IU critica la gestión del PP en materia de sanidad, educación y dependencia en Andalucía

Análisis político en clave municipal

La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez, presentó ayer las líneas de trabajo que marcarán la agenda política de la formación en el nuevo curso político 2025-2026. Y la edil montillana quiso situar en el centro del debate la defensa de los servicios públicos en Andalucía, denunciando lo que calificó como “una privatización encubierta, progresiva, planificada, vergonzante y vergonzosa” en materia de sanidad, educación y dependencia.En ese sentido, Rosa Rodríguez denunció que “el Gobierno de Moreno Bonilla ha copiado la deriva privatizadora que empezó con la sanidad al resto de los servicios públicos”. A su juicio, esa política “sigue desviando dinero público a las empresa privadas”, lo que, a su juicio, "se traduce en listas de espera cada vez más largas".“Solo en Córdoba, 23.578 personas esperan una intervención quirúrgica. Y solo en seis meses, la cifra ha aumentado en 1.823 personas”, subrayó la edil montillana, quien añadió que “son datos que atentan directamente contra la vida de los andaluces”.El ámbito educativo será otro de los puntos destacados en la agenda política de IU. De este modo, Rosa Rodríguez explicó que “en solo cinco años, el número de alumnos inscritos en cursos de pago no concertados se ha duplicado en Andalucía”.De este modo, detalló que “se han pasado de 20.300 estudiantes matriculados en Formación Profesional privada durante el curso 2018-2019, a más de 41.000 en el año 2024”. A ello sumó la expansión universitaria privada, reiterando que “de las 85 nuevas titulaciones universitarias creadas por la Junta de Andalucía para el curso 2025-2026, 33 se van a impartir en universidades privadas”.La dependencia ocupó un lugar central en la intervención de la portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, quien recordó que “Andalucía está claramente a la cola pues cuenta con un total de 44.253 personas en lista de espera para la prestación de la dependencia, siendo el tiempo de gestión desde la solicitud hasta la resolución de 574 días”.Un retraso que, según desveló la edil montillana, ha provocado que “un total de 8.378 personas fallecieran sin recibir atención entre enero de 2024 y abril de 2025”. En el caso de Montilla, Rosa Rodríguez adelantó que “próximamente se sacará a licitación un nuevo contrato para la prestación de la ayuda a domicilio” y defendió que “es viable la gestión municipal” de ese servicio, según un informe realizado por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa.A nivel municipal, Rodríguez también mostró preocupación por la falta de políticas de infancia, adolescencia y juventud en el Ayuntamiento de Montilla. “Vamos a centrar gran parte de nuestros esfuerzos en que se cumpla, se revise y se adapte a la realidad el Plan de Infancia y Adolescencia”, anunció Rodríguez, quien defendió la necesidad de elaborar un plan específico para la juventud.El medio rural montillano fue otro de los asuntos sobre la mesa. La portavoz de IU insistió en que su formación ha estado siempre a favor de la energía renovable. Sin embargo, argumentó que "no se pueden tener energías renovables a cualquier precio”, toda vez que advirtió de los efectos que podrían tener los proyectos incipientes en Montilla. “No podemos consentir que nuestros campos sean invadidos por cristales o por purines y que se contamine nuestro entorno natural, porque es nuestro medio de vida”, sentenció.En lo que respecta a las finanzas municipales, Rodríguez confirmó que el equipo de gobierno les ha trasladado la próxima entrega del borrador de ordenanzas fiscales y anunció que desde IU presentarán, como mínimo, dos nuevas aportaciones.En lo que respecta a los presupuestos municipales, IU solicitará que se cree una partida específica para el adecentamiento del Centro de Educación Permanente (CEPER) "Antonio Gala”, además de la ampliación de la partida presupuestaria destinada al Plan Municipal de Rehabilitación de Vivienda, actualmente dotado con 80.000 euros.Rosa Rodríguez aludió también a asuntos arrastrados de años anteriores, como el mal estado del aire acondicionado en el mercado de abastos y detalló que “lo último que ha hecho el equipo de gobierno es la instalación de tres máquinas de aire acondicionado portátil en el centro del mercado de abastos", una solución que tildó de "insuficiente a todas luces".Finalmente, la portavoz de IU en el Consistorio montillano recalcó la importancia de cumplir con la Ley de Memoria Democrática, de vigilar la aplicación de la Ordenanza contra el Consumo de Prostitución y defendió la puesta en marcha del plan de prevención del suicidio que fue aprobado por unanimidad por el Pleno pero que aún se encuentra sin materializar.