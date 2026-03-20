Montilla despide a Francisco Bellido, gran artífice del Museo del Aceite Juan Colín



FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS

El sector del oleoturismo y de la panadería están hoy de luto. Francisco Bellido Bellido, empresario panadero e impulsor del Museo del Aceite Juan Colín, ha fallecido a los 87 años de edad, tras una intensa y fructífera vida dedicada a la elaboración de productos de panadería y de aceites de oliva virgen extra.Continuador de una saga de maestros panaderos que inició su actividad en 1702, Francisco Bellido Bellido aprendió el oficio de sus padres, también panaderos, al igual que sus hermanos Manuel y Miguel y la mayoría de sus hijos e hijas.En un local ubicado en la calle Don Gonzalo, a la altura de la calle Don Diego de Alvear –y que era propiedad de Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina, sexto conde de la Cortina–, Francisco Bellido se implicó en el negocio familiar desde niño, en una época marcada por las carencias que trajeron consigo la posguerra, las cartillas de racionamiento y el hambre generalizada en muchas familias de Montilla. Posteriormente, en 1938, la familia Bellido se trasladaría hasta la calle Escuelas donde, a día de hoy, se mantiene el negocio familiar.Casado con María Joaquina Vela Polonio, también implicada en el negocio familiar, Francisco Bellido Bellido era padre de seis hijos —María Joaquina, José Luis, Inmaculada, Francisco, Elena y Gonzalo— y abuelo de ocho nietos —María, Juan de Dios, Beatriz, Javier, Gonzalo, Esperanza, Soledad y Jesús—.Coincidiendo con el nacimiento del menor de sus hijos, Gonzalo Bellido Vela, Francisco adquirió el antiguo Molino Juan Colín en el año 1977, no como quien compra una propiedad, sino como quien rescata un tesoro dormido. En aquellas piedras viejas, él mismo vislumbró el futuro, sembrando la primera semilla de lo que hoy es un referente de excelencia,por su labor de difusión de la cultura del olivo en España..Cinco años más tarde, decidió constituir junto a sus hijos la empresa Aceites Bellido S.C, centrada en el cultivo del olivo y en la elaboración de aceites de oliva virgen extra de gran calidad. Actualmente, sus aceitunas proceden de los olivares de cultivo tradicional de Juan Colín, Salguero, Alto Jesús, El Vínculo y El Puntal de Montilla, así como de los olivares de La Almarja y San Cayetano, en Hornachuelos.Tras años de cuidado silencioso de sus olivares, Francisco Bellido Bellido cumplió el sueño de devolver el estruendo de la molienda a la finca. Con la instalación de una almazara de vanguardia, transformó su cosecha en un proyecto de vida, retomando una actividad ancestral con la mirada puesta en la modernidad.Por fin, en 1997, y con el rigor de quien busca la perfección, Francisco Bellido Bellido dio nombre a su anhelo: nació la marca. Bajo su impulso, el aceite de sus tierras empezó a viajar por el mundo, portando el sello de una calidad que él nunca estuvo dispuesto a negociar.Pero además, convencido de que el aceite de oliva es cultura, decidió abrir las puertas de su casa y de sus campos. Las visitas guiadas comenzaron bajo su supervisión, permitiendo que otros comprendieran que el aceite de oliva virgen extra no nace en una botella, sino en el esfuerzo diario a pie de árbol.Su afán por aprender y su generosidad por compartir le llevaron a culminar, en el año 2003, el Museo del Aceite Juan Colín. Como defendía con rotundidad, la familia Bellido Vela no solo quería producir el mejor aceite: quería que la historia de su pueblo y de su oficio quedara grabada para siempre en un espacio de divulgación y respeto.Bajo su guía, la finca se convirtió en un punto de encuentro para miles de visitantes de todas las partes del mundo. Francisco Bellido Bellido, ayudado fundamentalmente por sus hijos Paco y Gonzalo, y con el respaldo del resto de la familia desde el horno de la calle Escuelas, fomentó un ambiente donde la familia recibía a los viajeros con desayunos molineros y catas, transmitiendo esa hospitalidad tan propia de quien ama lo que hace.En 2012 puso en valor la ancestral cultura del olivo con la creación de un espacio dedicado a los ejemplares centenarios. Y este jardín es hoy el reflejo de su propia existencia: un lugar lleno de vida y simbología donde el árbol sagrado se erige como testigo del paso del tiempo.Aunque mermado ya por los achaques de salud, en 2019, y fiel a sus principios, impulsó el nacimiento del primer aceite ecológico de la casa: un regreso a la esencia, a la naturaleza viva de las parcelas de Salguero y El Vínculo, demostrando que su visión siempre fue un paso por delante, abrazando la sostenibilidad.Gran amante del ciclismo y de la Semana Santa, Francisco Bellido Bellido llegó incluso a servir como modelo para el retrato que la artista montillana María José Ruiz realizó en el año 2011 del cardenal Antonio Cañizares Llovera para la Sala Capitular de la Catedral Primada de Toledo. A su vez, a lo largo de su vida, fue benefactor de innumerables iniciativas solidarias y de apoyo a la cultura y las tradiciones de Montilla.Aquejado de problemas de salud desde hacía varios años, el estado de salud de Francisco Bellido Bellido empeoró hace unos días. El equipo humano que conformase une al dolor que ha provocado su pérdida entre familiares, amigos y miembros de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO). La misaen memoria de Francisco Bellido Bellido tendrá lugar mañana sábado 21 de marzo, a las 16.30 de la tarde, en la Parroquia de Samtiago Apóstol. Si desea consultar la esquela,