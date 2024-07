Cae en Sevilla la banda de aluniceros que asaltó Aromas hasta en tres ocasiones

Tres robos en apenas mes y medio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR / GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado la banda de aluniceros que asaltó hasta en tres ocasiones –y en tan solo 51 días– la perfumería Aromas , una conocida franquicia ubicada en la Avenida de Andalucía de Montilla, a escasos metros de la confluencia con las calles La Parra, Puerta de Aguilar y Ronda de Curtidores.En esta operación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido detenidos ocho miembros de esta organización, considerada la más activa en el sur de España. Dirigida desde Sevilla, la organización operaba en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Jaén y Badajoz.Los detenidos se dedicaban al robo con fuerza en establecimientos públicos, mediante el método del alunizaje, robo y hurto de vehículos a motor, falsedad documental –placas dobladas– y tenencia ilícita de armas. Se les atribuye más de un centenar de robos, con los que habrían sustraído efectos valorados en medio millón de euros.Los agentes han llevado a cabo hasta quince registros domiciliarios en las localidades de Sevilla, Alcalá de Guadaira, Umbrete y Utrera, en los que se ha intervenido material de telecomunicaciones e informático, herramientas utilizadas para la comisión de los hechos delictivos, efectos sustraídos de los diferentes robos, y dos armas de fuego. También han hallado dos plantaciones con un total de 363 plantas de marihuana.La investigación se inició en junio del pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento de una serie de robos con fuerza en dos establecimientos en Palmones-Los Barrios (Cádiz). Tras las primeras indagaciones se logró identificar a los autores de estos hechos, así como los vehículos utilizados para perpetrar los robos.Los movimientos de dichos individuos durante varios meses, así como de los diferentes vehículos utilizados durante la comisión de sus actividades ilícitas, permitió a los investigadores concluir que estaban tras un grupo criminal responsable de la comisión de ilícitos similares en diversos lugares de las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla, Granada, Huelva, Málaga y Badajoz."Este grupo delictivo poseía un alto nivel de profesionalidad. Prueba de ello es la rapidez de ejecución, siendo capaces de realizar hasta diez robos en apenas seis días", sostiene la Guardia Civil, que añade que "lo hacían ocultando su identidad con pasamontañas, gorros y guantes". A su vez, en algunos de los robos, uno de los miembros portaba un extintor para usar contra el personal de seguridad en caso de ser sorprendidos, dándoles el tiempo suficiente para darse a la fuga.Cada miembro del grupo poseía un papel dentro de la ejecución del robo, no saliéndose de su rol en ningún momento: conductor o alunicero, vigilantes de zona para no ser sorprendidos, especialista en apertura de puertas o fracturas de escaparates y cargadores de la mercancía sustraída al vehículo utilizado.También destacaban por la utilización de vehículos de alta gama sustraídos para el traslado del grupo a los diferentes lugares donde realizaban las actividades ilícitas. Esto les permitía huir tras la comisión de los hechos a altas velocidades, poniendo en grave riesgo al resto de usuarios de la vía. "En algunos robos utilizaban vehículos con las placas dobladas", añaden los investigadores.La valoración aproximada de los objetos sustraídos alcanza el medio millón de euros, suponiendo grandes pérdidas sufridas por los propietarios de los establecimientos robados. Los establecimientos estaban dedicados a la venta al público de todo tipo de género, desde secaderos de jamones, estancos, tiendas de telefonía, de moda y material deportivo, hasta cadenas de perfumería, bazares orientales o pequeñas tiendas de ultramarinos.A esta cantidad habría que sumarle los gastos ocasionados en la reparación o sustitución de los daños provocados. La reiteración de los robos al mismo establecimiento obligaba, en algunos casos, al cierre del comercio, por no poder afrontar los elevados gastos ocasionados, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras (Cádiz). La operaciónha sido explotada por las Áreas de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Algeciras, Sevilla y Córdoba, junto al Grupo de Delincuencia Organizada Patrimonial de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV II) de la Brigada Provincial Policía Judicial de Policía Nacional de Sevilla y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de Policía Nacional de Jerez de la Frontera (Cádiz).En la provincia de Córdoba se han esclarecido dieciséis robos cometidos: tres de ellos en Priego de Córdoba; otros tres en Palma del Río; tres más en la franquicia de Aromas en Montilla; dos en Puente Genil; dos en Aguilar de la Frontera; uno en Fernán Núñez; uno en Añora y otro en Villa del Río.La perfumería Aromas, una conocida franquicia ubicada en la Avenida de Andalucía de Montilla, a escasos metros de la confluencia con las calles La Parra, Puerta de Aguilar y Ronda de Curtidores, sufrió en la madrugada del pasado 27 de diciembre el tercer asalto en solo 51 días.Aunque no trascendieron detalles sobre el botín con el que habrían conseguido hacerse los autores de este robo con fuerza, el vídeo de seguridad de la tienda mostraba a cuatro ladrones encapuchados y provistos de linternas, que lograban acceder al interior del establecimiento a las 4.00 en punto de la madrugada tras estampar hasta en cuatro ocasiones la parte trasera de un turismo contra uno de los escaparates de la tienda. Las imágenes también dejaban constancia de la velocidad con la que actuaron los asaltantes, que apenas permanecieron un minuto en el interior del establecimiento.Se trató del tercer robo de estas características que sufría esta franquicia en apenas 51 días. El primero de ellos tuvo lugar el pasado 6 de noviembre , cuando la alarma del establecimiento se activó a las 3.05 de la madrugada, después de que los ladrones lograran acceder al interior de la tienda por el método del alunizaje, esto es, estrellando un vehículo contra el cierre principal de la perfumería. El segundo robo tuvo lugar tan solo 39 días después , cuando los asaltantes lograron acceder al interior del establecimiento utilizando una maza con la que abrieron un enorme agujero en uno de los escaparates de la tienda, un método similar al empleado en esta ocasión.Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reconocen que los robos en perfumerías, tiendas de telefonía y electrodomésticos o en supermercados son "frecuentes" en las semanas previas a la Navidad y a la festividad de Reyes, ya que los ladrones suelen vender la mercancía rápidamente y muy por debajo del precio habitual de estos productos.