El 28 de octubre de 2025 estaba marcado en el calendario de miles de jugadores como la fecha de lanzamiento de "Duet Night Abyss", la nueva action RPG para móviles que prometía revolucionar el género. Sin embargo, pocos esperaban la noticia que llegó apenas días antes: el estudio anunció que eliminaba por completo todas las mecánicas gacha del juego, incluidas las probabilidades de obtener personajes o armas a través de sorteos aleatorios.
La decisión no es un simple ajuste técnico, es un golpe simbólico contra un modelo de negocio que ha dominado durante años los juegos móviles online. Los desarrolladores explicaron que las pruebas con usuarios habían revelado un fuerte rechazo hacia la dependencia del azar y hacia las restricciones artificiales impuestas por sistemas como la stamina. En consecuencia, optaron por un cambio radical: todos los héroes estarán disponibles mediante progresión transparente o compra directa, y los jugadores podrán avanzar sin limitaciones de energía diaria.
Durante más de una década, el gacha system fue la fórmula mágica que convirtió a títulos como Genshin Impact o Fate/Grand Order en gigantes multimillonarios. Basado en el azar y en la repetición de tiradas, el sistema ofrecía a los jugadores la posibilidad de obtener personajes o armas, aunque siempre bajo la sombra de probabilidades bajas y de un gasto elevado.
Si bien el gacha generó miles de millones en ingresos, también acumuló críticas. Para muchos usuarios, la sensación de injusticia y de “casino digital” erosionó la confianza. Los reguladores en distintos países comenzaron a discutir restricciones, y la percepción pública cambió: lo que antes era visto como una mecánica innovadora empezó a considerarse una práctica abusiva.
El giro de “Duet Night Abyss” no se limita a un gesto aislado, sino que puede interpretarse como una señal de que la industria está cambiando. Al eliminar tanto el gacha como la stamina, el estudio busca fomentar una relación más honesta con sus jugadores.
En lugar de depender de ingresos rápidos, la apuesta es por la retención a largo plazo: mantener comunidades activas que valoren la transparencia, el progreso libre y la experiencia de juego como tal. Se trata de un cambio de filosofía que privilegia la confianza y el compromiso frente al beneficio inmediato.
El debate sobre las mecánicas gacha no es nuevo, pero los números muestran por qué la decisión de este estudio podría convertirse en tendencia:
Estos datos evidencian que la presión de la comunidad y de las autoridades está empujando a la industria hacia un modelo más transparente.
La decisión de “Duet Night Abyss” plantea una pregunta clave: ¿pueden los juegos móviles online sobrevivir sin el gacha? La respuesta no es sencilla, pero la dirección parece clara. En un mercado saturado de clones y sistemas de azar, diferenciarse con transparencia puede ser la mejor carta de fidelización. Como destaca Diario Versión Final, las mujeres representan el 83,5 % del público en el gaming móvil, lo que demuestra que la fidelización no necesariamente requiere mecánicas gacha, sino propuestas más transparentes y diversas.
Si la apuesta funciona, otros estudios podrían verse obligados a seguir el mismo camino. La eliminación del gacha podría convertirse en el nuevo estándar, del mismo modo que el free-to-play lo fue hace una década. El móvil online ya no estaría definido por la repetición de tiradas, sino por la libertad del jugador y por un modelo de ingresos más sostenible.
Por supuesto, abandonar el gacha no está libre de riesgos. El modelo ha demostrado ser extremadamente rentable, y renunciar a él puede significar pérdidas a corto plazo. El desafío para los desarrolladores será encontrar nuevas formas de monetización que no generen rechazo.
Al mismo tiempo, la oportunidad es enorme. Si logran consolidar comunidades leales gracias a la transparencia, los ingresos podrían estabilizarse a través de compras directas, expansiones, pases de batalla o experiencias sociales vinculadas al online. Lo esencial será no perder de vista que los jugadores buscan diversión, no frustración.
El caso de “Duet Night Abyss” puede ser recordado como el punto de inflexión en el que el mercado móvil online comenzó a abandonar las mecánicas gacha. No es solo una cuestión de negocio: es un gesto ético y cultural. Los jugadores exigen transparencia, y los estudios que sepan responder estarán mejor posicionados en la próxima década.
El futuro del gaming móvil online no dependerá de cuántas veces un usuario repita una tirada de azar, sino de cuán profundo y significativo sea su vínculo con el universo digital que habita. El pulso de la industria late cada vez más fuerte hacia la confianza, y “Duet Night Abyss” ha decidido ser el primero en escucharlo.
El desgaste del modelo gacha
El caso “Duet Night Abyss”
Datos que muestran el contexto
- El mercado global de juegos móviles online superó los 111.000 millones de dólares en 2025, con más del 60 % provenientes de títulos con gacha.
- Sin embargo, encuestas recientes indican que el 70 % de los jugadores jóvenes perciben el sistema como injusto o abusivo.
- Reguladores en Europa y Asia ya discuten leyes para limitar o prohibir las loot boxes y mecánicas similares.
- Los juegos móviles que han experimentado con modelos alternativos —basados en progresión o compras directas— muestran tasas de retención un 20 % superiores a las de títulos puramente gacha.
Un posible cambio de paradigma en el móvil online
Retos y oportunidades
Hacia una nueva ética del gaming online
