Montilla invierte en la conservación de su red rural tras los daños de las lluvias de invierno



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha culminado la reparación de los caminos rurales de La Zarza y Pleito de los Molinos, dos vías muy transitadas por agricultores y vecinos que habían sufrido importantes daños como consecuencia de las intensas lluvias registradas entre los meses de febrero y abril.Las actuaciones, que han sido ejecutadas con la colaboración de la Junta de Andalucía, han permitido recuperar el tránsito seguro en ambos tramos y asegurar el mantenimiento de una red viaria esencial para la actividad agrícola del municipio.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, Francisco Ramón Acosta Rosa, visitaron recientemente las obras concluidas, que se enmarcan dentro del plan de emergencia puesto en marcha por la administración autonómica en la provincia.Este plan ha posibilitado la mejora de un total de dieciocho caminos rurales en las comarcas de la Campiña y el Alto Guadalquivir, entre ellos los dos que ahora vuelven a estar plenamente operativos en el término municipal montillano.Durante la visita, el alcalde Rafael Llamas puso el acento en la importancia que este tipo de actuaciones tiene para el tejido productivo local. “La mejora y conservación de los caminos rurales es esencial para sostener el potencial agroalimentario de Montilla y el desarrollo de nuestra economía local”, afirmó el regidor, quien defendió el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento continuado de esta red.En ese sentido, Rafael Llamas destacó el papel del equipo municipal de maquinaria, que permite abordar reparaciones y labores de conservación de manera regular, y agradeció la colaboración de la Junta de Andalucía en estas últimas intervenciones, que refuerzan el trabajo que ya realiza el propio Consistorio.Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural subrayó la repercusión directa de estas obras sobre el día a día del campo montillano. “Estos caminos son fundamentales para que los agricultores puedan sacar sus cosechas y trabajar en condiciones seguras”, señaló, antes de recordar que “en Montilla se han invertido más de 164.000 euros en la reparación de estos dos tramos especialmente afectados”.Las actuaciones ejecutadas en La Zarza y Pleito de los Molinos suponen un alivio para los trabajadores agrícolas de la zona, que durante meses vieron deterioradas las vías de acceso a sus explotaciones por los efectos del agua y el tránsito de maquinaria pesada. Su recuperación devuelve la normalidad a uno de los sectores más sensibles a las inclemencias meteorológicas, al tiempo que contribuye a preservar el valor del territorio y a fortalecer la economía local.En palabras del alcalde, el objetivo es que la red de caminos rurales de Montilla cuente con “las mejores condiciones de uso para agricultores y vecinos”, una meta que requiere constancia y coordinación entre administraciones. Y es que, en un municipio donde la agricultura constituye una de las principales fuentes de riqueza, la conservación de sus infraestructuras rurales se traduce directamente en bienestar y en oportunidades de desarrollo.