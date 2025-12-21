El Mercado de Semillas y Saberes consolida un espacio para la biodiversidad en Montilla

Montilla abrió ayer las puertas de su Mercado de Abastos a la memoria viva del campo y al pulso tranquilo de los saberes heredados con la celebración de una nueva edición del, un encuentro que volvió a situar a la ciudad en el centro de la reflexión sobre la biodiversidad, la artesanía y la producción sostenible, y que confirmó, tras el éxito de su estreno el pasado año, su capacidad para convertirse en una cita con alma propia dentro del calendario local.Impulsada por la Fundación Somos Naturaleza, en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, la Asociación de Ecohuertos Montillanos La Toba, la propia Plaza de Abastos y un amplio tejido de proyectos y artesanos comprometidos con la comarca, la jornada se desarrolló como un espacio de encuentro pausado, donde el intercambio no se midió solo en objetos o productos, sino también en palabras, gestos y conocimientos compartidos. Y es que, desde primera hora de la mañana, el mercado dejó de ser un lugar de paso para transformarse en un punto de conversación y aprendizaje colectivo.El intercambio de semillas tradicionales se erigió, tal y como estaba previsto, en el auténtico eje vertebrador del evento. Vecinos y visitantes aportaron, recibieron y compartieron semillas de variedades locales, muchas de ellas ligadas a huertas familiares y a prácticas agrícolas transmitidas de generación en generación.Cada pequeño sobre contenía algo más que futuro vegetal: encerraba historias, recuerdos y una forma de entender la relación con la tierra basada en el cuidado y la paciencia. Ese gesto sencillo reforzó, además, el Banco de Semillas Comunitario de Montilla y contribuyó a mantener vivas especies adaptadas al territorio.La directora ejecutiva de la Fundación Somos Naturaleza (FSN), Mercedes García de Vinuesa, reconoció precisamente que el corazón de la jornada iba a ser el intercambio de semillas tradicionales, una idea que ayer cobró sentido pleno entre mesas repletas de sobres, plantas, conversaciones espontáneas y miradas cómplices.En ese sentido, García de Vinuesa insistió en que la iniciativa trataba de habilitar “un mercado para cuidar la memoria agrícola y fortalecer la biodiversidad de Montilla”, situando el encuentro más allá de una propuesta puntual para convertirlo en un ejercicio colectivo de responsabilidad con el entorno.La programación, continua y pensada para todos los públicos, acompañó ese espíritu. Tras la inauguración oficial y la presentación del proyecto, el Mercado de Abastos se llenó de actividad. Hubo degustaciones de productos gourmet locales que invitaron a redescubrir el valor de lo cercano, talleres demostrativos como la elaboración de coronas navideñas con flores secas y preservadas o la estampación botánica textil con tintes vegetales, y propuestas que apelaron directamente a los sentidos, al tacto y al olfato.El público infantil encontró también su espacio natural en la jornada. La creación de cartas a los Reyes Magos mediante estampación botánica, los juegos sostenibles con juguetes de madera y mesas educativas o los talleres dedicados al cultivo de aromáticas autóctonas acercaron a los más pequeños a la naturaleza desde el juego y la curiosidad, sembrando preguntas y despertando una relación temprana y respetuosa con el entorno natural.Entre las 10.00 y las 14.30 de la tarde, el mercado mantuvo abiertas de forma ininterrumpida actividades como la exposición e intercambio de semillas, el mercado sostenible con artesanía y productos locales y las dinámicas infantiles coordinadas por Rocokids. El ambiente fue cercano y familiar, con conversaciones que surgían sin prisa, como si el tiempo se hubiera adaptado al ritmo que exige escuchar y aprender.La presencia de un amplio abanico de artesanos y proyectos de producción local reforzó esa sensación de tejido compartido. Iniciativas como Inspira Rural, Las Caballeras Artesanía, Monika Hanulíková Ceramics, Floramore, Pycana Creaciones, Almoradux Wild Herbs, Juguetes Nidotoys, María Elena Dohijo, Fundación Futuro Singular Córdoba, Rocokids, Isabel Lucena Cerámica, Teresa Sánchez Armada y Alzanatura ofrecieron propuestas que combinan creatividad, sostenibilidad y arraigo. Su participación convirtió el mercado en una oportunidad real para apoyar una economía local que apuesta por procesos respetuosos y honestos con el entorno natural.En palabras de Mercedes García de Vinuesa, el Mercado de Semillas y Saberes se ha consolidado como “un evento que une a instituciones, asociaciones, proyectos locales y ciudadanía en torno a un propósito común: cuidar nuestro patrimonio vegetal y cultural”. Una afirmación que ayer se materializó en la diversidad de manos y voces que compartieron el espacio central del Mercado de Abastos, demostrando la capacidad del encuentro para tejer redes y generar comunidad.La jornada fue, en definitiva, un acontecimiento que fomentó conceptos como los de soberanía alimentaria, conservación de semillas tradicionales, recuperación de prácticas y saberes, economía local sostenible y participación comunitaria. Un planteamiento plenamente alineado con la filosofía de la Fundación Somos Naturaleza, una entidad montillana sin ánimo de lucro que trabaja por mejorar la relación entre la humanidad y la naturaleza y por impulsar hábitos de vida más saludables y respetuosos con el medioambiente.Más allá del intercambio material, el Mercado de Semillas y Saberes dejó la sensación de haber vivido algo compartido y necesario. No se trató solo de comprar o intercambiar, sino de detenerse, conversar y reconocerse en una comunidad que mira al futuro sin desprenderse de sus raíces. Como resumió su directora ejecutiva, fue una mañana para intercambiar semillas, compartir conocimientos, conocer a artesanas y proyectos locales y celebrar juntos la biodiversidad que sostiene la vida cotidiana en Montilla y en su comarca.