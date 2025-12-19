Semillas, saberes y artesanía sostenible se dan cita mañana en Montilla



Montilla se prepara para acoger mañana una nueva edición del Mercado de Semillas y Saberes, una cita promovida por la Fundación Somos Naturaleza que reivindica el valor del patrimonio vegetal, la artesanía local y los saberes tradicionales en el corazón del Mercado de Abastos y que, tras el éxito de su primera edición, se consolida este año como uno de los encuentros más significativos para quienes desean reconectar con la tierra, el conocimiento agrícola y la producción sostenible.La iniciativa está impulsada por la Fundación Somos Naturaleza, en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, la Asociación de Ecohuertos Montillanos La Toba, la Plaza de Abastos de Montilla y numerosos proyectos y artesanos locales comprometidos con la sostenibilidad.De este modo, la jornada nace con una vocación clara de encuentro, intercambio y aprendizaje compartido, y se presenta como un espacio vivo donde la memoria agrícola y la biodiversidad local cobrarán protagonismo a través de gestos sencillos, pero cargados de sentido. En ese contexto, el intercambio de semillas tradicionales se convierte en el auténtico eje vertebrador del mercado.Vecinos y visitantes podrán mañana aportar, intercambiar o recibir semillas de variedades locales, contribuyendo a conservar especies antiguas y variedades adaptadas al territorio, además de fortalecer el Banco de Semillas Comunitario de Montilla y mantener vivos los saberes agrícolas transmitidos entre generaciones. Un gesto que transforma el mercado en un espacio de memoria, transmisión cultural y resiliencia comunitaria, donde cada semilla guarda una historia y un conocimiento acumulado durante décadas.La directora ejecutiva de la Fundación Somos Naturaleza, Mercedes García de Vinuesa, comenta que “el corazón de la jornada será el intercambio de semillas tradicionales”, una idea que resume el espíritu de este encuentro y subraya la importancia de cuidar y compartir el legado agrícola local.En la misma línea, García de Vinuesa afirma que se trata de “un mercado para cuidar la memoria agrícola y fortalecer la biodiversidad de Montilla”, una declaración que sitúa el evento más allá de una simple cita comercial para convertirlo en un acto colectivo de responsabilidad con el territorio.El Mercado de Semillas y Saberes ofrecerá además una programación continua de talleres y actividades divulgativas pensadas para todos los públicos. La jornada arrancará a las 10.00 de la mañana con la inauguración oficial y la presentación del mercado y del proyecto marco. A partir de ahí, el Mercado de Abastos se llenará de propuestas que invitan a aprender haciendo, a tocar, oler y experimentar con materiales naturales y productos de cercanía.Habrá espacio para la degustación de productos gourmet locales con la actividad, para talleres demostrativos como la elaboración de coronas navideñas con flores secas y preservadas o la estampación botánica textil con tintes vegetales, y también para actividades pensadas especialmente para el público infantil.Entre las iniciativas enfocadas a los más pequeños destacan la creación de cartas a los Reyes Magos con estampación botánica o los juegos sostenibles con juguetes de madera y mesa educativos. De igual modo, se desarrollarán talleres dedicados al cultivo de aromáticas autóctonas, siempre desde una mirada respetuosa con el entorno y los ciclos naturales.Durante toda la mañana, entre las 10.00 y las 14.30 de la tarde, el mercado mantendrá abiertas, de forma ininterrumpida, varias actividades, entre ellas el intercambio y la exposición de semillas tradicionales, un mercado sostenible con artesanía, productos locales y proyectos comprometidos con el territorio, así como propuestas infantiles dinamizadas por Rocokids. Todo ello contribuirá a generar un ambiente cercano, familiar y participativo, donde la conversación fluye con la misma naturalidad que el intercambio de conocimientos.La cita reunirá a un amplio abanico de artesanos y proyectos de producción local que trabajan desde un enfoque sostenible y comprometido con la biodiversidad. Estarán presentes iniciativas como Inspira Rural, Las Caballeras Artesanía, Monika Hanulíková Ceramics, Floramore, Pycana Creaciones, Almoradux Wild Herbs, Juguetes Nidotoys, María Elena Dohijo, Fundación Futuro Singular Córdoba, Rocokids, Isabel Lucena Cerámica, Teresa Sánchez Armada y Alzanatura. Su participación convierte el mercado en una oportunidad real para apoyar a quienes mantienen vivo el tejido artesanal y la economía local, apostando por procesos respetuosos y materiales sostenibles.En ese sentido, Mercedes García de Vinuesa señala que “el Mercado de Semillas y Saberes se ha consolidado como un evento que une a instituciones, asociaciones, proyectos locales y ciudadanía en torno a un propósito común: cuidar nuestro patrimonio vegetal y cultural”. Una afirmación que refuerza la dimensión colectiva del encuentro y su capacidad para tejer redes entre personas y entidades con una sensibilidad compartida.La jornada, tal y como detalla la directora ejecutiva de la Fundación Somos Naturaleza, es “un acontecimiento que fomenta soberanía alimentaria, conservación de semillas tradicionales, recuperación de prácticas y saberes, economía local sostenible y participación comunitaria”.Un planteamiento que encaja plenamente con la filosofía de la Fundación Somos Naturaleza, una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es defender la Naturaleza y mejorar la relación de la Humanidad con ésta, aspirando a ser motor de cambio e inspiración de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medioambiente, así como agente acelerador y dinamizador de emprendimientos sociales sostenibles.La fundación fundamenta su actividad en principios como el respeto a la naturaleza y a la dignidad humanas, el desarrollo humano sostenible y la solidaridad, valores que se reflejan de manera tangible en cada detalle del Mercado de Semillas y Saberes. No se trata solo de comprar o intercambiar, sino de conversar, aprender y reconocerse en una comunidad que mira al futuro sin perder de vista sus raíces.La cita se celebrará mañana sábado, 20 de diciembre, de 10.00 de la mañana a 14.30 de la tarde, en el Mercado de Abastos de Montilla, con entrada libre y gratuita. Como resume Mercedes García de Vinuesa, será “una mañana para intercambiar semillas, compartir conocimientos, conocer a artesanas y proyectos locales y celebrar juntos la biodiversidad que nos sostiene”, una invitación abierta a vivir el mercado como una experiencia compartida, cercana y profundamente humana.