La Borriquita recupera su esplendor tras la restauración de Rafael Sánchez García

La Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén presentó ayer tarde los trabajos de restauración de la imagen de La Borriquita, durante el transcurso de un acto celebrado en la iglesia-santuario de María Auxiliadora que contó con la participación del escultor y restaurador aguilarense Rafael Sánchez García, responsable de una intervención de conservación que ha permitido devolver a la talla su aspecto original tras tres meses de trabajo.El acto, que reunió a miembros de la hermandad y a numerosos devotos de una de las imágenes más queridas de la Semana Santa montillana, sirvió para dar a conocer con detalle el proceso de restauración y la posterior reposición al culto de la imagen de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, conocida popularmente como La Borriquita.Durante el acto, Rafael Sánchez García explicó las características de una intervención que, según se expuso, ha sido “sencilla, de mantenimiento", centrada fundamentalmente en la retirada de repintes y elementos superficiales que no formaron parte de la obra desde su génesis.En ese sentido, el restaurador detalló que la imagen presentaba numerosos repintes y aplicaciones de betún de Judea que alteraban la lectura original de la obra. Por ello, todas estas capas añadidas con el paso del tiempo han sido retiradas cuidadosamente durante la intervención, que ha contado con el respaldo económico de la Diputación de Córdoba.Sin duda, uno de los aspectos más visibles de la restauración ha sido la limpieza de la zona de los ojos del Señor, realizados en fibra de cristal, donde también se habían acumulado repintes que distorsionaban su acabado y su estética. Además, el proceso ha permitido recuperar la viveza de algunos elementos ornamentales. Según se explicó durante la presentación, la decoración dorada había ido adquiriendo con el tiempo un tono verdoso que ocultaba su brillo original. De este modo, la intervención ha permitido devolver a estas partes su luminosidad inicial, recuperando así el aspecto previsto en la concepción de la obra.Aunque la imagen no presentaba problemas estructurales de gravedad, los trabajos también han incluido actuaciones de refuerzo destinadas a mejorar su estabilidad. En concreto, se ha afianzado la estructura en la pata trasera derecha de la borriquilla, garantizando así una mayor seguridad para la talla.Por otro lado, la restauración ha incorporado algunas novedades visibles para los fieles. La imagen presenta ahora una nueva policromía y unas jaquimas —las guarniciones que se colocan en la cabeza del animal— que incluyen el bozal y la boquera. Estos elementos han sido decorados con motivos que recuerdan a los aparejos característicos de los maestros guarnicioneros montillanos.La culminación de estos trabajos pone fin a un proceso iniciado a finales del pasado año, cuando la hermandad trasladó la imagen hasta la vecina localidad de Aguilar de la Frontera para someterla a esta intervención de conservación., el objetivo de la actuación era garantizar la correcta preservación de una talla que forma parte del patrimonio devocional y artístico de Montilla.La obra, realizada en 1945 en los talleres valencianos de Olot, constituye una de las estampas más reconocibles de la Semana Santa local. Desde hace décadas, la imagen de Jesús entrando triunfalmente en Jerusalén a lomos de una borriquilla abre cada Domingo de Ramos los desfiles procesionales en la ciudad, en una jornada marcada por la presencia de numerosos niños y jóvenes.La historia de esta imagen está estrechamente ligada al Colegio Salesiano “San Francisco Solano”. Fue precisamente en la iglesia-santuario de María Auxiliadora donde el entonces director del centro, José Báez Palomo, bendijo la talla tras la misa de externos celebrada en marzo de 1945, un acontecimiento que marcó el inicio de una tradición que ha perdurado durante generaciones.En aquellos primeros años, la hermandad surgió gracias al impulso de un grupo de antiguos alumnos salesianos vinculados al Círculo Domingo Savio, que promovieron la adquisición de la imagen con el propósito de fomentar la participación juvenil e infantil en la Semana Santa montillana.Para sufragar su coste, la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco organizó una colecta durante la primera estación de penitencia celebrada el 25 de marzo de 1945, además de diversas representaciones teatrales que contaron con una notable respuesta por parte de los vecinos.Desde entonces, la hermandad —considerada durante años como una auténtica escuela de cofrades— ha mantenido un papel fundamental en la vida religiosa y cultural de la ciudad. A lo largo de las décadas, la imagen ha vivido diferentes etapas y traslados, como el periodo en el que realizó su salida penitencial desde la iglesia de San Agustín hasta 1984, año en el que regresó definitivamente a su sede canónica junto al Colegio Salesiano.La restauración presentada ayer se inscribe, además, en una línea de actuaciones destinadas a preservar el patrimonio sacro de la provincia. La intervención ha sido posible gracias a una subvención concedida por la Diputación de Córdoba, que asciende a 4.869 euros y que forma parte de un programa de ayudas para la conservación de bienes religiosos en distintos municipios cordobeses.Concluidos los trabajos, la imagen de La Borriquita queda nuevamente preparada para regresar a la vida cultual y procesional de la hermandad. La talla volverá así a ocupar su lugar en la iglesia-santuario de María Auxiliadora con la mirada puesta en el próximo Domingo de Ramos, cuando volverá a abrir la Semana Santa de Montilla en una de las escenas más reconocibles y esperadas de la primavera montillana.