El Cristo del Perdón protagoniza el cartel de la Semana Santa de Montilla

La Basílica Menor Pontificia de San Juan de Ávila acogió anoche la presentación del cartel oficial que anunciará la Semana Santa de Montilla en este 2026, obra de Jaime Luque Luque, una creación que toma como imagen central al Santísimo Cristo del Perdón, que procesiona cada Lunes Santo a hombros de su cuadrilla de costaleras, bajo los sones de la Agrupación Musical La Unión.El acto, organizado por la Agrupación de Cofradías de Montilla, contó con la participación de los saeteros montillanos María José Delgado Reyes y Francisco Ruiz Alcántara y permitió dar a conocer públicamente una obra que vuelve a situar a Jaime Luque Luque como uno de los nombres propios de la cartelería cofrade local.El artista montillano firma el cartel a propuesta de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, a la que pertenece, incorporando en esta ocasión la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, una de las tallas más reconocibles de la Semana Santa local.Tal y como ha avanzado en primicia, la obra vuelve a evidenciar la capacidad de Jaime Luque Luque para ofrecer nuevas perspectivas visuales de la Semana de Pasión, a pesar de haber realizado innumerables carteles a lo largo de varias décadas. No en vano, su trayectoria como cartelista de la Semana Santa de Montilla se remonta a 1976, cuando se estrenó con un cartel anunciador protagonizado por Nuestro Padre Jesús Nazareno, al que profesa una enorme devoción, una obra que marcó el inicio de una prolongada vinculación con la iconografía cofrade de la ciudad.Además de su faceta como fotógrafo y poeta,, concedido en 2018, y fue, circunstancias que refuerzan su estrecha relación con el mundo cofrade y con la historia reciente de las celebraciones pasionistas de Montilla.Por otro lado, el mismo acto sirvió también para proclamar a, una elección que pone en valor su trayectoria personal, su compromiso salesiano y su profunda vinculación con la tradición montillana.Rafael Delgado Portero, que recibió las cubiertas o pastas de su pregón de manos de, nació en Montilla el 8 de diciembre de 1972. Está casado con Charo Carmona y es padre de tres hijos, Rafael, Lucía y Rosario. Su vida personal y familiar se ha desarrollado siempre en estrecha relación con el ámbito cofrade y salesiano del municipio.No en vano, pertenece a las tres hermandades salesianas de Montilla: la de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén —la popular Borriquita—, la del Santísimo Cristo de la Juventud y la del Santísimo Cristo del Amor. En esta última llegó a desempeñar el cargo de vicehermano mayor, una responsabilidad que también ejerció en la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud durante los mandatos de Eduardo García Carmona y Francisco José Gázquez García.Además, su implicación en la Asociación de María Auxiliadora (ADMA) ha sido constante y cercana, incluso como costalero, a lo que se suma su etapa como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos (AA.AA.) de Don Bosco de Montilla y su participación activa en la Asociación Cultural La Pasión, Representación Dramática.En el plano profesional, Rafael Delgado Portero cuenta con una amplia trayectoria que, en la actualidad, lo sitúa como consultor en Prevención de Riesgos Laborales y como profesional autónomo dedicado alen programación neurolingüística, un perfil que combina experiencia técnica y sensibilidad humana.De igual modo, su afición a la música ha estado presente en la vida cultural de Montilla, participando en distintas ocasiones en actividades flamencas de la Noche Blanca y acompañando a la guitarra a diversos artistas locales. Todo ello se enmarca en un destacado legado familiar, ya que es hijo de, quien fuera presidente de la Agrupación de Cofradías e impulsor de La Pasión en Montilla, y de Rosi Portero, presidenta durante años de la Asociación de María Auxiliadora.El pregón de la Semana Santa de Montilla de 2026 está previsto para el 22 de marzo en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila, donde Rafael Delgado Portero será presentado por su hermano, José Manuel Delgado Portero, en una cita ya señalada en el calendario cofrade de la ciudad.