La Basílica de San Juan de Ávila vuelve a ser templo jubilar hasta finales de mayo



FOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA

La Basílica Menor Pontificia de San Juan de Ávila volvió ayer a convertirse en templo jubilar con motivo del inicio del semestre concedido para conmemorar el quinto centenario de la ordenación sacerdotal del Doctor de la Iglesia, cuyas reliquias se veneran en Montilla, un tiempo de gracia que se prolongará hasta el 31 de mayo y que sitúa de nuevo a la localidad en el centro del mapa espiritual andaluz y nacional.La concesión de este semestre jubilar ha sido otorgada por la Penitenciaría Apostólica y queda recogida en un decreto del Obispo de Córdoba que alude expresamente al protocolo de la Penitenciaría Apostólica, en el que se detallan las condiciones necesarias para que los peregrinos que acudan al templo donde reposan los restos delpuedan recibir la indulgencia plenaria.Este nuevo "periodo de gracia" comenzó ayer y culminará el 31 de mayo, una horquilla temporal que evoca otras etapas recientes de intensa afluencia de fieles, como el Año Jubilar de 2019 o el trienio celebrado entre 2012 y 2015 tras la proclamación del asceta manchego, Hijo Adoptivo de Montilla, como Doctor de la Iglesia Universal.La apertura de la Puerta Santa, celebrada ayer, estuvo presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, quien subrayó el legado espiritual de san Juan de Ávila desde una mirada cercana y profundamente pastoral. Durante su intervención, el prelado afirmó que “san Juan de Ávila entiende la palabra de Dios como Palabra viva, un alimento para la vida espiritual, fuerza sanadora y liberadora”. En ese sentido, recordó que, en su magisterio, “nos recuerda que Dios no está lejos”. “No quieras buscar fuera lo que tienes dentro, dice, que Dios está más cerca de ti que tú de ti mismo”, afirmó el obispo.En la misma línea, monseñor Jesús Fernández señaló que “san Juan de Ávila nos recuerda también que la oración es la puerta por donde entra Dios al alma, que no está lejos de quien le ama, aunque esté muy ocupado; que la humildad es el camino más seguro para llegar a él y, en definitiva, que Jesucristo es el camino”. Palabras que resonaron en un templo repleto de fieles, en una ceremonia cargada de simbolismo.El obispo de Córdoba puso además el acento en la necesidad de referentes espirituales que iluminen el presente, al señalar la importancia de contar con “testigos de luz que nos invitan a caminar hacia Él”. En este contexto, manifestó que “nuestro venerado patrono San Juan de Ávila, su amor a Dios y su celo apostólico le llevó a crear instituciones académicas, a atender a los pobres, a acompañar espiritualmente a personajes importantes del siglo XVI en España, y sobre todo a predicar y a escribir obras llenas de sabiduría de Dios”. Y añadió que “Él nos envía a San Juan de Ávila, para que seamos la luz, la estrella que los lleve hasta Él, y de esta manera encuentren todas las personas la plenitud y la alegría”.La celebración contó con la presencia del obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, de los sacerdotes que atienden la Basílica avilista, así como de autoridades y numerosos fieles que llenaron la iglesia, testigos de un acto que marca el inicio de meses de peregrinación y que arrancó con una breve procesión desde el Comedor Social "San Juan de Ávila" hasta el templo de la calle Corredera.Este semestre jubilar vendrá acompañado, además, de diversos actos conmemorativos destinados a honrar al llamado. Entre ellos, destaca el recorrido de las reliquias de san Juan de Ávila por los seminarios españoles y la celebración de su festividad el próximo 7 de mayo, una fecha que este año contará con la presencia de una "relevante personalidad eclesiástica" y de nueve obispos en Montilla durante la novena.La Iglesia de Córdoba vuelve así a subrayar la huella indeleble de san Juan de Ávila en la ciudad. Nacido el 6 de enero de 1500 en Almodóvar del Campo, en la actual provincia de Ciudad Real, el santo desarrolló una intensa labor intelectual, educativa y evangelizadora.Fundó centros de Teología y Humanidades en Baeza, Granada y Córdoba, además de colegios en ciudades como Jerez de la Frontera, Priego de Córdoba, Montilla, Úbeda, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Palma del Río y Écija. Su influencia alcanzó a figuras de primer orden de la espiritualidad cristiana, como san Francisco de Borja, san Ignacio de Loyola, santa Teresa de Jesús o fray Luis de Granada.Su vinculación con Montilla se remonta a mediados del siglo XVI, cuando acudió a la llamada de Catalina Fernández de Córdoba, segunda marquesa de Priego, interesada en que atendiera espiritualmente a sus hijos. Años antes, en 1535, había llegado a la Diócesis de Córdoba tras formarse en Leyes en Salamanca y en Teología en la Universidad de Alcalá de Henares. Desde entonces, desplegó una intensa actividad predicadora por Andalucía, el sur de La Mancha y Extremadura, dejando una profunda impronta espiritual y cultural.San Juan de Ávila falleció en Montilla el 10 de mayo de 1569 y fue enterrado en la Iglesia de la Encarnación, hoy Basílica Menor Pontificia de San Juan de Ávila, donde reposan sus reliquias en el altar mayor. Este templo, situado en la calle Corredera, comenzó a construirse en 1726 y no se concluyó hasta 1949, tras más de dos siglos de historia marcada por dificultades y perseverancia.La ciudad ha rendido homenaje a su figura en numerosas ocasiones recientes. El 7 de octubre de 2012, el Papa Benedicto XVI lo proclamó Doctor de la Iglesia universal, un acontecimiento histórico para Montilla, que vivió con emoción aquel reconocimiento.Más tarde, el 6 de abril de 2019, la localidad lo declaró Hijo Adoptivo, dando inicio a un nuevo Año Jubilar que se prolongó hasta el 31 de mayo de 2020 y que sirvió para conmemorar el 450.º aniversario de su muerte, los 125 años de su beatificación y el 50.º aniversario de su canonización.Ahora, con la apertura de este nuevo semestre jubilar, los fieles montillanos vuelven a mirar a san Juan de Ávila como faro espiritual y referente de pensamiento, acción y servicio, en un tiempo que invita al encuentro, a la memoria y a la esperanza compartida.