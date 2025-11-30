El montillano José Luis Baños recibe el título de Padrino del Mosto de Jerez

El joven emprendedor montillano José Luis Baños Ramírez recibió ayer el nombramiento de Padrino del Mosto de Jerez en un acto que reconoció su trayectoria vinculada al territorio, al vino y a la divulgación cultural de una tradición que forma parte del corazón de Andalucía.La designación, otorgada por la Asociación Andaluza de Enólogos, llegó en un momento especialmente significativo para el montillano, que hace algo más de dos meses presentó su primer libro,, en la Bodega de San Ginés del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez. En ese cruce de caminos —entre la palabra escrita, la emoción del estreno literario y el reconocimiento de un sector que conoce bien— Baños ha asumido un papel simbólico que lo conecta aún más con un territorio que siente propio.Ayer, visiblemente emocionado, José Luis Baños agradeció el gesto de la Asociación Andaluza de Enólogos y subrayó el sentido profundo que encierra este nombramiento. “Hoy recibo un nombramiento que me hace mucha ilusión y que agradezco de corazón a la Asociación Andaluza de Enólogos”, dijo, antes de reivindicar una idea que ha guiado tanto su trayectoria profesional como su visión vital. “Siempre he creído en algo muy sencillo: nada protege mejor un territorio que consumir lo que ese territorio produce”.El reconocimiento lo incorpora a una nómina de figuras vinculadas al mundo de la cultura, la comunicación, la gastronomía y el vino que han ejercido el padrinazgo del mosto en los últimos veinte años. En esa relación figuran nombres tan diversos como José Manuel Caballero Bonald, Bertín Osborne, Jesús Quintero, Modesto Barragán, Josep “Pitu” Roca, Juanlu Fernández, Virginia Miller o Antonio Moure, entre otros. “Solo puedo decir que me siento agradecido y afortunado de unirme a esta lista”, afirmó Baños, consciente del peso simbólico que conlleva formar parte de una tradición de largo recorrido.Durante su intervención, el emprendedor montillano evocó los dos lugares que han marcado su vida personal y su desarrollo profesional, en un gesto que dejó entrever una interpretación íntima del propio nombramiento. “A veces pienso que uno es el resultado de sus propias crianzas: la biológica de Montilla, que me recuerda de dónde vengo; y la oxidativa de Jerez, que me sigue enseñando hacia dónde voy”, señaló, con la voz serena pero cargada de sentido. Y cerró su discurso con una confesión sencilla, casi doméstica en su sinceridad: “Y ahora solo espero estar a la altura, porque ser padrino del mosto no es poca cosa”.La distinción llega en plena efervescencia profesional para Baños, cuya trayectoria ha trascendido los límites del enoturismo para convertirse en un referente en innovación social. Nacido en Montilla el 7 de diciembre de 1990, ha impulsado proyectos como, una iniciativa enoturística que ha sido premiada por su compromiso social y su capacidad para acercar el vino a nuevos públicos.En 2020 recibió ely, en ese mismo año, fue distinguido con uno de los, además de ser finalista en galardones como los Premios Enclave de Turismo o los. En 2021, la Junta de Andalucía le otorgó el, consolidando su trayectoria como innovador en el ámbito turístico y social.Hoy combina su labor divulgativa con la, así como con su participación en proyectos de desarrollo turístico sostenible en distintas regiones vitivinícolas del país. Esa mirada amplia, tejida desde la experiencia directa y la escucha a pie de campo, impregna también su faceta literaria. R · EVA LARAEl pasado 19 de septiembre, José Luis Baños vivió otro hito personal con la presentación de. El libro reúne cuarenta microrrelatos escritos desde la emoción y la memoria, donde el vino aparece como metáfora del tiempo y de los aprendizajes acumulados. En su introducción admite sin reservas la dimensión íntima del proyecto. “Hoy cumplo uno de mis sueños pendientes: publicar un libro. No lo hago por afán de protagonismo, ni porque me sienta escritor. Lo hago porque lo necesito. Porque llevo dentro demasiadas palabras, demasiadas emociones, demasiadas historias vividas”, escribe el autor, que define su obra como un acto de vida: “contar lo que viví sin filtro, sin miedo, con verdad”.De igual modo, reconoce la carga emocional que envuelve cada uno de esos textos breves, concebidos como pequeñas piezas enológicas escritas desde la experiencia: “Este libro reúne cuarenta microrrelatos. Cada uno es una parte de mí: de mis pasos, mis caídas, mis vinos y mis verdades. Son historias que, como los buenos vinos, han ido tomando forma con el tiempo”.Esa misma sensibilidad se intuía ayer en el acto de nombramiento como Padrino del Mosto de Jerez, cuando Baños mencionó la importancia de las raíces, de la memoria y del territorio. Un hilo que conecta su Montilla natal con el Marco de Jerez y que ahora parece estrecharse aún más. Un gesto que, en su caso, se convierte casi en un puente entre territorios y vivencias, entre tradición y futuro.