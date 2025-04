Montilla abre su Semana Santa con un emotivo pregón de José Antonio Jurado

, miembro de lay de la, fue el encargado ayer de abrir de par en par las puertas de la Semana Santa de Montilla con un emotivo pregón que tuvo lugar en laEl multitudinario acto arrancó poco después de las 12.00 del mediodía con los acordes solemnes de la, dirigida por, cuyos componentes ofrecieron toda una sinfonía de fe y devoción que preparó el ambiente para el pregón de la Semana de Pasión.Tras la bienvenida a cargo del presidente de la, José Antonio Trapero Perea, tuvo lugar la presentación del pregonero, a cargo de, exdirector dely expresidente de la, quien desgranó con afecto el perfil de un hombre cuya vida ha estado marcada por la tradición, el arte y la devoción cofrade.Nacido en Montilla el 19 de marzo de 1975, José Antonio Jurado Hidalgo ha sido testigo de la Semana Santa desde su infancia. Criado en el entorno de La Silera y el Llanete de San Agustín, el pregonero recorrió innumerables veces la calle Ancha camino del, donde comenzó a formarse. "He tenido la gran suerte de nacer en el seno de una familia cristiana: mis hermanos y yo hemos recibido de nuestros padres esos valores y, aunque no procedemos de una familia especialmente confrade, tengo que decir que me he criado en la calle Las Salas", rememoró.El destino lo llevó a implicarse profundamente en la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza, llegando a ostentar el cargo de vicehermano mayor bajo el mandato de, además de formar parte de la Junta de Gobierno presidida por. También su corazón reserva un espacio privilegiado para laGran aficionado a la música, aprendió a tocar la bandurria con apenas 12 años en la rondalla del CEIP San Francisco Solano y, desde hace años, forma parte del grupo de Auroros de la, pasión que comparte con el teatro. No en vano, pertenece al, así como a la Asociación Cultural La Pasión, en la que interpreta el papel de Caifás.A pesar de su intensa actividad, encuentra tiempo para seguir su vocación académica. Tras estudiar en lade Córdoba, hoy cursa el Grado de Historia del Arte en la, animado por sus propios hijos, José Antonio y Úrsula, fruto de su matrimonio con. En su faceta profesional, lleva 35 años dedicado al sector del mármol y el granito, donde ha labrado su camino con esfuerzo y pasión.El pregón arrancó con una pregunta sincera: “¿Por qué yo?”. Jurado Hidalgo confesó haber sentido el peso de la responsabilidad y el temor de "no estar a la altura" de un acto que abre de par en par las puertas de la Semana Mayor. Pero el amor a su pueblo, la devoción a su hermandad y, sobre todo, su fe en Dios lo llevaron a aceptar el honor con humildad y gratitud. “Por el amor que siento hacia Dios sobre todas las cosas”, sentenció con voz firme.Conmovido, dedicó un sentido recuerdo a, conocido como, quien. "Puedo presumir de haber sido un gran amigo suyo: más que un amigo, un miembro de su familia", recordó José Antonio Jurado, quien compartió con los presentes que "en estos últimos años he tenido la suerte de estar con él a diario y, aunque hablábamos de todo, con Antonio se hacía difícil no terminar hablando de Semana Santa".Y es que, durante su extensa trayectoria profesional, Antonio Herrador Navarro realizó numerosas obras y piezas para las cofradías de Montilla y de Espejo –como ciriales, cruces de guía, candelabros arbóreos, pasos, altares y hasta restauración de retablos–, sobresaliendo el diseño y la ejecución del paso del Santísimo Cristo del Amor, una pieza que dispone de un mecanismo que permite abatir la imagen del crucificado para hacer posible la salida y la entrada a la iglesia-santuario de María Auxiliadora en la noche del Miércoles Santo.El pregonero también reflexionó sobre la identidad singular de la Semana Santa montillana. "Cada ciudad tiene su idiosincrasia, su forma de vivir la fe", dijo. Y en Montilla, esa fe se palpa en las estrechas calles iluminadas por la cera de los cirios, en el sonido acompasado de los tambores y en la silueta de los pasos que avanzan majestuosos bajo el esfuerzo anónimo de sus costaleros o cargadores.En ese momento de su intervención, Jurado reconoció que "cuando uno se pone a meditar acerca de cómo pregonar la Semana Santa, siente que ya se ha dicho todo sobre la misma y, además, todo lo anterior ha sido de más calidad de sentimiento de lo que humildemente uno puede aportar".Con todo, puso especial énfasis al afirmar que "la Semana Santa de Montilla, como la del resto de ciudades de nuestra geografía, tiene su propia idiosincrasia: su costumbre y tradición son diferentes". Con su voz cargada de sentimiento, José Antonio Jurado invitó a los presentes a sumergirse en el misterio y en la pasión de la Semana Santa, a sentir el latido de una tradición que trasciende el tiempo y se perpetúa en cada generación. Y así, su pregón quedará grabado en la memoria de Montilla, como un eco que resuena en los corazones de quienes viven cada año la Semana de Pasión con fervor y emoción.