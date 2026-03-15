Montilla organiza dos rutas para descubrir el patrimonio y la tradición de su Semana Santa

Dos recorridos de gran interés

Segunda jornada: sábado 28 de marzo

El Ayuntamiento de Montilla celebrará los próximos sábados 21 y 28 de marzo la, una iniciativa impulsada por las concejalías de Turismo y Festejos que permitirá recorrer templos, hermandades y espacios vinculados a la tradición cofrade con el objetivo de poner en valor el patrimonio artístico, cultural y social que rodea a la Semana Santa montillana.La actividad, que alcanza este año su quinta edición, contará con la colaboración de la Agrupación de Cofradías, junto a distintas hermandades, asociaciones y empresas locales relacionadas con la tradición cofrade. A través de esta propuesta, el municipio invita a vecinos y visitantes a conocer de cerca el entramado cultural y social que sustenta una de las celebraciones más arraigadas del calendario montillano.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, señaló que esta iniciativa “es una forma singular de poner en valor nuestra Semana Santa y todo el patrimonio artístico y cultural que la rodea”. En ese sentido, destacó que la ruta permite mostrar no solo las imágenes, templos y casas de hermandad, sino también “todo el ecosistema que forma parte de esta celebración”.Además, el responsable municipal explicó que “la Semana Santa también tiene un impacto importante en distintos sectores de la economía local como la artesanía, la floristería, la música o la gastronomía, y con esta actividad queremos divulgar todo ese patrimonio y dar a conocer la vida cofrade durante el tiempo de Cuaresma”.Por su parte, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, recordó que esta iniciativa, recuperando una propuesta que se venía trabajando antes de la pandemia. En ese contexto, indicó que “es un proyecto que nació para mostrar el patrimonio cofrade de Montilla y que, con el paso de los años, ha ido creciendo y consolidándose con una gran acogida por parte del público”.De igual modo, el edil montillano destacó la implicación de las hermandades y colectivos participantes, a quienes agradeció su colaboración. En sus palabras, “las hermandades nos abren el corazón de sus casas y templos en unos días muy especiales de preparación para la Semana Santa, lo que permite conocer de cerca todo el trabajo y la dedicación que hay detrás de cada estación de penitencia”.La V Ruta Cofrade de Montilla se desarrollará este año con varias novedades. Por primera vez, el programa se celebrará en dos jornadas completas, con actividades tanto por la mañana como por la tarde y una pausa a mediodía destinada a una degustación gastronómica de productos típicos de Cuaresma.Cada jornada contará con un recorrido diferente. La primera de las rutas comenzará en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y permitirá visitar distintos templos, hermandades y espacios relacionados con la tradición cofrade montillana.La segunda jornada partirá desde el castillo de El Gran Capitán y ofrecerá un itinerario distinto por otros enclaves vinculados a la Semana Santa, incluyendo la visita al espacio de ensayo de La Pasión, uno de los elementos más representativos de la tradición escénica del municipio.La actividad será gratuita, aunque contará con plazas limitadas. Para facilitar el desarrollo de las visitas, se organizarán grupos de alrededor de cuarenta personas. Además, el Ayuntamiento de Montilla reservará parte de las plazas para visitantes procedentes de fuera de la localidad con el objetivo de reforzar el atractivo turístico de la Semana Santa local. Las inscripciones podrán realizarse a partir del miércoles 11 de marzo a través del servicio de WhatsApp de la Oficina de Turismo, en el número 672 78 05 21.Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha destacado que esta iniciativa contribuye a reforzar la proyección cultural y turística de la Semana Santa local, permitiendo descubrir el patrimonio, la historia y las tradiciones que forman parte de una de las celebraciones más significativas de la ciudad.La programación de la V Ruta Cofrade de Montilla se articulará en torno a dos recorridos diferentes que permitirán a los participantes adentrarse en distintos espacios vinculados a la tradición de la Semana Santa montillana.La primera de las jornadas, prevista para el sábado 21 de marzo, comenzará a las 10.00 de la mañana en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que será el punto de encuentro de los participantes. Desde allí, el recorrido dará inicio a las 10.15 horas con la visita al propio templo parroquial, sede canónica de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas.Posteriormente, la ruta continuará a las 11.10 horas en la Parroquia de San Francisco Solano, sede de la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano, antes de desplazarse a las 11.40 horas a la floristería Lola Flowers, uno de los establecimientos vinculados al trabajo ornamental de los pasos.El itinerario proseguirá a las 12.10 del mediodía con una visita a la iglesia-santuario de María Auxiliadora para conocer la imagen de La Borriquita, que acaba de sery, posteriormente, a las 12.35 horas, la talla del Cristo del Amor, obra de Amadeo Ruiz Olmos. La jornada matinal culminará a las 13.00 de la tarde en la Tahona del Castillo, donde los participantes podrán disfrutar de una degustación gastronómica de productos típicos de Cuaresma.Tras la pausa del mediodía, la actividad se reanudará a las 16.30 horas con una nueva parada en la Parroquia de San Francisco Solano, donde se conocerán los detalles de la Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios y se ofrecerá, además, una demostración de costal. El recorrido concluirá a las 17.15 horas con la visita a la sede de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura, en el Llanete de la Cruz, y a la Parroquia de San Sebastián.La segunda jornada, que tendrá lugar el sábado 28 de marzo, comenzará también a las 10.00 de la mañana, en este caso con punto de encuentro en el castillo de Montilla. Desde allí, el recorrido se iniciará a las 10.15 horas con una primera visita a la Parroquia de Santiago Apóstol, donde los participantes podrán conocer los detalles de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco.La ruta continuará en este mismo templo a las 10.40 horas con la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz y Devota Hermandad del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra y, posteriormente, a las 11.10 horas, con la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz. A las 11.30 horas el itinerario se trasladará a la sede de la Banda de Música Pascual Marquina, uno de los colectivos musicales estrechamente vinculados a la Semana Santa montillana. R · MANHATTANLa programación de la mañana continuará a las 12.30 del mediodía con una visita al Pabellón Municipal de Deportes para conocer el espacio de ensayo de La Pasión, una de las manifestaciones escénicas más características de la tradición cofrade local. En este mismo espacio, a las 13.15 horas, se celebrará una nueva degustación gastronómica de productos propios del tiempo de Cuaresma.Ya por la tarde, la ruta se retomará a las 16.30 horas con la visita a la Ermita de la Rosa, donde tiene su sede la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza. El recorrido finalizará a las 17.15 de la tarde en la Casa de los Romanos, sede de la Centuria Romana Munda, otro de los colectivos que forman parte del patrimonio cultural y tradicional de la Semana Santa de Montilla.Desde la organización se ha advertido que los horarios previstos para cada parada pueden experimentar variaciones en función de la celebración de exequias en los templos incluidos en el itinerario.