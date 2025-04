Festival de goles en Montilla: el Club Deportivo Apedem se acerca a Primera Andaluza

Peri desata el vendaval goleador

Club Deportivo Apedem 6 -- 0 Club Deportivo Figueroa

Club Deportivo Apedem: Román Fernández Ruz, Javier Albornoz Hidalgo, Francisco José Jurado García, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Antonio Manuel Romero López, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Eduardo Castilla Criado, Manuel Jesús Bautista Alcaide y Javier Mesa Cañero.

Román Fernández Ruz, Javier Albornoz Hidalgo, Francisco José Jurado García, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Antonio Manuel Romero López, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Eduardo Castilla Criado, Manuel Jesús Bautista Alcaide y Javier Mesa Cañero.

Club Deportivo Figueroa: Álvaro Coca Espinosa, Marcos Jurado Rodríguez, Francisco Gilarte Puerto, Javier Pérez Jiménez, Pablo Suffo Jiménez, Javier Gutiérrez Cordón, Juan Rafael Romero Alex, Luis Torres Parejo, Pablo Fernández Luna, José Ángel Ortega Peña y José Alfonso Carrasco Ramos.

Álvaro Coca Espinosa, Marcos Jurado Rodríguez, Francisco Gilarte Puerto, Javier Pérez Jiménez, Pablo Suffo Jiménez, Javier Gutiérrez Cordón, Juan Rafael Romero Alex, Luis Torres Parejo, Pablo Fernández Luna, José Ángel Ortega Peña y José Alfonso Carrasco Ramos.



Sustituciones: En el Club Deportivo Apedem, Carlos Repiso López, Felipe Montero Salas, José Antonio López Llamas, Pedro Ángel Salazar Barajas, Javier Ruz Mejías, Alejandro De la Cruz Benavides y Alfredo Lorenzo Ordóñez ingresaron al campo en distintas fases del encuentro para refrescar al equipo. En el Club Deportivo Figueroa, Manuel Misfut Castilla, Juan José Peñafiel Gómez, Hugo Anguita Mancebo, Alejandro Berges Sánchez, Gonzalo García Triviño y Francisco Valdez Díaz tuvieron minutos en la segunda mitad, buscando mejorar el rendimiento del equipo.

En el Club Deportivo Apedem, Carlos Repiso López, Felipe Montero Salas, José Antonio López Llamas, Pedro Ángel Salazar Barajas, Javier Ruz Mejías, Alejandro De la Cruz Benavides y Alfredo Lorenzo Ordóñez ingresaron al campo en distintas fases del encuentro para refrescar al equipo. En el Club Deportivo Figueroa, Manuel Misfut Castilla, Juan José Peñafiel Gómez, Hugo Anguita Mancebo, Alejandro Berges Sánchez, Gonzalo García Triviño y Francisco Valdez Díaz tuvieron minutos en la segunda mitad, buscando mejorar el rendimiento del equipo.

Goles: 1-0 Manuel Jesús Bautista Alcaide, Machu (min. 28); 2-0 Pedro Ángel Salazar Barajas, Peri (min. 42); 3-0 Peri (min. 47); 4-0 Peri (min. 55); 5-0 Peri (min. 60) y 6-0 Aarón Salado Sánchez (min. 72).

Manuel Jesús Bautista Alcaide, Machu (min. 28); Pedro Ángel Salazar Barajas, Peri (min. 42); Peri (min. 47); Peri (min. 55); Peri (min. 60) y Aarón Salado Sánchez (min. 72).

Árbitro: Sergio Espejo Pulido. Asistentes: Adrián Sánchez Gálvez y Álvaro Ronda Leal.

Sergio Espejo Pulido. Asistentes: Adrián Sánchez Gálvez y Álvaro Ronda Leal.

Amonestaciones: Con tarjeta amarilla, Eduardo Castilla Criado (min. 15) en el Club Deportivo Apedem y Marcos Jurado Rodríguez (min. 10) en el Club Deportivo Figueroa.

Con tarjeta amarilla, Eduardo Castilla Criado (min. 15) en el Club Deportivo Apedem y Marcos Jurado Rodríguez (min. 10) en el Club Deportivo Figueroa.

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 25.ª de la Segunda Andaluza Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla.

Elvivió en la tarde de ayer uno de los partidos más importantes de la temporada. El equipo montillano no solo necesitaba ganar, sino que también dependía del resultado del Club Deportivo Villa de Espejo, que cayó por la mínima en casa del líder, el Club Deportivo Stadium de Fernán Núñez. Con este resultado, los derecuperan la tercera plaza y, a falta de una jornada, dependen de sí mismos para lograr el ansiado ascenso a Primera Andaluza.Desde el pitido inicial, el Club Deportivo Apedem tomó el control del partido, imponiendo su juego en el centro del campo. Sin embargo, la posesión no se traducía en ocasiones claras, mientras que el Club Deportivo Figueroa, obligado a ganar para seguir en la categoría, dispuso de dos acercamientos peligrosos en los minutos 7 y 13 a balón parado. Sus remates, sin embargo, se marcharon fuera por poco.El primer gol llegó en el minuto 27.filtró un pase preciso al vértice del área para, quien se internó con determinación y batió a Álvaro Coca con un disparo ajustado al palo izquierdo. Este tanto despertó al conjunto cordobés, que tuvo su único disparo a puerta poco después, bien rechazado poren un contraataque de dos para dos.El Club Deportivo Apedem aumentó su ventaja justo antes del descanso. En el minuto 42,envió un pase medido apor la banda izquierda, y el delantero no falló en el mano a mano, superando al portero por debajo de las piernas. Con el 2-0, los locales se marcharon al vestuario con buenas sensaciones.La segunda parte fue un monólogo del Club Deportivo Apedem. Apenas reanudado el partido, en el minuto 47,volvió a marcar tras recibir otro pase de, estableciendo el 3-0 y dejando el duelo visto para sentencia. Pero el delantero montillano quería más y, en el minuto 55, firmó su tercer tanto de la tarde tras un pase dedesde la línea de fondo.Con la grada entregada y las noticias favorables desde Fernán Núñez, el Club Deportivo Apedem no bajó el ritmo. En el minuto 60,anotó su cuarto gol de la tarde, superando a su compañeroen la lucha por el triplete conseguido en la jornada anterior. La fiesta se cerró en el minuto 72 con el sexto tanto, obra de, que redondeó una actuación memorable del equipo auriverde.Mientras los locales celebraban el triunfo, el Club Deportivo Figueroa apenas pudo inquietar la portería deen la segunda mitad, con dos intentos bien resueltos por el guardameta. Con este contundente 6-0, el Club Deportivo Apedem alcanza la tercera plaza y depende de sí mismo para lograr el ascenso a Primera Andaluza.El desenlace del campeonato se decidirá el próximo sábado en una jornada unificada. Los montillanos visitarán al Club Deportivo Fray Albino, mientras que el Club Deportivo Villa de Espejo recibirá al Peñarroya Pueblonuevo Club de Fútbol con la obligación de ganar y esperar un tropiezo del equipo de. La emoción está servida. El Club Deportivo Apedem llega a la última jornada con el destino en sus manos y la ilusión de toda su afición. La Primera Andaluza está más cerca que nunca.