'Ajerezado': el primer libro de José Luis Baños

El joven emprendedor montillano José Luis Baños Ramírez debuta mañana viernes como escritor con la puesta de largo de su primer libro:. El acto de presentación, que tendrá lugar a las 13.00 de la tarde en la Bodega de San Ginés del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, situada en la Avenida Alcalde Álvaro Domecq, contará también con la intervención de César Saldaña, prologuista de la obra y presidente del propio Consejo Regulador.Nacido en Montilla el 7 de diciembre de 1990, José Luis Baños es considerado uno de los grandes innovadores del enoturismo en Andalucía. Su carácter emprendedor le ha llevado a ser reconocido en numerosas ocasiones gracias al proyecto, una iniciativa que busca acercar el mundo del vino a particulares y empresas a través de experiencias enoturísticas con un fuerte compromiso social.Precisamente esa visión vital y profesional ha inspirado la publicación de este libro, que reúne cuarenta microrrelatos escritos desde la vivencia personal y la mirada íntima de su autor. “Hoy cumplo uno de mis sueños pendientes: publicar un libro. No lo hago por afán de protagonismo, ni porque me sienta escritor. Lo hago porque lo necesito. Porque llevo dentro demasiadas palabras, demasiadas emociones, demasiadas historias vividas”, confiesa José Luis Baños en la introducción de su obra.Lejos de entender la escritura como una meta alcanzada, José Luis Baños defiende que este proyecto literario es un acto de vida. En sus propias palabras, “contar lo que viví sin filtro, sin miedo, con verdad. Y quizá, solo quizá, algo de lo que aquí encuentres también lo hayas vivido tú. O te ayude a entenderte. O a mirar de otra forma a alguien que tienes cerca”.El autor no oculta la carga emocional que envuelve esta publicación, en la que el vino vuelve a estar presente como metáfora de paso del tiempo, de maduración y de memoria compartida. “Este libro reúne cuarenta microrrelatos. Cada uno es una parte de mí: de mis pasos, mis caídas, mis vinos y mis verdades. Son historias que, como los buenos vinos, han ido tomando forma con el tiempo”, señala.El recorrido de José Luis Baños como emprendedor lo ha situado como referente del enoturismo andaluz. En 2020 recibió ely, en ese mismo año, fue distinguido con uno de los, además de ser finalista en galardones como los Premios Enclave de Turismo o los. En 2021, la Junta de Andalucía le otorgó el, consolidando su trayectoria como innovador en el ámbito turístico y social.Ponente habitual en conferencias sobre enoturismo, emprendimiento e innovación social, José Luis Baños compagina su faceta literaria y académica con la, además de colaborar con Dinamiza Asesores en proyectos de desarrollo turístico sostenible en distintas regiones vitivinícolas de España.“Las personas nos vamos, sí. Pero un libro se queda. Se queda para quien lo necesite. Para quien lo abra en el momento justo. Para quien lo lea con la mirada atenta y el alma despierta”, afirma el autor en la introducción de su, que concluye con una invitación directa al lector: “Ahora solo te pido una cosa: vive una buena historia. La tuya. Y si este libro puede acompañarte, aunque sea un ratito, en ese camino… todo habrá merecido la pena”.La presentación dese enmarca así en un espacio simbólico como la Bodega de San Ginés, corazón institucional de los vinos de Jerez, donde mañana se dará cita la palabra, la memoria y el vino para celebrar el debut literario de un emprendedor montillano que ha sabido convertir sus pasos vitales en historias compartidas.