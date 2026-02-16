El Club Deportivo Apedem suma tres puntos de oro en Montilla

C. D. Apedem 1 -- 0 C. D. Atlético Perabeño

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Javier Ruz Mejías, Lucas Hueso Priego, José Nicolás González Domínguez, Alfredo Lorenzo Ordóñez, Javier Mesa Cañero y Álvaro Aguilar Pino. Suplentes: Aarón Márquez Castro, José Antonio López Llamas, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Javer Maciej Szczepanski Gachewicz, Fernando Gómez Lorenzo y Pablo Llamas Salamanca.

Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Javier Ruz Mejías, Lucas Hueso Priego, José Nicolás González Domínguez, Alfredo Lorenzo Ordóñez, Javier Mesa Cañero y Álvaro Aguilar Pino. Aarón Márquez Castro, José Antonio López Llamas, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Javer Maciej Szczepanski Gachewicz, Fernando Gómez Lorenzo y Pablo Llamas Salamanca.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Club Deportivo Atlético Perabeño: Álvaro Fernández Meza, José Ángel Terrer Fernández, Jaime Hernández García, Alfonso Ruiz Rojas, Álvaro Gaitán Muñoz, Rafael Muñoz León, Antonio Jesús Almirón Villarejo, Porfirio Fernández Luque, Javier Susín Contreras, Juan Manuel Gómez Ruiz y Aarón Hervás Fernández. Suplentes: Jesús Luque Corredera, Rafael Gómez Rojas y José Manuel Hidalgo Planton.

Álvaro Fernández Meza, José Ángel Terrer Fernández, Jaime Hernández García, Alfonso Ruiz Rojas, Álvaro Gaitán Muñoz, Rafael Muñoz León, Antonio Jesús Almirón Villarejo, Porfirio Fernández Luque, Javier Susín Contreras, Juan Manuel Gómez Ruiz y Aarón Hervás Fernández. Jesús Luque Corredera, Rafael Gómez Rojas y José Manuel Hidalgo Planton.

Cuerpo técnico: Miguel Ángel Moyano Yedres (entrenador) y Daniel Boquizo Abarca (delegado de equipo).

Miguel Ángel Moyano Yedres (entrenador) y Daniel Boquizo Abarca (delegado de equipo).



Goles: 1-0 Aarón Salado Sánchez (min. 74).

Aarón Salado Sánchez (min. 74).

Árbitro: Javier González Espinosa. Álvaro Salinas Carmona y Álvaro Salinas López (asistentes).

Javier González Espinosa. Álvaro Salinas Carmona y Álvaro Salinas López (asistentes).

Amonestados: Vio la tarjeta roja Álvaro Fernández Meza (min. 9). Fueron amonestados con tarjeta amarilla Alejandro Hierro Ramírez (min. 29), Aarón Hervás Fernández (min. 36), Álvaro Gaitán Muñoz (min. 58), Juan Manuel Gómez Ruiz (min. 67), Jesús Luque Corredera (min. 74), Aarón Hervás Fernández (min. 76) y Antonio Jesús Almirón Villarejo (min. 89).

Vio la tarjeta roja Álvaro Fernández Meza (min. 9). Fueron amonestados con tarjeta amarilla Alejandro Hierro Ramírez (min. 29), Aarón Hervás Fernández (min. 36), Álvaro Gaitán Muñoz (min. 58), Juan Manuel Gómez Ruiz (min. 67), Jesús Luque Corredera (min. 74), Aarón Hervás Fernández (min. 76) y Antonio Jesús Almirón Villarejo (min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal "Miguel Navarro" de Montilla.

El Club Deportivo Apedem logró ayer una importante victoria por 1-0 frente al Club Deportivo Atlético Perabeño en el Estadio Municipal "Miguel Navarro" de Montilla gracias a un penalti transformado por Aarón Salado en el minuto 74 que mantiene al conjunto auriverde en la segunda posición y lo acerca a tres puntos del liderato.Además, el triunfo volvió a tener ese aroma inconfundible de las tardes que se deciden en el filo, cuando el margen es mínimo y el error puede resultar definitivo. El equipo montillano sumó tres puntos de oro en una jornada en la que el líder, el Club Deportivo Higuerón, no pasó del empate sin goles en su visita al feudo del Salerm Cosmetic Puente Genil, un resultado que estrecha la pelea por el campeonato y refuerza la candidatura de los hombres de Rafael Garrido.En ese sentido, el encuentro no respondió al guion que cabría esperar tras el tempranero contratiempo que sufrió el conjunto visitante. Apenas se había alcanzado el minuto 9 cuando su guardameta protagonizó una salida temeraria fuera del área, tocó el balón con la mano de forma clara y vio la cartulina roja directa. Con más de ochenta minutos por delante y un futbolista más sobre el césped, el escenario parecía propicio para un desenlace cómodo, pero el fútbol, caprichoso como pocos deportes, se encargó de desmontar cualquier previsión.Y es que el Club Deportivo Apedem volvió a tropezar con su gran asignatura pendiente: la eficacia. El equipo dominaba el balón, pero le faltaba precisión. La circulación resultaba espesa por momentos y el entramado defensivo del Club Deportivo Atlético Perabeño se mostraba firme y solidario.Bajo palos, Jesús Luque sostuvo a los suyos con intervenciones de mérito, frustrando cada intento auriverde. El dominio era territorial, pero no se traducía en ocasiones claras. Así, el descanso llegó con un inquietante empate sin goles y la sensación de que el partido exigía algo más.Por otro lado, tras el paso por vestuarios, el conjunto montillano dio un paso al frente. Hubo más intención, más profundidad y una mayor presencia en campo contrario. El gol, sin embargo, seguía resistiéndose. La ocasión más clara hasta ese momento llegó en el minuto 58, cuando Álex Hierro botó una falta con precisión y Javi Ruz conectó un testarazo impecable que se estrelló en el palo derecho. El grito de gol se quedó atrapado en la madera, mientras la grada comenzaba a impacientarse y el reloj avanzaba implacable.De igual modo, el trabajo silencioso que el cuerpo técnico viene desarrollando durante toda la semana volvió a reflejarse en la capacidad del equipo para insistir sin perder el orden ni la fe. La labor que lidera el entrenador cordobés Rafael Garrido, centrada en pulir detalles y fortalecer el rendimiento colectivo, encontró su recompensa en un grupo que, aun sin brillantez, supo mantenerse firme hasta encontrar su oportunidad.Y esa oportunidad llegó en el minuto 73, en una acción que cambió el rumbo de la tarde. Ezequiel Salado filtró un pase medido hacia su hermano Aarón, que encaró la portería y fue derribado dentro del área por Jesús Luque en su salida desesperada.El penalti era incuestionable. Aarón Salado asumió la responsabilidad con serenidad, respiró hondo y ejecutó un disparo fuerte y raso a la derecha del guardameta. El portero adivinó la trayectoria, pero no pudo evitar el tanto. El Municipal estalló de alegría. Con ese gol, el delantero alcanzaba los nueve en su cuenta particular e igualaba su mejor registro goleador en una temporada.Asimismo, el gol liberó al Club Deportivo Apedem, que buscó sentenciar el encuentro para evitar sobresaltos. En el minuto 87, Alfredo Lorenzo “Dito” estuvo a punto de lograrlo con un potente zurdazo que se estrelló en el travesaño. La madera volvió a interponerse, pero esta vez el marcador no se movería más.En los últimos compases, el partido dejó también un momento especial con el debut liguero del joven guardameta Aarón Márquez, que ingresó en el minuto 88 tras varias convocatorias con el primer equipo. Un paso importante en su crecimiento deportivo y una muestra de la confianza en la cantera.Finalmente, el pitido final certificó un triunfo que permite al conjunto montillano alcanzar los 44 puntos y mantenerse en la segunda posición, a solo tres del liderato. Precisamente el próximo compromiso enfrentará al Club Deportivo Apedem con el Club Deportivo Higuerón en un duelo que puede marcar el devenir del campeonato. El equipo auriverde sigue creyendo. Compite, resiste y golpea en el momento justo. Y en Montilla, cuando el balón quema, siempre aparece alguien dispuesto a escribir una nueva página de esperanza.