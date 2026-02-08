Semana de pausa para el Club Baloncesto Montilla tras la última jornada disputada

Avatel Montilla 50 -- 53 C.B. Maristas Córdoba

Avatel Montilla: Ithaisa (5), Sole Ruiz (2), Marta García (12), Teresa Delgado (2), Nazaret (3), Aurora Arroyo, María Lara (7), Isa Casado, Estefanía Parra (2), María Arroyo, Juana López (8) y Carmen Castro (9).

Club Baloncesto DEZA Maristas Córdoba: Lidia López, Raquel Serrano (14), Paula Cobos (8), Sandra Borrego (5), Lucía Cabezuelo, Aurora Luque (4), Carmen Garrido (4), Carmen Moreno, Julia Cabezuelo (4), Paula Carbajo (5), Teresa Ramme (9) y Blanca Molina.

Parciales: 14-12; 14-21; 9-14; 13-6.

Come & Pizza Montilla 81 -- 55 C.B. Montoro

Come & Pizza Montilla: Jorge Delgado (3), David Barranco (2), Víctor Vega (12), Dani Delgado (10), Álvaro Martínez, Edu Merino (6), Daniel Delgado (9), Omar Jiménez (7), Rafa Sánchez (8), Álex Herrador (3), Samu Navarro (7) y Mario Carmona (14).

Suministros y Distribuciones Montoro: Chema García, Manu Cabrera (2), José Carlos Molina (9), José Antonio Martínez (7), Andrés Gómez (8), Antonio Manuel del Río (12), Pedro Artero, José Recio (17) y Fran Rodríguez.

Parciales: 23-8; 12-19; 21-6: 25-22.

Las condiciones meteorológicas adversas anunciadas para este fin de semana en toda Andalucía han afectado al devenir de las competiciones deportivas regionales. Fruto de ello, la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) decidió este pasado jueves suspender los encuentros a nivel sénior y de las categorías inferiores en toda la comunidad autónoma, viéndose afectados los partidos que debían disputar por las dos primeras plantillas del Club Baloncesto Montilla. De este modo, los conjuntos montillanos tendrán una semana de preparación extra tras los resultados cosechados en la última jornada.Emocionante encuentro el que se vivió en el Pabellón Municipal de Deportes entre las pupilas de Agus Leiva y el cuadro de Maristas de Córdoba. En una contienda igualada hasta el final, las capitalinas se llevaron el triunfo por un ajustado 50-53 tras un desenlace cargado de emoción.Desde el salto inicial, las montillanas mostraron una alta intensidad en las labores defensivas, unida a las buenas acciones en ataque. Como consecuencia, el cuadro vinícola tomó pequeñas ventajas durante el primer acto para alcanzar la victoria parcial por 14-12.Sin embargo, en el segundo y tercer período, Maristas supo imponer su experiencia e ir abriendo una brecha en el electrónico que alcanzó el 37-47 a falta del último cuarto. Las visitantes ajustaron su esquema defensivo líneas y encontraron mayor fluidez ofensiva, lo que le permitió darle la vuelta al marcador.Con esta perspectiva, se llegó al cuarto definitivo, momento de máxima brillantez por parte local. Las chicas de Agus Leiva saltaron a la pista decididas a conseguir la remontada, aprovechando su mejoría en el juego interior y una serie de acciones desde el perímetro que hacían soñar con el triunfo.A falta de un minuto y medio, el marcador reflejaba la igualdad máxima, con 50-51 en el marcador. Pese a ello, el cuadro visitante fue capaz de mantener la calma, alcanzar varios rebotes en ambos aros y provocar una falta antideportiva favorable a sus intereses que sepultaban las opciones locales. La anotación de los dos tiros libres correspondientes, sentenció la contienda.Los pupilos de David Gómez alcanzaron la décima victoria en el campeonato liguero, en un encuentro dominado en prácticamente su totalidad. La superioridad en los porcentajes de todos los parámetros (anotación, rebotes y recuperaciones) fueron los aspectos más destacables en el triunfo.El primer período transcurrió con un intercambio de lanzamientos sobre el aro que benefició a los montillanos. Varios triples anotados y buenas decisiones en la pintura hicieron posible ampliar la ventaja hasta el +15 al finalizar el cuarto.Sin embargo, el segundo período trajo los peores momentos en los vinícolas. La relajación defensiva y el aumento en los porcentajes de tiro por parte visitante, sobre todo en el juego interior, hicieron que el choque se marchara al descanso con un ajustado 35-27.Por suerte para los intereses locales, el paso por vestuarios activó a la defensa montillana, consiguiendo retornar a defensas férreas, que dificultaban el tiro a un cuadro visitante que fue bajando sus prestaciones con el paso de los minutos. Los montillanos anotaron varias acciones consecutivas dentro de la zona rival, alcanzando el 56-33 al término del tercer período.Ya en el último cuarto, los ataques tomaron el protagonismo. Un nuevo intercambio de acciones ofensivas en ambos aros tuvo un efecto anotador que hizo aumentar el espectáculo para el aficionado. Entre medias, destacaron dos momentos. La agradable noticia del debut del jugador cadete, Álvaro Martínez. Por otro lado, la triste noticia de la contienda fue la lesión de Alejandro Herrador. Con todo ello, el encuentro concluyó con una ventaja de +26 para los montillanos, que siguen en la pelea por alcanzar la tercera plaza.