La Guardia Civil investiga el robo de una bobina de cobre en el polígono Llanos de Jarata

Agentes de la Guardia Civil investigan desde primera hora de esta mañana el robo de una bobina de cobre de grandes dimensiones que se almacenaba en una empresa situada en la fase de ampliación del polígono industrial Llanos de Jarata de Montilla.Según han precisado afuentes próximas a la investigación, el robo habría tenido lugar durante la pasada madrugada y, tanto para poder acceder al recinto de la empresa como para sustraer la bobina de cobre, los ladrones tuvieron que forzar la valla perimetral, que esta mañana presentaba daños evidentes de haber sido forzada.Los investigadores tratan de determinar si el robo perpetrado en la fase de ampliación del polígono industrial Llanos de Jarata pudiera estar relacionado con la sustracción de un turismo en las inmediaciones del Llano de Palacio. No en vano, la Guardia Civil no descarta que los ladrones hubieran podido emplear este vehículo, que ha sido sustraído esta pasada madrugada, para proceder al transporte de la bobina de cobre.Este último robo registrado esta madrugada se suma al que sufrió hace unos días la perfumería Aromas, una conocida franquicia ubicada en la Avenida de Andalucía de Montilla, a escasos metros de la confluencia con las calles La Parra, Puerta de Aguilar y Ronda de Curtidores. A finales de 2023, este establecimiento denunció