La V Ruta Cofrade de Montilla arranca mañana con un recorrido por enclaves de la Semana Santa



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla celebrará mañana sábado, 21 de marzo, la primera jornada de la, una iniciativa que permitirá a vecinos y visitantes recorrer templos, hermandades y espacios vinculados a la tradición de la Semana Santa montillana con el objetivo de poner en valor su patrimonio artístico, cultural y social.La actividad, impulsada por las concejalías de Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Montilla, contará con la colaboración de la Agrupación de Cofradías, así como de distintas hermandades, asociaciones y empresas locales relacionadas con el ámbito cofrade. A través de esta propuesta, el municipio invita a conocer de cerca el entramado cultural y social que sustenta una de las celebraciones más arraigadas de su calendario.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, señaló que esta iniciativa “es una forma singular de poner en valor nuestra Semana Santa y todo el patrimonio artístico y cultural que la rodea” y destacó que la ruta permite mostrar no solo las imágenes, templos y casas de hermandad, sino también “todo el ecosistema que forma parte de esta celebración”.Además, el responsable municipal de Turismo explicó que “la Semana Santa también tiene un impacto importante en distintos sectores de la economía local como la artesanía, la floristería, la música o la gastronomía, y con esta actividad queremos divulgar todo ese patrimonio y dar a conocer la vida cofrade durante el tiempo de Cuaresma”.Por su parte, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, recordó que esta iniciativa, recuperando una propuesta que se venía trabajando antes de la pandemia. En ese contexto, indicó que “es un proyecto que nació para mostrar el patrimonio cofrade de Montilla y que, con el paso de los años, ha ido creciendo y consolidándose con una gran acogida por parte del público”.De igual modo, destacó la implicación de las cofradías y colectivos participantes y agradeció su colaboración, subrayando que “las hermandades nos abren el corazón de sus casas y templos en unos días muy especiales de preparación para la Semana Santa, lo que permite conocer de cerca todo el trabajo y la dedicación que hay detrás de cada estación de penitencia”.En cuanto al desarrollo de la jornada de mañana, el programa comenzará a las 10.00 de la mañana en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, punto de encuentro de los participantes. Desde allí, a las 10.15 horas, dará inicio la visita al propio templo parroquial, sede canónica de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas.A continuación, la ruta se trasladará a las 11.10 horas a la Parroquia de San Francisco Solano, donde se visitará la sede de la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano. Posteriormente, a las 11.40 horas, el itinerario hará una parada en la floristería Lola Flowers, uno de los establecimientos vinculados al trabajo ornamental de los pasos.El recorrido proseguirá a las 12.10 del mediodía con una visita a la iglesia-santuario de María Auxiliadora para conocer la imagen de La Borriquita, que ha sido restaurada por el aguilarense Rafael Sánchez García. A las 12.35 horas, los participantes podrán contemplar también la talla del Cristo del Amor, obra de Amadeo Ruiz Olmos.La jornada matinal concluirá a las 13.00 de la tarde en la Tahona del Castillo, donde se ofrecerá una degustación gastronómica de productos típicos de Cuaresma, en una pausa que forma parte de las novedades introducidas este año en la programación.Por la tarde, la actividad se reanudará a las 16.30 horas con una nueva parada en la Parroquia de San Francisco Solano. Allí se darán a conocer los detalles de la Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios, además de ofrecerse una demostración de costal.Finalmente, el recorrido concluirá a las 17.15 horas con la visita a la sede de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura, en el Llanete de la Cruz, así como a la Parroquia de San Sebastián, que cobra especial protagonismo durante la Madrugada del Viernes Santo.La V Ruta Cofrade de Montilla se desarrollará en dos jornadas diferenciadas, cada una con un itinerario distinto, y será de carácter gratuito, aunque con plazas limitadas. Para facilitar el desarrollo de las visitas, se organizarán grupos de alrededor de cuarenta personas y se reservará parte de las plazas para visitantes procedentes de fuera de la localidad, con el objetivo de reforzar el atractivo turístico de la Semana Santa montillana. Las inscripciones pueden realizarse a través del servicio de WhatsApp de la Oficina de Turismo, en el número 672 78 05 21.Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha destacado que esta iniciativa contribuye a reforzar la proyección cultural y turística de la Semana Santa local, permitiendo descubrir el patrimonio, la historia y las tradiciones que forman parte de una de las celebraciones más significativas de la ciudad.