José Antonio Hernández | Filosofía para desconfiados

Ficha técnica



ILUSTRACIÓN: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

Además de la claridad con la que David Pastor Vico explica los asuntos importantes de la Filosofía, me llama la atención su manera peculiar de plantear algunos temas ya abordados por los autores clásicos desde la Antigüedad. El punto de partida de sus reflexiones enes la constatación de que nuestro sentimiento de unicidad es, en el mejor de los casos, sólo “un espejismo con raíces en nuestra propia estupidez individualista”.Alude a esa “sensación pueril” de que la “importancia” de los objetos y de los episodios depende de lo que nos afecta personalmente y, se apoya en la convicción, también ingenua, de que las soluciones de los problemas están en nuestras manos o en nuestros pensamientos individuales.Rechaza, en primer lugar, el “dualismo”, aceptado por la Filosofía tradicional ente alma y cuerpo, razón y fe, forma y materia. Para explicar la concepción del hombre, tanto biológica como cultura, propone el cultivo de la “confianza” como el rasgo más distintivo y característico. Explica cómo la seguridad del cumplimiento de las promesas es la base y el punto de partida del “clan”, y fue el fundamento histórico de la entronización de los primero reyes y faraones, y de los sucesivos sistemas políticos y económicos.Por eso es comprensible que, si para el animal humano primitivo, el sentido de pertenencia innata al clan era la condición para crecer y el procedimiento para satisfacer todas las necesidades, el destierro era el más radical de los castigos posibles. Como consecuencia, defiende que la confianza debe ser actualizada personalmente para vencer el miedo y para convivir, como ya enseñó Aristóteles, y para crecer creando familias, pueblos y laCon detalladas referencias culturales, dibuja un mapa de ideas que explican los generalizados malestares y desencantos actuales, y nos invita a que reflexionar y a dialogar impulsados por la esperanza razonada de que es posible cambiar la vida personal y las relaciones culturales, sociales y políticas. La condición imprescindible es recorrer las vías convergentes del discurso y de la acción: los dos modos de actuar, no como objetos físicos, sino como seres humanos.David Pastor Vico.Editorial Ariel.2026.978-84-344-4007-4.