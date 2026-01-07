El XII Festival de la Canción “Ciudad de Montilla” mantiene abiertas sus inscripciones



El Ayuntamiento de Montilla mantiene abiertas las inscripciones en la duodécima edición del Festival de la Canción “Ciudad de Montilla”, una cita ya consolidada en el calendario cultural local que volverá a convertir a la música en protagonista gracias a la colaboración de la Asociación Pop Rock Montillano y a una convocatoria abierta que mira, de nuevo, al talento de todas las edades.El certamen, que se encuentra en pleno proceso de organización, vuelve a abrir este año su participación a tres categorías claramente diferenciadas: Infantil, para niños y niñas de entre 6 y 12 años; Juvenil, dirigida a jóvenes de 13 a 18 años; y Adultos, a partir de los 19 años.La propuesta está pensada tanto para solistas como para pequeños grupos, con un máximo de tres integrantes, lo que permite que el escenario del festival acoja desde voces individuales hasta formaciones reducidas que compartan una misma ilusión musical.La interpretación vocal será obligatoria en todos los casos, aunque la organización contempla que los participantes individuales puedan acompañarse de su instrumento habitual si así lo desean. Cada aspirante, ya sea en solitario o en grupo, deberá concurrir con una única canción, sin posibilidad de repetir actuación, y sin que se permita ningún tipo de modificación posterior en el tema elegido, una condición que busca garantizar la igualdad entre todos los concursantes.El proceso de inscripción exige la presentación de una solicitud específica (que), acompañada de un vídeo grabado en directo y sin editar, en el que la voz se apoye únicamente sobre la base instrumental escogida. Junto a ese material, será imprescindible facilitar un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para contacto.Todo ello deberá remitirse antes del próximo domingo 1 de febrero, bien al correo electrónico de la Asociación Pop Rock Montillano () o al número de WhatsApp habilitado por la organización (626 153 843), que gestiona uno de sus responsables, David Hidalgo.Una vez recibidos, todos los vídeos serán difundidos a través de las redes sociales con el objetivo de dar visibilidad y promoción a los participantes, convirtiendo esta fase previa en una primera toma de contacto con el público. En ese contexto, la organización llevará a cabo una fase de preselección el viernes 6 de febrero, en la que un jurado designado entre expertos y profesionales de la música decidirá qué propuestas acceden a la final.De cada categoría pasarán cinco participantes. Tres de ellos serán elegidos directamente por el jurado, mientras que los dos restantes surgirán de la votación popular en redes sociales, que permanecerá abierta hasta ese mismo 6 de febrero. Además, la organización se reserva el derecho de incluir a un participante local en aquellas categorías en las que no resulte clasificado ninguno procedente de Montilla, un matiz que refuerza el vínculo del festival con la ciudad.Los nombres de los finalistas se harán públicos el 16 de febrero, tanto a través de las redes sociales como mediante comunicación directa con cada seleccionado. A partir de ahí, comenzará la cuenta atrás hacia la fase final, prevista para el sábado 18 de abril en el Teatro Garnelo, un escenario emblemático que volverá a acoger una gala pensada para todos los públicos.En esa final, los participantes que lo deseen contarán con el acompañamiento en vivo de un grupo de músicos designado por la organización, una experiencia que añade un valor especial a la actuación y que exigirá compromiso, ya que los finalistas deberán asistir obligatoriamente a los ensayos en las fechas que se comuniquen con antelación.El festival repartirá premios económicos en todas las categorías. En Infantil, el primer premio estará dotado con 200 euros, el segundo con 150 euros y el tercero con 100 euros. En la categoría Juvenil, las cuantías ascenderán a 300, 200 y 100 euros, respectivamente.Por su parte, la categoría de Adultos premiará con 500 euros al primer clasificado, 300 euros al segundo y 200 euros al tercero. Además, se concederá un Premio del Público de 100 euros por categoría, reforzando así el papel activo de la audiencia.