Puesta de largo del Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Club Deportivo Femenino “Paquillo Moreno” presentó este pasado viernes sus equipos para la temporada 2025/2026, en un acto que se desarrolló en el complejo Envidarte y que volvió a poner de relieve el firme compromiso de Montilla con el deporte en igualdad.El ambiente, marcado por la emoción y la cercanía, reunió a jugadoras, familias y representantes institucionales en una jornada que sirvió no solo para dar la bienvenida a una nueva etapa deportiva, sino también para reivindicar el valor del fútbol femenino en la ciudad.“Desde el Ayuntamiento de Montilla les deseamos una temporada llena de éxitos, esfuerzo y compañerismo. Porque el deporte también se escribe en femenino y, en Montilla, seguimos apostando por la igualdad en cada campo de juego”, destacó el alcalde, Rafael Llamas, durante su intervención. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, en un auditorio que mezclaba ilusión y orgullo, conscientes de que cada nuevo comienzo supone mucho más que una alineación: es el reflejo de un proyecto que sigue creciendo año tras año.El Club Deportivo Femenino “Paquillo Moreno”, fundado en 2011, se ha consolidado como un referente del deporte femenino en la Campiña Sur cordobesa. Su historia es la de un grupo de vecinos que decidió apostar por ofrecer a las mujeres montillanas un espacio propio dentro del fútbol, un terreno donde entrenar, competir y, sobre todo, sentirse parte de un mismo sueño colectivo.Desde entonces, la entidad ha logrado cubrir las necesidades deportivas de mujeres de todos los grupos de edad, abriendo el camino para que muchas niñas y adolescentes montillanas den sus primeros toques de balón con la misma ilusión que antes solo se reservaba a los equipos masculinos.A lo largo de su trayectoria, el club ha destacado tanto por su proyección deportiva como por su compromiso social. En el año 2016, la Diputación de Córdoba, una distinción que subrayó su contribución al avance de los derechos de la mujer deportista. No en vano, desde su creación, la entidad ha mantenido una filosofía clara: defender la igualdad de oportunidades y demostrar que el fútbol femenino no es una excepción, sino una parte esencial del deporte montillano.Ese esfuerzo constante tuvo una recompensa especial el pasado año, cuando el equipo Alevín se proclamó. Fue el primer título liguero en la historia del club, una victoria que llegó como símbolo del trabajo bien hecho y del empeño de una generación de jóvenes futbolistas que han crecido creyendo que el fútbol también puede escribirse en femenino. Aquel éxito, celebrado con emoción en la Casa Consistorial durante el homenaje organizado por el Ayuntamiento, quedó grabado como uno de los hitos más importantes en la historia de la entidad.Pero detrás de cada triunfo hay siempre una historia, y la de este club lleva el nombre de un hombre que dedicó su vida al deporte montillano:, conocido popularmente como “Paquillo Moreno”. Su legado está en cada entrenamiento, en cada partido y en cada balón que rueda sobre el césped. Jugador del desaparecido Alvear Deportivo y miembro de la Junta Directiva del Montilla Club de Fútbol, fue un impulsor incansable del fútbol base y un pionero en la promoción del fútbol femenino en Córdoba.Su espíritu formador, forjado desde los años cincuenta, lo llevó a fomentar la cantera desde el CEIP Gran Capitán, donde consiguió varios títulos autonómicos y donde descubrió que el deporte era también una escuela de valores. Años más tarde, su empeño por dar visibilidad al talento local cristalizó en la creación del club que hoy lleva su nombre, como un homenaje vivo a la entrega y a la pasión por el fútbol de este montillano que, en unas semanas,En ese sentido, cada presentación de temporada es también una forma de renovar su legado. No se trata solo de confeccionar equipos o de fijar objetivos deportivos: se trata de seguir escribiendo una historia que comenzó con un sueño sencillo y que hoy se traduce en igualdad, esfuerzo y comunidad. En Montilla, el Club “Paquillo Moreno” representa precisamente eso: la voluntad de construir un espacio donde el deporte sirva de puente entre generaciones y de motor de cambio social.