Senderismo, historia y vino protagonizarán el programa 'Navidad en Ruta'

Montilla se prepara para vivir una Navidad distinta, más activa y con un marcado sabor local, gracias al programa, una iniciativa que propone dos rutas de senderismo urbano para recorrer la ciudad desde la historia, la cultura y el vino durante las mañanas de Nochebuena y Nochevieja.La propuesta, impulsada por la firma Mundaeventos en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, invita a calzarse zapatillas, salir a la calle y descubrir la localidad desde otra mirada, pausada y cercana, en pleno corazón de las fiestas navideñas.La primera de las citas llegará el miércoles 24 de diciembre, a partir de las 9.30 horas, con salida desde las instalaciones de Mundaeventos. En esa mañana previa a la Nochebuena, el protagonismo recaerá en la Ruta de El Gran Capitán, un recorrido pensado como un paseo por la historia de Montilla a través de la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba. La ruta seguirá los pasos del militar y estratega universal, considerado el montillano más ilustre, adentrándose en calles y rincones emblemáticos vinculados a su vida y a su legado.A lo largo del itinerario, las personas participantes tendrán la oportunidad de descubrir curiosidades y anécdotas que ayudan a comprender mejor la dimensión histórica de El Gran Capitán, pero también su huella emocional en la ciudad. Se trata de una ruta de carácter cultural, concebida para todos los públicos y especialmente pensada para disfrutar en familia, combinando el ejercicio moderado con el relato histórico y la tradición local.La segunda propuesta dese celebrará el miércoles 31 de diciembre, también a las 9.30 de la mañana y con salida desde Mundaeventos. En esta ocasión, la experiencia se orientará claramente al disfrute sensorial con, una ruta urbana que permitirá despedir el año caminando y brindando, en un ambiente festivo y distendido. La iniciativa contará con la colaboración de varias bodegas y entidades del sector vitivinícola de Montilla, que aportarán los vinos de la tierra para acompañar el recorrido.En ese sentido, participarán Bodegas Navarro,, Finca Buytrón, Bodegas Cabriñana y la, configurando un mapa líquido que resume buena parte de la identidad vitivinícola del municipio. La ruta se presenta como un homenaje al vino de Montilla, entendido no solo como emblema, sino como cultura, paisaje y forma de encuentro, especialmente significativa en una jornada tan simbólica como la última del año.Además del componente cultural y gastronómico, desde la organización se subraya el carácter lúdico de ambas rutas, con la promesa de regalos, sorpresas y un ambiente animado que busca reforzar el espíritu navideño. La combinación de senderismo urbano, patrimonio histórico y vino convierteen una propuesta original, pensada para quienes desean celebrar estas fechas de una manera diferente, activa y compartida.Las inscripciones para participar en cualquiera de las dos rutas pueden realizarse de forma presencial en Marathon Viajes y en la Cervecería Bordon's, así como de maneraa través de la página web de Mundaeventos. Para ampliar información, la organización ha habilitado también el número de contacto 699 928 636. Con estas dos citas, Montilla suma una nueva propuesta a su programación navideña, invitando a vecinos y visitantes a redescubrir la ciudad paso a paso, entre historia, brindis y buenos momentos.