Una fundación ofrece becas de alojamiento para estudiantes montillanos en Málaga

Contribuir a la formación de estudiantes montillanos que se encuentren matriculados en la Universidad de Málaga (UMA). Ese es el objetivo que se ha marcado la Fundación Pajarito, una organización sin ánimo de lucro que tiene por objeto social la concesión de ayudas para residencia a alumnos universitarios de Montilla que, aun teniendo derecho a ayuda fija por tener rentas bajas, pierdan la beca concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Para el desarrollo de este fin, la Fundación Pajarito suele desarrollar actividades tales como la búsqueda de benefactores para el fomento de los estudios universitarios, conceder becas, contratar los servicios de investigadores, editar publicaciones, concertar acuerdos e intercambios con entidades nacionales y extranjeras, así como cualquier actuación conducente al mejor logro de su fin.
En este caso, las becas para universitarios de Montilla matriculados en la UMA durante el curso académico 2025/2026 tienen la modalidad de Alojamiento y van dirigidas, exclusivamente, a estudiantes universitarios de la UMA con domicilio habitual en Montilla.
"El requisito para su solicitud es que le hayan denegado la beca del Ministerio de Educación", detallan desde la Fundación Pajarito. El plazo de solicitud de estas ayudas finaliza el viernes 13 de marzo. Las bases y el modelo de solicitud se puede solicitar en la sede de la Fundación (Pasaje San Fernando, 4 – 1º4 de Málaga) o llamando al teléfono 952 221 802. También se puede solicitar información en la dirección info@fundacionpajarito.es o visitando la página web de la entidad.
