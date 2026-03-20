Montilla brilla en la Gala del Triatlón Andaluz 2025

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y su Escuela Trisalus brillaron con luz propia en la Gala del Triatlón Andaluz 2025, celebrada en el Teatro del Mar de Punta Umbría, donde recibieron múltiples reconocimientos individuales y colectivos en una cita que reunió a los principales protagonistas de la temporada y que puso en valor los resultados obtenidos a lo largo del pasado año en los distintos circuitos autonómicos.El evento, considerado una de las citas extradeportivas más destacadas del calendario de la Federación Andaluza de Triatlón (FATRI), congregó a deportistas, clubes, familiares e instituciones en una jornada dedicada a reconocer el esfuerzo y la regularidad de los triatletas andaluces durante la temporada 2025. En ese contexto, la representación montillana destacó de manera notable tanto en la categoría de Adultos como en Deporte Base, consolidando la proyección del club en el panorama andaluz.La jornada se estructuró en dos ceremonias diferenciadas. La primera, dedicada a Adultos, reunió a cerca de 300 asistentes durante aproximadamente dos horas, en las que se entregaron premios correspondientes a los distintos circuitos andaluces, como el Circuito Andaluz de Duatlón, la Superliga Andaluza de Clubes de Triatlón, el Circuito Andaluz de Triatlón, la Copa de Andalucía de Triatlón Cros y la Copa de Andalucía de Duatlón Cros. En total, cerca de 200 deportistas, clubes y triatletas paralímpicos fueron distinguidos, incluyendo premios económicos en categorías absolutas y paralímpicas.En este contexto, Alba Torres Rivera obtuvo el tercer puesto absoluto en la Copa de Triatlón Cross, mientras que Jesús Espejo Jiménez se proclamó campeón juvenil en triatlón cross. Además, José Chicano Quero recibió reconocimiento en la categoría Veterano-4 por sus resultados en duatlón y duatlón cross, toda vez que David Espejo Jiménez fue distinguido como campeón de la Copa de Duatlón Cross.De igual modo, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón fue reconocido a nivel colectivo por sus logros deportivos, tras proclamarse campeón por equipos nacional de triatlón cross en Calahorra y subcampeón en duatlón cross en la misma ciudad, un resultado que refuerza el trabajo conjunto desarrollado por la entidad que preside Antonio Luis Ramírez Durán.Posteriormente, la gala de Menores congregó a unas 250 personas en un ambiente especialmente familiar y festivo. Durante este acto se reconoció a los jóvenes triatletas más destacados tras su participación en competiciones como el XI Circuito Andaluz de Duatlón de Menores, la V Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón, el XIV Circuito Andaluz de Triatlón de Menores y la VII Copa de Andalucía de Duatlón Cros de Menores. En esta ceremonia se entregaron numerosos trofeos, diplomas Finisher y vales de material deportivo, reflejando el compromiso de la Federación Andaluza de Triatlón con el desarrollo del deporte base.Y en este apartado también se evidenció el protagonismo del club montillano y de su Escuela Trisalus. Jesús Espejo Jiménez volvió a ser premiado como campeón de duatlón andaluz en categoría Juvenil, mientras que Alba Torres Rivera fue reconocida como campeona en duatlón cross en la misma categoría. Ambos deportistas recibieron galardones tanto en la ceremonia de Adultos como en la de Menores.Además, la triatleta Nahikari Blanco Baños se alzó como campeona de los tres circuitos en categoría Infantil —duatlón, triatlón y duatlón cross—, mientras que los hermanos Manuel y Paco Cantos obtuvieron diplomas Finisher en sus respectivas subcategorías, completando así una destacada participación de la cantera.Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el homenaje sorpresa a Juan Iglesias, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Punta Umbría entre los años 2011 y 2019, quien recibió una placa y un vídeo con testimonios de personas vinculadas al triatlón andaluz. La emoción se intensificó cuando su familia subió al escenario, generando una gran ovación entre los asistentes.A continuación, la gala vivió otro instante destacado con el reconocimiento al duatleta Emilio Martín, referente internacional de esta disciplina y múltiple medallista a nivel nacional, europeo y mundial. La sorpresa fue compartida, ya que ambos homenajeados desconocían que serían protagonistas del acto, lo que propició un momento especialmente significativo al proyectarse los vídeos con mensajes cruzados entre ambos.La Gala del Triatlón Andaluz 2025 puso así el broche a una jornada centrada en celebrar los éxitos de la temporada y en reconocer el esfuerzo de deportistas, clubes e instituciones, entre los que el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y su Escuela Trisalus sobresalieron por sus resultados y su proyección dentro del triatlón andaluz.