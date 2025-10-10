Dany Ruz y Manolo Bellido brillan en la clausura del Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares

Dany Ruz, un amor al cine que no deja de crecer

Dany Ruz y Manolo Bellido recibieron este pasado fin de semana el aplauso más cálido del, en una gala de clausura que reivindicó ese vínculo entre cine e identidad andaluza que el certamen ha defendido durante más de una década.El Centro Cultural Blas Infante se llenó hasta la bandera. Y es que no solo se ponía punto final a una edición marcada por el talento, sino que se rendía homenaje a dos trayectorias distintas pero profundamente conectadas: la del cineasta montillano Dany Ruz y la del periodista Manolo Bellido, colaborador deEl nombre de Dany Ruz volvió a resonar con fuerza. Su cortometraje, escrito por Juan Carlos Rubio, fue distinguido como Mejor Cortometraje por el jurado del festival. Una historia filmada en Montilla, ambientada en la España de los años sesenta y tejida con memoria, resistencia y ternura.El reconocimiento en Casares llega apenas unas semanas después de que la obra conquistara al público en el, donde el público la premió con entusiasmo. Aquel galardón, el decimosexto en su trayectoria, consolidó un recorrido que ya suma más de cuarenta selecciones en festivales de toda España y una presencia internacional en Nueva Zelanda.Enno hay artificios: solo sensibilidad y oficio. Un reparto con nombres como María Garal, Marta Ruz o Andrés Berlanga da vida a una historia pequeña en apariencia, pero enorme en significado. La cinta, producida por La Favorita e Imprevisible Films, ha contado con el respaldo de instituciones y entidades como la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla,y Finca Buytrón.El jurado del certamen no dudó en reconocer la calidad artística y la carga emocional del corto, que se impuso a propuestas tan sólidas como, de Simone Sojo, o, de Joaquín León, ambas galardonadas con menciones especiales.Pero si hubo un momento que dejó un nudo en la garganta fue el dedicado a Manolo Bellido. El periodista, recientemente jubilado tras más de cuatro décadas en Canal Sur Radio y Televisión, recibió una ovación cerrada del público al recoger el Premio Cámara Oscura, otorgado al programade Canal Sur TV.El galardón fue también un reconocimiento a la figura de Bellido, alma del espacio y cronista incansable del audiovisual andaluz. En el Blas Infante se mezclaron los aplausos con la gratitud. Muchos sabían que tras ese periodista de voz templada y mirada curiosa se esconde una vida entera dedicada a acercar el Séptimo Arte al público, a tender puentes entre la gran pantalla y la gente.No era el primer homenaje, ni será el último. Y es que Manolo Bellido será distinguido dentro de unos días en elcon su Premio Especial, sumando un nuevo reconocimiento a una carrera que ya ha recibido el aplauso del, lao la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía. Una cascada de galardones que subraya la huella de un periodista que ha contado el cine desde dentro, pero siempre con humildad, desde la trinchera de la palabra.La gala, conducida con cercanía y humor por la actriz Maribel Salas, fue una auténtica celebración del talento andaluz. Entre los asistentes se encontraban representantes institucionales y patrocinadores, como el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Manuel Cardeña, y el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, quien destacó “el compromiso del municipio con la cultura y el cine como motores de transformación social”.El festival premió como Mejor Largometraje de Ficción a, de Sandra Romero, y como Mejor Documental a, de Manu Trillo. Los galardones a la dirección fueron para Elena Manrique () y para el tándem formado por Concha Barquero y Alejandro Alvarado (). El público, por su parte, se decantó por, de Alexis Morante, y, de Laura Hojman.También hubo espacio para el talento emergente. En el concurso de Cortos Exprés,, de Eva Navas, y, de F. J. Muñoz Rojas, se alzaron con los primeros premios en sus respectivas categorías. En Fotografía, el reconocimiento recayó en, de Ana Cayuela.Como colofón, el Castillo de Casares acogió un concierto al aire libre del grupo granadino Izeta, que puso el broche musical a una noche luminosa. La edición 2025 del festival volvió a justificar su apodo de “Sundance andaluz”: un espacio donde el talento local se mezcla con la mirada crítica y la emoción colectiva. Para Dany Ruz y Manolo Bellido, aquella noche no fue solo un reconocimiento. Fue también una reafirmación de que el cine andaluz late con fuerza y que la pasión por contar —ya sea con una cámara o con una voz al micrófono— sigue siendo la mejor manera de construir memoria.