Las estrellas del Córdoba CF se marchan con sus selecciones

La plantilla del Córdoba CF está revolucionada con la emoción, ya que dos de sus estrellas más brillantes, Marcelo Timoran e Iker Álvarez, se preparan para representar a sus respectivos países en la escena internacional, lo que siempre es uno de los momentos de mayor orgullo para cualquier fútbol hoy.
Dejando atrás el familiar césped del Estadio El Arcángel, estos jugadores están listos para cambiar los colores de su club por las camisetas de sus selecciones nacionales. Dada su buena forma reciente, es el momento perfecto para que den el salto al panorama internacional.
Ver cómo el talento local alcanza la fama internacional produce una sensación de orgullo única. Marcelo Timoran e Iker Álvarez, ambos piezas fundamentales del Córdoba CF, están ahora listos para dejar huella con Bolivia y Andorra, respectivamente, en los próximos partidos.
Apenas unos días después de que el joven defensa boliviano Marcelo Timoran ayudara al Córdoba CF a conseguir una victoria por 1-0, se encontró al otro lado del mundo, en Estambul. Con solo 19 años, el oriundo de Oruro está viviendo el sueño de todo futbolista mientras se prepara para un partido amistoso contra Jordania esta noche a las 18:00
Bajo la dirección de Óscar Villegas, la próxima parada de Bolivia será Moscú, donde se enfrentará a Rusia el lunes a las 19:00.
Mientras tanto, el lunes, el Córdoba CF recibirá al Cultural Leones en casa a las 20:30 h en su noveno partido de liga, aunque sin su estrella en ascenso.
El meteórico ascenso de Timoran, que pasó de ser un jugador suplente poco conocido a convertirse en una pieza clave del equipo y ahora en un internacional de pleno derecho, ha sido nada menos que extraordinario. La renovación de su contrato hasta 2028 es una prueba de su talento y potencial.
En Riga, el portero Iker Álvarez ya se está preparando con la selección andorrana. Conocido por sus impresionantes actuaciones con el Córdoba de Iván Ani, Álvarez ha llamado la atención con sus excelentes actuaciones contra equipos como el Real Sociedad B y el Real Zaragoza.
El próximo reto de Álvarez y Andorra es el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Letonia el sábado a las 15:00, seguido de un partido crucial contra Serbia el martes a las 20:45 en el Estadio Nacional.
A pesar de la dificultad de los partidos, Álvarez está más que preparado para el reto. Hijo del entrenador Koldo Álvarez, se ha consolidado como titular habitual de su selección, lo que ha suscitado un gran debate. En cualquier caso, su influencia tanto a nivel de club como internacional sigue creciendo.
Estos próximos partidos internacionales prometen ser emocionantes tanto para los aficionados de Bolivia como para los de Andorra y Córdoba, que verán a los talentos locales, Timoran y Álvarez, enfrentarse en el escenario mundial. Su trayectoria es una prueba del compromiso del club con la formación de talentos y de la dedicación de los jugadores a su oficio.
Dejando atrás el familiar césped del Estadio El Arcángel, estos jugadores están listos para cambiar los colores de su club por las camisetas de sus selecciones nacionales. Dada su buena forma reciente, es el momento perfecto para que den el salto al panorama internacional.
Ver cómo el talento local alcanza la fama internacional produce una sensación de orgullo única. Marcelo Timoran e Iker Álvarez, ambos piezas fundamentales del Córdoba CF, están ahora listos para dejar huella con Bolivia y Andorra, respectivamente, en los próximos partidos.
Apenas unos días después de que el joven defensa boliviano Marcelo Timoran ayudara al Córdoba CF a conseguir una victoria por 1-0, se encontró al otro lado del mundo, en Estambul. Con solo 19 años, el oriundo de Oruro está viviendo el sueño de todo futbolista mientras se prepara para un partido amistoso contra Jordania esta noche a las 18:00
Bajo la dirección de Óscar Villegas, la próxima parada de Bolivia será Moscú, donde se enfrentará a Rusia el lunes a las 19:00.
Mientras tanto, el lunes, el Córdoba CF recibirá al Cultural Leones en casa a las 20:30 h en su noveno partido de liga, aunque sin su estrella en ascenso.
El meteórico ascenso de Timoran, que pasó de ser un jugador suplente poco conocido a convertirse en una pieza clave del equipo y ahora en un internacional de pleno derecho, ha sido nada menos que extraordinario. La renovación de su contrato hasta 2028 es una prueba de su talento y potencial.
En Riga, el portero Iker Álvarez ya se está preparando con la selección andorrana. Conocido por sus impresionantes actuaciones con el Córdoba de Iván Ani, Álvarez ha llamado la atención con sus excelentes actuaciones contra equipos como el Real Sociedad B y el Real Zaragoza.
El próximo reto de Álvarez y Andorra es el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Letonia el sábado a las 15:00, seguido de un partido crucial contra Serbia el martes a las 20:45 en el Estadio Nacional.
A pesar de la dificultad de los partidos, Álvarez está más que preparado para el reto. Hijo del entrenador Koldo Álvarez, se ha consolidado como titular habitual de su selección, lo que ha suscitado un gran debate. En cualquier caso, su influencia tanto a nivel de club como internacional sigue creciendo.
Estos próximos partidos internacionales prometen ser emocionantes tanto para los aficionados de Bolivia como para los de Andorra y Córdoba, que verán a los talentos locales, Timoran y Álvarez, enfrentarse en el escenario mundial. Su trayectoria es una prueba del compromiso del club con la formación de talentos y de la dedicación de los jugadores a su oficio.
CRAIG RESNIK-HANSON / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR