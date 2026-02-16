Con su disfraz de eterno luchador

Montilla C.F. 4 -- 1 C.D. Moguer

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, Gorka, Juan María, Tena, Alberto Bermejo, Abraham Nelson y Rafa Alcaide. También jugaron Yiyo, Amara, Adrián, José Manuel y Rubén Jurado.

Club Deportivo Moguer: Christian, Melli, Víctor, Olivares, Acosta, Álex Márquez, Rufete, Vegas, Martín, Yeray y Manu Torres. También jugaron Paco, Roberto, David, Stevi, Apado y Omar.

Goles: 0-1 Víctor (m. 31); 1-1 Pedro Crespín (m. 46); 2-1 Antonio Pino (m. 50); 3-1 Amara (m. 67); 4-1 Amara (m. 92).

Árbitro: Víctor Manuel Ortíz Gámiz (Granada). Amonestó por los locales a Rafa Martínez y Juan María. En el bando visitante amonestó a Víctor, Vegas y David. Expulsó al cancerbero visitante, Christian, por roja directa (m. 18).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoprimera jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 200 espectadores.

El Montilla Club de Fútbol obtuvo este fin de semana una nueva victoria ante su público, confirmando su gran estado de forma dentro de la categoría. En esta ocasión, los pupilos de Isaac de la Cuesta debieron remontar ante el Club Deportivo Moguer para, finalmente, conseguir una amplia victoria por cuatro tantos a uno.La contienda comenzó con varias ausencias significativas en los vinícolas. Fran González, Soto, Tiago y Sergio Heredia no podían entrar en la convocatoria por lesión, sumándose así a la baja ya confirmada desde hace meses de Ángel Lara. Con todo ello, el encuentro permitió visualizar alternativas en la posesión del esférico en los primeros compases.El Montilla buscaba el juego por los costados y nexos de unión entre la medular y el ataque, sin demasiado éxito. Mientras, el cuadro visitante tiró del contragolpe y la movilidad de sus atacantes para intentar sorprender a los vinícolas, muy seguros atrás.Así, ninguno de los equipos dejaba resquicios para ocasiones claras de gol. Llegados al minuto 18 de encuentro, la contienda cambió su imagen. Un mano a mano entre Moslero y el guardameta rival acabó con unas manos fuera del área de Christian al intentar evitar el gol montillano, siendo expulsado con roja directa.El portero abandonó el terreno de juego y el Montilla, con superioridad numérica, tomó el control del cuero. La posesión no se tradujo en oportunidades de cara a portería. Un disparo de Pedro Crespín dentro del área a las manos de Roberto, nuevo portero en el bando moguereño, sería lo más destacado.De este modo, los minutos transcurrían con la sensación de un Montilla necesitado de mayor fluidez en los metros finales e intensidad en la presión. En el lado moguereño, las jugadas a balón parado se convirtieron en su mejor baza, aprovechando a los 31 minutos de juego una acción desde el costado para poner el cero a uno en el marcador.Una falta al corazón del área la mandó Víctor de cabeza al fondo de la red ante la falta de entendimiento entre Rafa Martínez y su defensa. De ahí al descanso, el Montilla no fue capaz de encontrar el camino hacia la meta rival, observándose a un Moguer bien plantado sobre el terreno de juego. Con esta perspectiva, el colegiado señaló el camino a vestuarios para sendos contendientes.Tras el descanso, el cuadro vinícola dio un paso al frente. El juego se volcó sobre la meta moguereña y el empate llegó nada más reanudarse la contienda. Juan María probó fortuna desde larga distancia, el guardameta blocó su disparo, pero el balón quedó suelto dentro del área, anotando Pedro Crespín con la testa. Un gol de buena colocación en los metros finales por parte del atacante, siendo la introducción de la remontada.Poco después, Antonio Pino volvió a acudir con su cita diaria con el gol y consiguió el dos a uno a los 50 minutos. Una jugada individual permitió a Pino colarse en el área, driblar al cancerbero y marcar un gol de bella factura que llevó la alegría a las gradas.Conseguido el objetivo de dar la vuelta al resultado, el Montilla mantuvo las buenas sensaciones del segundo acto. Los auriverdes movieron el esférico, buscaron los centros al área y los espacios, cada vez más amplios, entre la defensa visitante. Fruto de ello, el tres a uno se consumó tras un centro de Tena y posterior remate de Amara en boca de gol.El delantero hispano-maliense hizo de nuevo las delicias de los aficionados, mostrando un gran pundonor y dinamismo en ataque. Rafa Alcaide, con un lanzamiento al larguero en la ejecución de una falta y varios remates desviados en las inmediaciones de la meta visitante, a punto estuvo de ampliar el resultado.Sin embargo, no sería hasta el minuto 92 cuando llegaría el definitivo cuatro a uno. Amara presionó un despeje de la defensa moguereña y el esférico golpeó en su pie, colándose el cuero en la meta foránea. Sin tiempo para más, el encuentro concluyó.Con 39 puntos y en tercera posición, el Montilla Club de Fútbol se coloca a tan solo un punto del ascenso directo a falta de diez jornadas para la finalización del campeonato liguero. La próxima cita para los de Isaac Cuesta será ante el Club Deportivo Rociana, en tierras onubenses.