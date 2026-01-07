Montilla cierra 2025 con un descenso significativo en el volumen de contrataciones

El mercado laboral de Montilla registró un descenso significativo en el volumen de contrataciones durante el último mes de 2025. Según los datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el municipio cerró diciembre con un total de 676 contratos, lo que supone 163 menos que en noviembre, cuando se alcanzaron 839 acuerdos laborales.Este retroceso mensual se apoya, fundamentalmente, en la menor actividad del sector agrícola, tradicional motor de la contratación local. Además, del total de contratos firmados en diciembre, 460 fueron temporales, lo que representa el 68,04 por ciento, mientras que los contratos indefinidos sumaron 216, equivalentes al 31,95 por ciento. Aunque ambos tipos de contratos retrocedieron en términos absolutos respecto al mes anterior, la contratación indefinida incrementó ligeramente su peso relativo dentro del conjunto.El análisis por sexos refleja una distribución desigual. Los hombres concentraron 401 contratos, frente a los 275 formalizados por mujeres. En detalle, los hombres firmaron 153 contratos indefinidos y 248 temporales, mientras que entre las mujeres se registraron 63 contratos indefinidos y 212 temporales. De este modo, la contratación indefinida tuvo una presencia mayor en el empleo masculino, mientras que la temporalidad siguió siendo predominante entre las mujeres.Por sectores de actividad, la agricultura volvió a situarse como el principal ámbito de contratación en Montilla, a pesar del descenso mensual. En diciembre se contabilizaron 388 contratos en este sector, de los cuales 115 fueron indefinidos y 273 temporales, lo que supone el 57,39 por ciento del total de las firmas registradas en el municipio. El sector servicios ocupó la segunda posición, con 191 contratos, el 28,25 por ciento del total, seguido de la industria, con 66 contratos, y la construcción, con 31.Desde una perspectiva interanual, la comparación con diciembre de 2024 confirma una evolución negativa. En aquel mes se firmaron 786 contratos, por lo que el dato de diciembre de 2025 refleja una caída de 110 contratos, equivalente a un descenso del 13,99 por ciento en términos interanuales.El balance de los últimos doce meses evidencia una marcada volatilidad en la contratación en Montilla, estrechamente ligada a los ciclos de las campañas agrícolas. Los mayores volúmenes de contratación se alcanzaron en enero de 2025, con 836 contratos, y en noviembre, con 839, mientras que el mínimo anual se registró en julio —curiosamente, en plena campaña de la vendimia en el marco Montilla-Moriles—, cuando se contabilizaron 570 contratos.En cuanto a la estabilidad del empleo, la contratación indefinida alcanzó su máximo anual en agosto, con 303 firmas. El dato de diciembre, con 216 contratos indefinidos, se sitúa en valores próximos a la media de los últimos doce meses, confirmando una tendencia de moderación en el cierre del ejercicio, dentro de un mercado laboral aún claramente dominado por la temporalidad.