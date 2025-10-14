Día de la Mujer Rural: el Ayuntamiento de Montilla prepara un amplio programa de actos

Nuevos recursos humanos



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha puesto en marcha una completa programación con motivo del Día de la Mujer Rural, que se celebra mañana miércoles, 15 de octubre, con el propósito de visibilizar y poner en valor el papel fundamental de las mujeres en los entornos rurales.A través de una amplia oferta de talleres, formaciones y espacios de encuentro, el Área de Igualdad busca reconocer la contribución de las mujeres a la vida social, económica y cultural del municipio, al tiempo que impulsa nuevas medidas de conciliación y coeducación.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, explicó que “la programación recoge actividades que ya han tenido una gran acogida en ediciones anteriores, y que hemos querido mantener por el beneficio que aportan a las mujeres de Montilla y, por extensión, a toda la ciudadanía”.En efecto, el programa combina propuestas formativas, lúdicas y de desarrollo personal que, año tras año, logran implicar a un número creciente de participantes. Entre las iniciativas destacadas figura el taller de ajedrez, que se celebra cada jueves, de 10:00 a 12:00 del mediodía, bajo la dirección de José Rafael Brizuela. "Esta actividad, que une estrategia y pensamiento crítico, se ha consolidado como una herramienta eficaz para fomentar la concentración y la confianza en las mujeres participantes", subrayó Lidia Bujalance.También regresa a la programación la Escuela de Igualdad y Empoderamiento “Pisando Fuerte”, que este año amplía su alcance con dos niveles: uno avanzado para las alumnas que comenzaron su formación el pasado curso y otro de iniciación para nuevas participantes, ambos dirigidos por María José Morales.Además, la programación incluye un taller de meditación y empoderamiento a cargo de Jorge Santos, que se impartirá los viernes de 10:00 a 13:00 horas a partir de este viernes, 17 de octubre. "Esta propuesta pretende ofrecer un espacio de calma y autoconocimiento en el que las mujeres puedan reconectar con su bienestar emocional y su capacidad de liderazgo personal", resaltó la responsable municipal de Igualdad.Asimismo, se suma una nueva edición del taller de literatura y cinematografía “Con nombre de mujer”, dirigido por Ana Cobo, que este año contará con un segundo grupo para atender la creciente demanda de participantes interesadas en analizar el papel femenino en la cultura contemporánea.Otro de los aspectos destacados de esta nueva etapa del Área de Igualdad es el refuerzo de su equipo humano. Recientemente se han incorporado dos nuevas profesionales: Noelia Vílchez, que realizará sus prácticas del Máster de Psicología en el departamento, y Lola Muñoz, especialista en Igualdad contratada mediante una subvención de la Diputación de Córdoba, encargada de desarrollar actividades de coeducación en los centros educativos del municipio.Lidia Bujalance puso de relieve la importancia de esta línea de trabajo y afirmó que “la educación en igualdad a edades tempranas es esencial para que niños y niñas crezcan en el respeto y puedan establecer relaciones sanas y equitativas”. Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Montilla da un paso más en su compromiso de promover la igualdad real desde las aulas y acompañar a las familias en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.Con todas estas iniciativas, el Ayuntamiento de Montilla reafirma su compromiso con la igualdad de género, la conciliación familiar y el empoderamiento de las mujeres, especialmente aquellas que viven y trabajan en el entorno rural. Mañana, Día de la Mujer Rural, el municipio volverá a rendir homenaje a las protagonistas silenciosas de su desarrollo, mujeres que pisan fuerte, que tejen comunidad y que siguen abriendo camino con cada paso.