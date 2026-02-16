Miguel Ángel Sánchez y Manuel Espejo concluyen una importante restauración en Lucena

El restaurador montillano Miguel Ángel Sánchez Jiménez y el lucentino Manuel Espejo Mármol han culminado recientemente la restauración de Nuestra Señora de las Angustias y del Santísimo Cristo del Buen Fin, dos de las imágenes más destacadas de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Lucena.La intervención, que fue presentada hace unos días, ha permitido devolver a ambas imágenes las condiciones óptimas para el culto, cerrando un proceso técnico que fue expuesto por los propios restauradores durante el acto de presentación celebrado hace unos días en el templo lucentino, con una importante presencia institucional.La Agrupación Parroquial Nuestra Señora de las Angustias, que celebra desde 2023 cultos solemnes en honor a su titular, tiene su sede canónica en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Entre sus actos más destacados figura la procesión de la Piedad por las calles de su feligresía, considerada una de las manifestaciones de mayor fervor de la Cuaresma lucentina en vísperas de la Semana Santa. Esta cita se ha consolidado como parte esencial de la vida cofrade de la ciudad y como vía de iniciación para los más jóvenes en la santería, antesala del Desfile de Procesiones Infantiles y de la Semana Santa de Lucena.La Agrupación Parroquial Nuestra Señora de las Angustias nació en el seno de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán con el objetivo de recuperar el culto a esta imagen. Nuestra Señora de las Angustias, imagen de vestir de talla completa, presenta a Jesús muerto sobre su regazo, expresando en su rostro el dolor por la pérdida del Hijo. Se trata de una obra anónima fechada en 1682, al igual que la imagen de Cristo, que responde a la iconografía de Cristo en brazos de su Madre, correspondiente a la XIII Estación.La historia de la devoción se remonta a finales del siglo XVII, cuando Catalina Antonia de Cardona, marquesa de Comares, donó la imagen a la ermita de San Francisco de Paula en 1682 para presidir el retablo bajo el título de Nuestra Señora de la Soledad. Con el paso del tiempo, la talla fue restaurada por Luis Álvarez Duarte.La cofradía que le rendía culto fue fundada en 1973, con Agustín Carrasco Jiménez como único hermano mayor, estableciendo su sede canónica en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán, donde recibía culto junto a Jesús de la Humildad.Durante los cuatro años posteriores a su fundación, la hermandad realizó su desfile procesional el Miércoles Santo con tronos y enseres prestados, recorriendo el barrio del Corazón de Jesús antes de alcanzar el centro de la ciudad y regresar al templo.Esta nueva intervención realizada por Manuel Espejo Mármol y Miguel Ángel Sánchez Jiménez se enmarca en una trayectoria profesional consolidada en el ámbito del patrimonio sacro cordobés. El restaurador montillano y el lucentino participan con varios trabajos en la exposición, inaugurada hace unos días en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, donde se exhiben 21 obras restauradas gracias a la línea de subvenciones al patrimonio cofrade impulsada por la institución provincial.Entre las obras que pueden contemplarse figura, en la sección de imaginería, una talla de Santa Ana del convento de Santa Ana de Montilla, restaurada por Miguel Ángel Sánchez Jiménez, así como la efigie de Santa Marina de Aguas Santas, patrona de Fernán Núñez, también intervenida en Montilla por este restaurador, en colaboración con el lucentino Manuel Espejo Mármol.No es la primera vez que la labor de Miguel Ángel Sánchez Jiménez y Manuel Espejo Mármol deja huella en el patrimonio sacro de la provincia. En Montilla, por ejemplo, se recuerdan intervenciones como la recuperación del Cristo de la Agonía de la Ermita de Belén, la, lao el trabajo sobre la antigua titular de la Hermandad del Nazareno, la Madre de Jesús. En otros municipios, han firmado piezas tan relevantes como la Virgen de la Pasión y Ánimas y los ángeles que acompañan a la Virgen de Araceli, en Lucena, o su participación en la restauración del conjunto escultórico del Rescate de Málaga.Su trayectoria incluso alcanzó proyección nacional en la, celebrada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Allí devolvieron a la vida el grupo de Santa Ana y la Virgen Niña del Convento de Santa Ana de Montilla, así como los bustos relicarios de Santa Apolonia y una Virgen Mártir del Monasterio de Santa Clara, piezas en las que eliminaron repintes, cera y suciedad acumulada durante siglos.Más recientemente,, Miguel Ángel Sánchez y Manuel Espejo hicieron posible la recuperación de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna de Montemayor y el Cristo del Mayor Dolor de Rute, dos imágenes históricas del patrimonio cofrade de la provincia de Córdoba.