Hacer el TFM con profesionales: tu Trabajo Fin de Máster listo, original y a tiempo

El TFM siempre llega mal. Cuando el máster ya está casi terminado y el cansancio acumulado, te toca afrontar el trabajo de investigación más exigente de tu vida académica, con un plazo que no espera. Si estás pensando en pedir ayuda para hacer TFM, estás en el sitio adecuado.
El TFM precio varía según la especialidad, la extensión y el plazo. Muchos estudiantes buscan información sobre hacer TFM precio antes de decidir: en esta página tienes todo lo que necesitas para comparar, valorar la calidad del servicio y elegir.
En Aprobare.es llevamos más de siete años ayudando a estudiantes a completar sus trabajos fin de máster. Ya sea un trabajo final de máster de Ciencias Sociales, salud y deporte, Derecho o Ingeniería, sabemos exactamente en qué puntos se atasca casi todo el mundo.
El TFG o TFM: dos trabajos de fin de ciclo que comparten formato pero no exigencia. El trabajo fin de grado parte de los conocimientos generales del grado; el fin de máster te exige investigar con metodología propia, bibliografía científica actualizada y conclusiones que realmente aporten algo. No es una versión ampliada del TFG —es otro tipo de investigación.
El margen de error es menor. Un fin de máster TFM habilitante —Acceso a la Abogacía, Formación del Profesorado, Psicología General Sanitaria— tiene consecuencias directas sobre tu capacidad de ejercer. Suspenderlo retrasa tu titulación. Hacerlo bien requiere cientos de horas que, con frecuencia, ya no tienes.
El precio del TFM no es fijo. Cuatro factores lo determinan: especialidad, número de páginas, tipo de investigación y plazo. Un TFM por encargo empírico —con análisis estadístico o trabajo de campo— tiene un precio TFM superior al de una revisión bibliográfica de la misma extensión.
Muchos estudiantes buscan información sobre comprar TFM precio creyendo que todo es carísimo. La realidad es que el rango de TFM precio es amplio: Humanidades parte desde 350 € y los trabajos técnicos desde 690 €. Cuando decides comprar TFM con nosotros, el precio incluye investigación, redacción, revisiones ilimitadas, informe Turnitin y calidad certificada. Sin costes ocultos.
Precio según la extensión: 20–30 páginas desde 280 €; 30–50 páginas desde 350 €; 50–70 páginas desde 600 €; más de 70 páginas desde 850 €. El precio TFM final según su extensión puede variar si el trabajo lleva componente técnico avanzado o estadísticas complejas. Para un precio TFM exacto, cuéntanos la titulación, el número de páginas y los plazos: te respondemos el mismo día.
¿Necesitas el TFM urgente? Con menos de dos semanas, hay un sobrecoste del 20–40 % sobre el TFM precio estándar. La calidad no baja: mismo informe antiplagio, mismas revisiones incluidas.
Los tribunales reconocen al instante cuándo un trabajo está bien estructurado. La estructura no es burocracia: es la forma de demostrar que sabes investigar. Veamos dónde suele fallar cada proyecto.
Introducción y objetivos: sitúan el problema y adelantan cómo vas a abordarlo. Los objetivos deben ser medibles. Marco teórico: síntesis crítica de la literatura, no un resumen de todo lo leído. Metodología: la sección que más suspensos genera. Si tu trabajo utiliza estadísticas, un estudio de caso o encuestas como método principal, la justificación metodológica debe ser explícita. Resultados y discusión: los datos en la primera, la interpretación crítica en la segunda. Bibliografía: APA en ciencias sociales, Vancouver en biomedicina, Chicago en humanidades —comprueba la guía de tu máster antes de citar la primera fuente.
Cuando nos encargas hacer tu TFM, nuestros expertos alinean la metodología con los objetivos desde el primer borrador. Un estudio de caso mal construido o una revisión bibliográfica sin protocolo pueden tumbar el trabajo entero.
Decidir encargar el TFM es una cosa. Saber cómo funciona es otra. Ya sea para comprar TFM completo o para un TFM por encargo parcial, aquí va sin filtros.
¿Quieres comprar tu TFM y empezar esta semana? Escríbenos para encargar tu TFM hoy y te respondemos en el día.
Ya sea un trabajo final de máster en Salud, un TFM por encargo de Derecho o un TFG o TFM de Humanidades: cada titulación tiene sus bases de datos, sus normas de citación y su metodología. El fin de máster TFM más habitual combina revisión bibliográfica con análisis propio, pero cubrimos todos los formatos: trabajos fin de máster teóricos, empíricos, mixtos o con componente técnico.
Educación y Humanidades desde 350 €. Salud y Deporte con protocolo PRISMA, búsquedas en PubMed y análisis estadístico. Derecho con casuística real y bases Aranzadi. ADE con análisis PESTEL, DAFO y datos reales de mercado. Ingeniería con Python o MATLAB —tres semanas mínimo para trabajos con componente experimental. En todos los casos, el precio TFM refleja la complejidad real de cada titulación.
100 % original: informe Turnitin incluido en todos los trabajos. Sin inteligencia artificial generativa, sin reciclar trabajos anteriores.
Confidencialidad total: cumplimos el RGPD. Tu nombre, tu universidad y el contenido son estrictamente confidenciales.
Pago por etapas: primer pago al inicio, segundo pago al recibir los primeros capítulos, pago final con la entrega. Sin desembolso total por adelantado.
Revisiones gratuitas: las correcciones que pida tu tutor están incluidas en el precio. La calidad del trabajo no se negocia: queremos que apruebes, no solo que cuentes con un documento entregado.
Sí, es legal. En España y en toda la UE existen servicios de redacción académica sin prohibición normativa estatal. Funcionamos como cualquier tutor particular: apoyamos el proceso, pero quien presenta y defiende es el estudiante.
Un TFM de revisión bibliográfica de 30 páginas: 10–14 días hábiles. Un trabajo de fin de máster empírico o técnico con más de 50 páginas: 3–6 semanas. Con servicio urgente, los plazos se comprimen según disponibilidad.
El TFM precio depende de la titulación, la extensión y el tipo de investigación. El precio TFM en Humanidades o Ciencias Sociales parte desde 350 €; en Ingeniería o Salud es superior. Si quieres comprar TFM de cualquier área, cuéntanos los detalles y te enviamos el precio TFM personalizado el mismo día.
Lo pasamos por Turnitin antes de enviártelo. El informe va con el trabajo. Nada de ChatGPT ni generadores automáticos: todo lo redactan personas con formación académica en tu área.
UNED, VIU, UOC, UNIR, Universidad Europea y muchas más. Presenciales y online por igual. Gestionamos trabajos fin de máster de cualquier titulación y formato. Con la guía de tu programa nos adaptamos; sin ella, con el nombre del máster es suficiente.
El TFM por encargo requiere mayor profundidad metodológica y dominio de la literatura científica. El trabajo de fin de máster exige aportación propia y análisis crítico avanzado, a diferencia del trabajo fin de grado. El precio, los plazos de entrega y la complejidad del trabajo de fin reflejan esa diferencia. Cuéntanos tu caso y te damos una solución adaptada.
El máster casi en el bolsillo. Solo queda el trabajo fin de máster. Pedir ayuda no es tirar la toalla: es reconocer que el tiempo no alcanza para todo.
Llevamos más de siete años completando trabajos fin de máster de todos los perfiles. Más de mil trabajos fin de grado y trabajos fin de máster entregados avalan cómo hacemos tu TFM. Ya sea un TFG o TFM, un TFM por encargo completo o apoyo parcial, la calidad de cada entrega habla por sí sola. El TFM precio siempre es justo: lo fijamos antes de empezar, sin sorpresas.
El fin de máster TFM es el último paso antes de cerrar el ciclo universitario. Si quieres comprar TFM con garantías reales o recibir el precio TFM para tu trabajo final de máster sin compromiso, escríbenos hoy: https://aprobare.es/servicios/tfm/
El TFM precio varía según la especialidad, la extensión y el plazo. Muchos estudiantes buscan información sobre hacer TFM precio antes de decidir: en esta página tienes todo lo que necesitas para comparar, valorar la calidad del servicio y elegir.
En Aprobare.es llevamos más de siete años ayudando a estudiantes a completar sus trabajos fin de máster. Ya sea un trabajo final de máster de Ciencias Sociales, salud y deporte, Derecho o Ingeniería, sabemos exactamente en qué puntos se atasca casi todo el mundo.
¿Qué es el TFM y en qué se diferencia del TFG?
El TFG o TFM: dos trabajos de fin de ciclo que comparten formato pero no exigencia. El trabajo fin de grado parte de los conocimientos generales del grado; el fin de máster te exige investigar con metodología propia, bibliografía científica actualizada y conclusiones que realmente aporten algo. No es una versión ampliada del TFG —es otro tipo de investigación.
El margen de error es menor. Un fin de máster TFM habilitante —Acceso a la Abogacía, Formación del Profesorado, Psicología General Sanitaria— tiene consecuencias directas sobre tu capacidad de ejercer. Suspenderlo retrasa tu titulación. Hacerlo bien requiere cientos de horas que, con frecuencia, ya no tienes.
¿Cuánto cuesta hacer el TFM? Precio real según tu máster y tus plazos
El precio del TFM no es fijo. Cuatro factores lo determinan: especialidad, número de páginas, tipo de investigación y plazo. Un TFM por encargo empírico —con análisis estadístico o trabajo de campo— tiene un precio TFM superior al de una revisión bibliográfica de la misma extensión.
Muchos estudiantes buscan información sobre comprar TFM precio creyendo que todo es carísimo. La realidad es que el rango de TFM precio es amplio: Humanidades parte desde 350 € y los trabajos técnicos desde 690 €. Cuando decides comprar TFM con nosotros, el precio incluye investigación, redacción, revisiones ilimitadas, informe Turnitin y calidad certificada. Sin costes ocultos.
Tabla de precios orientativos (TFM de 30 páginas)
|Área del máster
|Precio desde
|Educación y Formación del Profesorado
|350 €
|Ciencias Sociales, Comunicación, Humanidades
|350 €
|Psicología, Salud y Deporte
|370 €
|Derecho, Abogacía, Ciencias Jurídicas
|380 €
|ADE, MBA, Dirección de Empresas
|380 €
|Ingeniería y Tecnología
|690 €
Precio según la extensión: 20–30 páginas desde 280 €; 30–50 páginas desde 350 €; 50–70 páginas desde 600 €; más de 70 páginas desde 850 €. El precio TFM final según su extensión puede variar si el trabajo lleva componente técnico avanzado o estadísticas complejas. Para un precio TFM exacto, cuéntanos la titulación, el número de páginas y los plazos: te respondemos el mismo día.
¿Necesitas el TFM urgente? Con menos de dos semanas, hay un sobrecoste del 20–40 % sobre el TFM precio estándar. La calidad no baja: mismo informe antiplagio, mismas revisiones incluidas.
Partes de un TFM: qué debe incluir tu Trabajo Fin de Máster para aprobar
Los tribunales reconocen al instante cuándo un trabajo está bien estructurado. La estructura no es burocracia: es la forma de demostrar que sabes investigar. Veamos dónde suele fallar cada proyecto.
Introducción y objetivos: sitúan el problema y adelantan cómo vas a abordarlo. Los objetivos deben ser medibles. Marco teórico: síntesis crítica de la literatura, no un resumen de todo lo leído. Metodología: la sección que más suspensos genera. Si tu trabajo utiliza estadísticas, un estudio de caso o encuestas como método principal, la justificación metodológica debe ser explícita. Resultados y discusión: los datos en la primera, la interpretación crítica en la segunda. Bibliografía: APA en ciencias sociales, Vancouver en biomedicina, Chicago en humanidades —comprueba la guía de tu máster antes de citar la primera fuente.
Cuando nos encargas hacer tu TFM, nuestros expertos alinean la metodología con los objetivos desde el primer borrador. Un estudio de caso mal construido o una revisión bibliográfica sin protocolo pueden tumbar el trabajo entero.
Cómo encargamos tu TFM: el proceso en 5 pasos, sin sorpresas
Decidir encargar el TFM es una cosa. Saber cómo funciona es otra. Ya sea para comprar TFM completo o para un TFM por encargo parcial, aquí va sin filtros.
- Paso 1 — Cuéntanos el tema, el máster y el plazo: escríbenos por WhatsApp o rellena el formulario. No hace falta tenerlo todo claro. Si quieres encargar tu TFM sin tema definido, también te ayudamos a elegirlo.
- Paso 2 — Te asignamos el experto más adecuado: más de 700 expertos académicos organizados por titulación y disciplina. Buscamos disponibilidad real para los plazos de entrega que manejas.
- Paso 3 — Entregas parciales y seguimiento: trabajamos por capítulos. Recibes borradores, los llevas a tu tutor y nos haces llegar su feedback. El trabajo se ajusta desde el principio.
- Paso 4 — Revisiones ilimitadas: cambios incluidos sin límite de rondas dentro del alcance acordado.
- Paso 5 — Entrega final con informe antiplagio: antes de enviarte el documento lo pasamos por Turnitin. Si necesitas apoyo para la defensa o el PowerPoint, también nos encargamos.
¿Quieres comprar tu TFM y empezar esta semana? Escríbenos para encargar tu TFM hoy y te respondemos en el día.
TFM por especialidad: trabajamos en más de 50 titulaciones de máster
Ya sea un trabajo final de máster en Salud, un TFM por encargo de Derecho o un TFG o TFM de Humanidades: cada titulación tiene sus bases de datos, sus normas de citación y su metodología. El fin de máster TFM más habitual combina revisión bibliográfica con análisis propio, pero cubrimos todos los formatos: trabajos fin de máster teóricos, empíricos, mixtos o con componente técnico.
Educación y Humanidades desde 350 €. Salud y Deporte con protocolo PRISMA, búsquedas en PubMed y análisis estadístico. Derecho con casuística real y bases Aranzadi. ADE con análisis PESTEL, DAFO y datos reales de mercado. Ingeniería con Python o MATLAB —tres semanas mínimo para trabajos con componente experimental. En todos los casos, el precio TFM refleja la complejidad real de cada titulación.
Nuestras garantías al hacer tu TFM: cero sorpresas, máxima tranquilidad
100 % original: informe Turnitin incluido en todos los trabajos. Sin inteligencia artificial generativa, sin reciclar trabajos anteriores.
Confidencialidad total: cumplimos el RGPD. Tu nombre, tu universidad y el contenido son estrictamente confidenciales.
Pago por etapas: primer pago al inicio, segundo pago al recibir los primeros capítulos, pago final con la entrega. Sin desembolso total por adelantado.
Revisiones gratuitas: las correcciones que pida tu tutor están incluidas en el precio. La calidad del trabajo no se negocia: queremos que apruebes, no solo que cuentes con un documento entregado.
Preguntas Frecuentes sobre Hacer el TFM
¿Es legal encargar la redacción de un TFM?
Sí, es legal. En España y en toda la UE existen servicios de redacción académica sin prohibición normativa estatal. Funcionamos como cualquier tutor particular: apoyamos el proceso, pero quien presenta y defiende es el estudiante.
¿Cuánto tiempo tardaréis?
Un TFM de revisión bibliográfica de 30 páginas: 10–14 días hábiles. Un trabajo de fin de máster empírico o técnico con más de 50 páginas: 3–6 semanas. Con servicio urgente, los plazos se comprimen según disponibilidad.
¿Qué precio TFM corresponde a mi especialidad?
El TFM precio depende de la titulación, la extensión y el tipo de investigación. El precio TFM en Humanidades o Ciencias Sociales parte desde 350 €; en Ingeniería o Salud es superior. Si quieres comprar TFM de cualquier área, cuéntanos los detalles y te enviamos el precio TFM personalizado el mismo día.
¿Cómo sé que el trabajo no tiene plagio ni IA?
Lo pasamos por Turnitin antes de enviártelo. El informe va con el trabajo. Nada de ChatGPT ni generadores automáticos: todo lo redactan personas con formación académica en tu área.
¿Aceptáis trabajos para UNED, VIU u otras universidades online?
UNED, VIU, UOC, UNIR, Universidad Europea y muchas más. Presenciales y online por igual. Gestionamos trabajos fin de máster de cualquier titulación y formato. Con la guía de tu programa nos adaptamos; sin ella, con el nombre del máster es suficiente.
¿Cuál es la diferencia entre un TFG y un TFM por encargo?
El TFM por encargo requiere mayor profundidad metodológica y dominio de la literatura científica. El trabajo de fin de máster exige aportación propia y análisis crítico avanzado, a diferencia del trabajo fin de grado. El precio, los plazos de entrega y la complejidad del trabajo de fin reflejan esa diferencia. Cuéntanos tu caso y te damos una solución adaptada.
Conclusión: el TFM es el último escalón, y no tienes que subirlo solo
El máster casi en el bolsillo. Solo queda el trabajo fin de máster. Pedir ayuda no es tirar la toalla: es reconocer que el tiempo no alcanza para todo.
Llevamos más de siete años completando trabajos fin de máster de todos los perfiles. Más de mil trabajos fin de grado y trabajos fin de máster entregados avalan cómo hacemos tu TFM. Ya sea un TFG o TFM, un TFM por encargo completo o apoyo parcial, la calidad de cada entrega habla por sí sola. El TFM precio siempre es justo: lo fijamos antes de empezar, sin sorpresas.
El fin de máster TFM es el último paso antes de cerrar el ciclo universitario. Si quieres comprar TFM con garantías reales o recibir el precio TFM para tu trabajo final de máster sin compromiso, escríbenos hoy: https://aprobare.es/servicios/tfm/