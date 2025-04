Dispuesto a todo

Ayamonte Club de Fútbol 0-3 Montilla Club de Fútbol

Ayamonte Club de Fútbol: Pérez, Javi González, Gonzalo, Raúl, Denis, Aday, Asencio, Javi, Martín, Carlos y Gabri. También jugaron: Unai, Fernando, Fernan, Pablo, Hidalgo y Dani Benítez.

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Soto, Juanito, Gorka, Maleno, Moslero, Tena, Pedro Crespín, Sabariego, Hugo Navarro y Rafa Alcaide. También jugaron: Carlos Serrano, Sergio Heredia, José Carraña, Fraile, Tate y Álex Ramírez.

Goles: 0-1 Pedro Crespín (m. 13); 0-2 Moslero (m. 57); 0-3 Sergio Heredia (m. 71).

Árbitro: Dorado Gutiérrez, Moisés (Sevilla). Amonestó por parte local a Javi González. En el bando visitante los amonestados eran Soto, Tena, Hugo Navarro y Álex Ramírez. Expulsó al jugador visitante Gorka por roja directa (m. 78).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla ante unos 500 espectadores, aproximadamente.

Elhizo los deberes en su visita a tierras ayamontinas. Los hombres deobtuvieron el triunfo por cero tantos a tres ante un Ayamonte Club de Fútbol descendido desde hace ya varias semanas y con una delicada situación tanto económica como institucional. En una jornada positiva para los intereses auriverdes, el cuadro montillano acortó distancia con la zona de ascenso y se coloca a cinco puntos.Así, el técnico visitante presentó un once inicial con varias novedades con respecto a anteriores encuentros, destacando la titularidad debajo palos y la apuesta poren la zona ofensiva.Los primeros compases serían de poca vistosidad, con un conjunto montillano dominador del esférico, pero impreciso en los metros finales. El Ayamonte lo intentó a la contra, resolviendo la defensa vinícola dichas acciones. Con esta perspectiva, el Montilla adelantó su presión y comenzó a buscar con mejores sensaciones la meta rival.Llegados al minuto 13 de partido, los auriverdes se pusieron por delante en el marcador. Una conducción definalizó en un pase medido aque, en el mano a mano, definió a la perfección con un disparo ajustado al palo. Era el 0-1.Tras el tanto, los minutos transcurrieron con un Ayamonte que lo intentaba de manera estéril ante una firme defensa vinícola. No pasó demasiados apuros el cuadro de, que gestionó el primer acto con paciencia en busca de su momento. Sin ocasiones claras de gol, finalizó la primera mitad.Tras el paso por vestuarios, el Montilla mejoró en fluidez, viéndose mayor presencia sobre la meta local. El juego se volcó definitivamente sobre el área ayamontina ycolocó el cero a dos en el minuto 57 tras un nuevo pase deEl mediocentro concretó con calidad y allanó el terreno. El cuerpo técnico foráneo movió el banquillo dando minutos a sus hombres en la reserva. Entre esos cambios, cabe mencionar el debut del jovencon la elástica auriverde. Una grata noticia para la cantera de la entidad, viéndose recompensando el esfuerzo de sus canteranos.Ya en la recta final, una jugada personal deacabó en el fondo de las mallas a los 71 minutos de partido. Un gol de bella factura que certificó el triunfo y los tres puntos en juego. De ahí al final, minutos de poca trascendencia en los que solo destacó, como aspecto negativo, la expulsión por roja directa aque no le permitirá al defensa poder estar en la próxima cita en casa ante el Atlético Palma del Río (domingo 13 de abril, a las 12.00 del mediodía).Con tres jornadas por disputar y con el objetivo de la permanencia más que consumado, confirmar su clasificación matemática para la próxima edición de la Copa Andalucía y pelear hasta que las matemáticas lo permitan por el ascenso, se convierten los objetivos principales del plantel vinícola.