partiendo de los ingresos que tenemos disponibles y de las partidas necesarias para cubrir las inversiones y los gastos que tenemos previstos para este ejercicio”.En ese sentido, la responsable municipal de Hacienda recordó que la elaboración del presupuesto está condicionada por el marco normativo vigente y, en especial, de las reglas fiscales. Por otro lado, Ramírez detalló las principales vías de financiación de las arcas municipales, entre las que resaltó las transferencias del Estado a través de la Participación en los Ingresos del Estado, las transferencias de la Junta de Andalucía mediante la Patrica, la recaudación municipal, las subvenciones y la financiación externa.Según la edil de Hacienda, el incremento del presupuesto de 2026 se debe principalmente a dos fuentes de ingresos. En primer lugar, al aumento de las transferencias estatales —que se incrementan en un 13 por ciento, hasta alcanzar los 931.000 euros, con unos recursos que tienen carácter incondicionado y que, por tanto, pueden destinarse a diferentes partidas del presupuesto municipal—.En segundo lugar, Ramírez mencionó el incremento registrado en el servicio de ayuda a la dependencia. En este caso, señaló que “esta partida se ha incrementado en un 19,93, ascendiendo a 817.132 euros”, aunque precisó que se trata de un ingreso finalista, destinado exclusivamente a este servicio.La edil también explicó que la elaboración de las cuentas ha tenido en cuenta el contexto económico actual. Así, indicó que el presupuesto se ha confeccionado considerando el cierre del año 2025 con un Índice de Precios al Consumo (IPC) del 2,9 por ciento, así como el incremento de los costes asociados a recursos humanos, materias primas y suministros.La teniente de alcalde de Hacienda detalló algunos de los incrementos más relevantes en distintas partidas municipales. Entre ellos citó el aumento del programa de sanidad animal en un 20 por ciento; el mantenimiento y conservación de colegios e instalaciones en un 27 por ciento; el contrato de transporte público en un 35 por ciento y el contrato de atención de la Oficina de Turismo, en un 47 por ciento.En materia social, Ramírez destacó que cerca de siete millones de euros del presupuesto se destinan a políticas sociales. También explicó que se han reforzado varias líneas estratégicas, entre ellas el incremento de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas a clubes y asociaciones deportivas, con un aumento del 25 por ciento respecto al ejercicio anterior, así como programas y ayudas dirigidas a juventud e infancia, que crecen un 33 por ciento.Asimismo, mencionó otras actuaciones previstas en las cuentas municipales, como una mayor dotación económica para el mantenimiento de vías y caminos —que aumenta un 43 por ciento—, o la consignación de 150.000 euros para el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).En el ámbito del desarrollo económico y turístico, la teniente de alcalde de Hacienda señaló la continuidad del Plan de Sostenibilidad Turística de Montilla, que incluye actuaciones como el futuro Museo del Vino en El Parador o la mejora de espacios museísticos ya existentes, entre ellos, la Exposición Permanente de El Gran Capitán.Además, aludió al Plan de Actuación Integrada (PAI), con una inversión de 10,5 millones de euros, de los cuales 8.9 millones procederán de fondos europeos, mientras que el resto será de aportación municipal, aunque a lo largo de cuatro años.En cuanto al capítulo de inversiones, los presupuestos recogen una dotación de 783.766 euros destinada a actuaciones como la rehabilitación arqueológica del castillo de El Gran Capitán, la retirada de amianto de edificios municipales, la implantación del servicio de recogida de biorresiduos, así como inversiones en alumbrado, la adquisición de patrimonio o la renovación de vehículos municipales.Por otro lado, Antonia Ramírez destacó los efectos de la amortización de deuda realizada en ejercicios anteriores. Según explicó la edil de Hacienda, esta decisión permitirá reducir de forma notable el pago de intereses en 2026. “Tenemos un 62,68 por ciento menos de intereses, lo que equivale a 89.000 euros que, este año 2026, vamos a dejar de pagar de intereses”, indicó.Asimismo, apuntó que la situación de solvencia de la tesorería municipal permitirá obtener ingresos adicionales derivados de la remuneración de los saldos bancarios. En concreto, el presupuesto prevé ingresos por valor de 205.550 euros en concepto de intereses.La concejala de Hacienda también se refirió al límite de gasto establecido para el Ayuntamiento de Montilla y explicó que, tras conocerse los datos de la liquidación del ejercicio 2025, el techo de gasto se sitúa en casi 21,2 millones de euros, aplicando una tasa de referencia del 3,3 por ciento.Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), María Luisa Rodas, intervino también anoche en la sesión plenaria para valorar el proceso de elaboración del presupuesto y el resultado final de las cuentas municipales. Durante su intervención, la edil destacó el trabajo desarrollado en las semanas previas al pleno celebrado anoche y el proceso de negociación entre los distintos grupos.Además, Rodas insistió también en la necesidad de una financiación más suficiente para las Administraciones locales, con “un reparto más justo de los ingresos, ya que la Administración local necesita más recursos y no se puede hacer más con menos”.La edil montillana detalló que IU trasladó al equipo de gobierno nueve propuestas durante el proceso de negociación del presupuesto, elaboradas a partir de reuniones con asociaciones y colectivos vecinales, así como de mociones aprobadas en el Pleno que requerían respaldo económico. Entre ellas mencionó iniciativas como el refuerzo del Plan de Rehabilitación de Vivienda, el aumento de las partidas destinadas al arreglo de calles y caminos o actuaciones en distintos espacios públicos del municipio.De igual modo, se refirió a otras propuestas planteadas por su grupo municipal, entre ellas, la actualización del Plan Local de Emergencias, actuaciones en el Aula de la Naturaleza y en el entorno del Cerro Don Juan, o la búsqueda de soluciones para mejorar los sistemas de climatizaación del Mercado de Abastos. También mencionó la inclusión de partidas vinculadas a mociones aprobadas previamente en el Pleno, como medidas de prevención del suicidio o acciones de concienciación en materia de diversidad.Asimismo, Rodas destacó la propuesta para impulsar actividades de dinamización en el Museo Histórico Local, una iniciativa que, según explicó, busca revertir el descenso de visitas registrado en los últimos años y reforzar el papel cultural de este espacio situado en la antigua Fábrica de la Luz.En conjunto, las medidas planteadas por Izquierda Unida suman una dotación aproximada de 242.000 euros dentro del presupuesto municipal. En ese sentido, la portavoz de la formación valoró positivamente el resultado de las negociaciones y la incorporación de varias de estas propuestas al documento final.Por último, Rodas afirmó que el trabajo desarrollado por su grupo municipal durante la negociación había sido “importante y, a nuestro entender, satisfactorio” y aAunque reconoció que las cuentas no reflejan exactamente el modelo presupuestario que su formación habría planteado, señaló que el resultado final incorpora propuestas relevantes de IU que justificaban su respaldo a las cuentas municipales.Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (PP), María José Tejada, señaló que “el presupuesto municipal no es únicamente un documento técnico contable: es también la expresión de las prioridades políticas que tiene un Gobierno del modelo de ciudad que se quiere construir”.A partir de esa premisa, la portavoz del PP sostuvo que el contenido de las cuentas municipales no responde al modelo de desarrollo que su grupo considera necesario para la localidad. Según afirmó, “con los presupuestos que se nos han presentado, el Gobierno del PSOE demuestra con sus hechos que no busca construir un modelo de ciudad con oportunidades para Montilla”.No obstante, Tejada explicó que su grupo municipal había analizado el borrador presupuestario “con responsabilidad y con una voluntad constructiva”, presentando un conjunto de propuestas orientadas a mejorar el mantenimiento urbano, reforzar los servicios municipales e impulsar la actividad económica y el empleo en el municipio.En ese sentido, indicó que algunas de esas iniciativas sí fueron incorporadas al documento final. Entre ellas citó el incremento de la partida destinada al arreglo de vías públicas y caminos, una medida que, según explicó, resulta relevante para mejorar la seguridad, la accesibilidad y facilitar el trabajo del sector agrícola.Del mismo modo, señaló que también se había incluido la limpieza y mantenimiento de solares municipales, una actuación que, según detalló, busca prevenir la proliferación de plagas y reducir el riesgo de incendios. Igualmente, destacó la incorporación de una auditoría sobre el mantenimiento de parques y jardines y la actualización del Plan de Emergencias y Protección Civil.La portavoz popular valoró la inclusión de todas estas medidas al considerar que "responden a preocupaciones trasladadas por la ciudadanía", sin embargo, advirtió de que el número de propuestas del PP aceptadas por el equipo de gobierno fue menor que el de las rechazadas durante el proceso de negociación.En este contexto, Tejada lamentó que algunas de las iniciativas que su grupo consideraba "prioritarias" no hayan sido incorporadas en el presupuesto. Entre ellas destacó las propuestas dirigidas a reforzar el apoyo al trabajo autónomo, al emprendimiento y al comercio local.Según explicó, su grupo planteó destinar 250.000 euros para impulsar esta actividad económica, una medida que, a su juicio, resultaba necesaria para favorecer la consolidación y modernización de autónomos, pequeñas empresas y comercios del municipio. No obstante, afirmó que la respuesta del equipo de gobierno fue incrementar esta partida “en apenas 15.000 euros”, una cantidad que, en opinión del PP, se sitúa muy por debajo de las necesidades que presenta la economía local.Durante su intervención, la portavoz popular también insistió en la necesidad de adoptar medidas que favorezcan la generación de empleo y la fijación de población, especialmente entre la juventud. En este sentido, señaló que Montilla afronta el reto de atraer inversiones y crear oportunidades laborales para las nuevas generaciones.Asimismo, explicó que el Partido Popular presentó propuestas orientadas a mejorar la limpieza urbana, reforzar la seguridad y apoyar iniciativas sociales, culturales y vecinales destinadas a preservar tradiciones y patrimonio local, aunque muchas de ellas no fueron finalmente incorporadas a las cuentas municipales.Por último, Tejada defendió que el presupuesto municipal debe servir tanto para atender los servicios públicos cotidianos como para generar condiciones que impulsen el crecimiento económico. Sin embargo, sostuvo que las cuentas presentadas por el equipo de gobierno no responden plenamente a ese objetivo y anunció la posición final de su grupo en la votación del Pleno, que fue en contra.La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lidia Bujalance, puso en valor el trabajo realizado para confeccionar el documento presupuestario y subrayó la complejidad del proceso, en gran medida debido al contexto económico actual y a las circunstancias que afectan a la gestión municipal.En ese sentido, afirmó que el presupuesto se ha diseñado teniendo en cuenta “el dificultoso marco de disciplina fiscal en el que nos encontramos, el incremento del coste de los contratos que ya tenemos suscritos vinculados al IPC y la evolución normativa que nos obliga a afrontar gastos que se hacen necesarios abordar en este ejercicio 2026”.De igual modo, Lidia Bujalance defendió que el objetivo principal de las cuentas municipales es mantener los servicios públicos y seguir impulsando el desarrollo económico de la localidad. Según explicó, el presupuesto pretende “sostener los servicios públicos, impulsar la actividad económica de nuestra ciudad y continuar con el desarrollo del modelo de ciudad que se ha venido consolidando en este mandato”.La portavoz socialista recordó además que este modelo de desarrollo se encuentra recogido en la Agenda Urbana de Montilla, aprobada en septiembre de 2022, un documento que establece la hoja de ruta para el futuro del municipio hasta el horizonte de 2030.En esa dirección, Bujalance destacó que las cuentas municipales consolidan diversos proyectos estratégicos para la ciudad. Entre ellos mencionó el impulso al turismo como motor de desarrollo económico a través de las actuaciones vinculadas al Plan de Sostenibilidad Turística, que permitirá incorporar un nuevo espacio cultural al circuito museístico local con la creación del futuro Museo del Vino.Del mismo modo, la portavoz socialista subrayó la continuidad de las actuaciones de mejora urbana y de accesibilidad en el municipio, con intervenciones en vías públicas, caminos e infraestructuras municipales. En este ámbito, recordó que las propuestas planteadas por los grupos municipales en torno a la partida destinada a vías y caminos han sido incorporadas a los presupuestos “en la medida que se ha podido”.Asimismo, hizo referencia a iniciativas de mejora de los barrios, como el programa, que también se reflejan en las cuentas municipales y que buscan reforzar la identidad y la calidad de vida en los distintos barrios del municipio.Bujalance también destacó la importancia del Plan de Actuación Integrado (PAI), que contempla una inversión de más de diez millones de euros y que permitirá movilizar importantes recursos públicos, en su mayoría procedentes de fondos europeos, para impulsar actuaciones de regeneración urbana y cohesión social.Además, defendió que el modelo de desarrollo impulsado por el equipo de gobierno ha contribuido a mejorar la situación económica local. En este sentido, afirmó que “en estos momentos los datos de empleo de nuestro municipio son los mejores de los últimos quince años”.Por otro lado, Bujalance destacó que el documento presupuestario aprobado anoche incorpora diversas aportaciones planteadas por los grupos municipales durante el proceso de negociación. Según explicó, el borrador inicial presentado en la Comisión Especial de Cuentas fue modificado para incluir propuestas formuladas por los distintos grupos, algunas de ellas coincidentes y otras vinculadas a diferentes prioridades.No obstante, señaló que algunas de las iniciativas planteadas no fueron incorporadas en esta fase, aunque subrayó que el presupuesto debe entenderse como “un documento vivo” que podrá seguir desarrollándose a lo largo del ejercicio 2026 a través de las correspondientes comisiones de trabajo.Finalmente, la portavoz socialista defendió la estabilidad económica del Ayuntamiento de Montilla como uno de los factores que permiten impulsar proyectos estratégicos para la ciudad. En este sentido, recordó que en 2015 la deuda municipal equivalía al 80 por ciento del presupuesto, mientras que en la actualidad se sitúa por debajo del 7 por ciento, una circunstancia que, según explicó, ha facilitado la captación de fondos y subvenciones de otras administraciones, especialmente de la Unión Europea.“Esa fortaleza fiscal, esa fortaleza contable, nos ha permitido poder atraer fondos de otras Administraciones, subvenciones fundamentalmente de la Unión Europea, que nos permiten acometer los grandes proyectos de ciudad”, concluyó Bujalance al término de su intervención.