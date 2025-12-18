La Guardia Civil esclarece el último asalto a la perfumería Aromas de Montilla

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas responsables del, en una operación desarrollada esta misma mañana en una localidad de la provincia de Sevilla y que pone fin, al menos de momento, a una inquietante sucesión de robos con fuerza que se venían registrando en establecimientos similares del sur de Córdoba.Los arrestos se enmarcan en una investigación más amplia que vincula a los detenidos con varios robos cometidos en distintos puntos de Andalucía, entre ellos, el intento de alunizaje contra la perfumería Aromas de Lucena, ocurrido durante la madrugada del pasado 17 de octubre, y un robo consumado en otra franquicia similar de Montilla, apenas unas horas después.Según han avanzado fuentes próximas a la investigación, la operación ha incluido la entrada y registro de tres viviendas, bajo la coordinación del Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba, con el apoyo del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Montilla. En el interior de los inmuebles registrados, los agentes han recuperado diversos efectos sustraídos que, presuntamente, proceden de los robos investigados y que ahora serán analizados para determinar su origen exacto.Hasta el momento, la actuación policial ha permitido esclarecer cinco robos con fuerza en establecimientos comerciales cometidos mediante el método del alunizaje, así como cinco robos de vehículos a motor que, posteriormente, eran utilizados por la banda como herramienta para perpetrar los asaltos.Los hechos se repartían entre las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada, lo que refuerza la idea de una organización itinerante, con movilidad y capacidad logística. La investigación continúa abierta y desde la Benemérita no se descartan nuevas detenciones.Uno de los episodios clave de esta cadena delictiva se produjo en Lucena, alrededor de las 3.00 de la madrugada del 17 de octubre. A esa hora, un vehículo embistió la entrada principal de la perfumería Aromas, situada en la calle Las Torres, junto al aparcamiento de la Plaza Nueva.El impacto destrozó la puerta de acceso, aunque los asaltantes no lograron entrar en el local. Lejos de desistir de inmediato, intentaron romper uno de los escaparates con un objeto contundente, sin éxito, antes de huir del lugar a toda velocidad.Todo parece indicar que esos mismos individuos actuaron horas después en Montilla, donde lograron consumar un robo mediante el mismo método. El uso del vehículo como ariete, el horario elegido —de madrugada, en una zona céntrica pero con escaso tránsito— y la coordinación observada durante el asalto encajaban con el perfil de una banda habituada a este tipo de golpes rápidos y violentos, diseñados para obtener botines de alto valor en cuestión de minutos.En el caso concreto de Montilla, la detención de los presuntos autores conecta directamente con el asalto sufrido por la perfumería Aromas en la madrugada del 17 de octubre, un episodio que volvió a sacudir a los comerciantes de la zona.El establecimiento, situado en la Avenida de Andalucía, a escasos metros de la confluencia con las calles La Parra, Puerta de Aguilar y Ronda de Curtidores, fue entonces objeto de un robo con fuerza, el segundo en apenas ocho días, pese a que la franquicia había reforzado las medidas de seguridad tras los incidentes anteriores.Como ya ocurriera en asaltos previos, los ladrones accedieron al interior a través de los escaparates. La rapidez del golpe fue tal que, al detectar la presencia policial, llegaron a dejar en el suelo parte de los productos sustraídos. Desde primeras horas de aquella mañana, la Guardia Civil, con la participación de agentes de la Policía Judicial y del Puesto Principal de Montilla, inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.Fuentes próximas al caso apuntaron entonces que la colaboración ciudadana y la rápida respuesta policial permitieron detener a uno de los presuntos implicados, una línea de investigación que ahora se ve reforzada con las detenciones practicadas en Sevilla.A simple vista, aquel asalto guardaba similitudes evidentes con el perpetrado durante la madrugada del 9 de octubre, cuando varios individuos utilizaron dos vehículos y un mazo de grandes dimensiones para abrir un hueco en el escaparate y hacerse con algunos de los productos más exclusivos del local, presuntamente destinados a la reventa en el mercado negro. En aquella ocasión, todo ocurrió en torno a las 3.00 de la madrugada y apenas duró unos minutos, el tiempo suficiente para causar importantes daños materiales.No era, además, la primera vez que esta conocida franquicia sufría una oleada de robos. En 2023, Aromas fue víctima de tres asaltos en apenas mes y medio, entre noviembre y diciembre, todos ellos con un patrón casi idéntico: rapidez, violencia y una selección muy concreta de los artículos de mayor valor. Aquella serie de golpes se cerró con la, considerada una de las más activas del sur de España, en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional.La denominadapermitió entonces detener a ocho miembros de un grupo criminal con base en Sevilla, al que se atribuían más de un centenar de robos en Andalucía y Extremadura, con un botín cercano al medio millón de euros.Perfumerías, tiendas de telefonía, estancos, bazares o supermercados figuraban entre sus objetivos habituales. Aquella investigación puso fin a una situación que llegó a obligar a varios negocios a cerrar temporalmente, incapaces de asumir las pérdidas económicas y los daños estructurales.Por eso, los nuevos asaltos y la reiteración de ataques contra Aromas habían generado una preocupación palpable entre los comerciantes de Montilla, que reconocían vivir con inquietud ante la posibilidad de nuevos robos. Ni siquiera la instalación de bolardos protectores en los escaparates ni el refuerzo de los sistemas de alarma habían sido suficientes para disuadir a los asaltantes.Con esta última operación, la Guardia Civil vuelve a poner el foco en la lucha contra los robos en comercios de alto valor, como perfumerías, tiendas de telefonía o establecimientos de artículos deportivos, especialmente atractivos para el mercado negro por la elevada demanda de sus productos en fechas próximas a la Navidad.