El Banco de Semillas lanza un programa para proteger variedades tradicionales de Montilla

El Banco Comunitario de Semillas de Montilla celebrará mañana lunes, entre las 17.30 y las 18.30 de la tarde, una reunión abierta en las antiguas instalaciones de Rioma, en el Llano de Palacio, con el objetivo de presentar el Programa de Apadrinamiento–Amadrinamiento de Semillas y ampliar la red de personas implicadas en la conservación de las variedades locales y de los conocimientos tradicionales ligados a la agricultura.Este encuentro se enmarca en el proceso de creación del Banco Comunitario de Semillas de Montilla, un proyecto que busca conservar las variedades agrícolas propias del territorio y mantener vivos los saberes asociados al trabajo de la tierra.Según Mercedes García de Vinuesa, directora ejecutiva de la Fundación Somos Naturaleza, la entidad pretende “seguir dando pasos en la creación del Banco Comunitario de Semillas de Montilla, una iniciativa que nace para conservar nuestras variedades locales y mantener vivos los saberes ligados a la tierra”.Además, la convocatoria pretende reforzar la red de personas que participen activamente en esta propuesta comunitaria. Y es que, tras elcelebrado el pasado mes de diciembre en la Plaza de Abastos, el proyecto aspira ahora a implicar a nuevos participantes interesados en la biodiversidad cultivada, el intercambio de semillas o el impulso de iniciativas con impacto social y ambiental.En ese sentido, la reunión de mañana servirá para presentar con detalle la visión y el funcionamiento del banco de semillas, explicar las distintas formas de participación y detallar el programa de apadrinamiento y amadrinamiento que se pone ahora en marcha. Durante el encuentro también se entregarán las semillas asignadas para la campaña de verano y se habilitará un espacio para resolver dudas y recoger propuestas de los participantes.Según detalla la directora ejecutiva de la Fundación Somos Naturaleza, este proyecto pretende ir más allá de una acción puntual. “Este programa no es un voluntariado puntual: es una forma de corresponsabilidad compartida donde la ciudadanía se convierte en agente activo en la conservación del patrimonio agrícola local”, señala Mercedes García de Vinuesa.De igual modo, las personas interesadas en participar podrán confirmar su asistenciao mediante el número de WhatsApp 608 869 715, para aquellas personas que no puedan asistir a la reunión pero deseeen integrarse en el programa.La convocatoria también anima a difundir la iniciativa entre aquellas personas que puedan sentirse interesadas en participar en la conservación de semillas tradicionales. En ese contexto, el proyecto se presenta como una propuesta colectiva orientada a fortalecer el patrimonio agrícola local y a consolidar una red ciudadana comprometida con su preservación. “Conservar semillas es también sembrar futuro”, concluye la directora ejecutiva de la Fundación Somos Naturaleza.La iniciativa se enmarca en la labor de la Fundación Somos Naturaleza, una entidad sin ánimo de lucro cuyo propósito es defender la naturaleza y mejorar la relación de la humanidad con el entorno natural. La organización aspira a convertirse en motor de cambio e inspiración de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medioambiente, al tiempo que impulsa emprendimientos sociales sostenibles vinculados al territorio.La fundación fundamenta su actividad en principios como el respeto a la naturaleza y a la dignidad humana, el desarrollo humano sostenible y la solidaridad. En palabras de su presidente, el empresario montillano José Ríos Márquez, la entidad “aspira a ser motor de cambio de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente”, así como “agente acelerador y dinamizador de emprendimientos sociales sostenibles”.En esa línea, la organización se muestra dispuesta a colaborar con entidades dedicadas al desarrollo de proyectos en defensa de la naturaleza y el medio ambiente, además de impulsar iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida o a incentivar los productos ecológicos y sostenibles.