El relicario de san Juan de Ávila recala en Astorga dentro de los actos del Año Jubilar

La diócesis de Astorga recibirá desde esta tarde el relicario peregrinante de san Juan de Ávila con motivo del Día del Seminario, en el marco del Año Jubilar que conmemora el 500.º aniversario de su ordenación sacerdotal y queLa llegada de este significativo signo jubilar, procedente de Montilla, se producirá en la tarde-noche de hoy y marcará el inicio de una serie de actos religiosos que se desarrollarán durante tres jornadas consecutivas, hasta el domingo 22 de marzo. La presencia de las reliquias del patrono del clero secular español responde a la petición realizada por la diócesis de Astorga, que se suma así a la conmemoración del Maestro Ávila en unos días especialmente vinculados a la oración por las vocaciones.Además, el relicario estará presente esta misma noche en la vigilia de oración por las vocaciones que se celebrará en la capilla del Seminario. De este modo, se da comienzo a un programa que continuará mañana sábado 21 de marzo con dos celebraciones diferenciadas: al mediodía, a las 12:00 horas, en Fontei, en Galicia, y por la tarde-noche, a las 21:00, en el santuario de La Encina de Ponferrada, ambas en el marco de encuentros de oración organizados con motivo del Día del Seminario.Por otro lado, el domingo 22 de marzo, las reliquias de san Juan de Ávila estarán presentes en la Santa Misa del Día del Seminario, que tendrá lugar a las 12:00 del mediodía en la Catedral de Astorga y que estará presidida por el administrador diocesano. Esta celebración pondrá el broche de oro a la estancia del relicario en la diócesis leonesa.En ese sentido, la Iglesia ha invitado de manera especial a los sacerdotes diocesanos a participar, en la medida de sus posibilidades, en alguna de las celebraciones programadas. La presencia de las reliquias del santo se presenta como una ocasión propicia para renovar la vocación sacerdotal y encomendar el don de nuevas vocaciones.Y es que el relicario peregrinante que alberga estas reliquias constituye, además de un símbolo espiritual, una pieza de gran valor artístico. La obra, realizada por el escultor cordobés Antonio Bernal Redondo y el orfebre Manuel Valera, representa a san Juan de Ávila instruyendo a sus discípulos en el patio de su casa de Montilla, recreado con minucioso detalle.En su interior se conservan elementos tan significativos como el corazón del santo, situado en la parte superior dentro de una nube que simboliza la gloria, junto a una reproducción del Arca del Testamento, así como restos óseos —como la clavícula y el esternón— y un cálculo renal.De igual modo, la parte posterior del relicario reproduce el arco renacentista del antiguo mausoleo de la iglesia de La Encarnación de Montilla, hoy Basílica Pontificia, e incorpora los nombres de algunos de sus discípulos más destacados bajo el título de “Consejero y Maestro de Santos”. Esta pieza fue sufragada por el presbiterio diocesano de Córdoba como homenaje a su patrono y fue bendecida en agosto de 2011 por el entonces obispo de la diócesis, Demetrio Fernández.En este contexto, cabe recordar que las reliquias de san Juan de Ávila llegaron a Montilla en mayo de 2011 procedentes de Roma. Tal y como explicó entonces Demetrio Fernández, "en 1894, la Diócesis de Córdoba respondió a un requerimiento del Vaticano para extraer reliquias del sepulcro y llevarlas a Roma". Posteriormente, una vez concluidos los procesos de beatificación, canonización y doctorado, se consideró oportuno devolverlas a la Basílica Pontificia situada en la calle Corredera.La figura de san Juan de Ávila continúa siendo un referente espiritual e intelectual de primer orden. Nacido en Almodóvar del Campo el 6 de enero de 1500, desarrolló una intensa labor evangelizadora en Andalucía, fundando centros de Teología y Humanidades en ciudades como Baeza, Granada o Córdoba, además de colegios en numerosas localidades. Su influencia alcanzó a figuras como san Francisco de Borja, san Ignacio de Loyola, santa Teresa de Jesús o fray Luis de Granada.Por otro lado, su estrecha vinculación con Montilla marcó el tramo final de su vida. Falleció en esta localidad el 10 de mayo de 1569 y fue enterrado en la iglesia de La Encarnación, donde hoy reposan sus reliquias. Desde entonces, su legado ha permanecido profundamente arraigado en la ciudad, que en 2019 lo nombró Hijo Adoptivo y que ha impulsado diversos Años Jubilares en su honor.Finalmente, el reconocimiento universal a su figura se vio reforzado el 7 de octubre de 2012, cuando el papa Benedicto XVI lo proclamó Doctor de la Iglesia, situándolo entre los grandes referentes del pensamiento cristiano. Ahora, con este Año Jubilar que conmemora el 500.º aniversario de su ordenación sacerdotal, su figura vuelve a cobrar especial protagonismo, extendiendo su influencia más allá de Montilla a través de iniciativas como la peregrinación de sus reliquias.