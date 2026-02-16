El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra San Valentín con sus pacientes ingresados

Quirónsalud en Andalucía

El ha vuelto a sumarse a la celebración de San Valentín con sus pacientes ingresados, una iniciativa que el centro impulsa desde su apertura en 2018, como gesto de cercanía y humanización de la asistencia sanitaria. Los pacientes disfrutaron el pasado sábado de una tarta en forma de corazón, mientras que a los pacientes para los que no era adecuada esta merienda, se les ofreció un postre de lácteos y fruta.Con el lema "Amamos cuidar de tu salud" en una tarjeta en cada bandeja, los profesionales del Hospital Quirónsalud Córdoba han querido mostrar a los pacientes, aprovechando la celebración del día de San Valentín, su entrega y dedicación para contribuir en el cuidado y la mejora de su salud, así como un mensaje de apoyo, empatía y compromiso con su bienestar, reforzando el valor de la atención personalizada y cercana.