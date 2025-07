Brillante actuación del Montilla-Córdoba Triatlón en la Liga Nacional

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón volvió a firmar ayer una actuación destacada en la prueba de Relevos Parejas de la Liga Nacional de Triatlón de Segunda División, disputada en la localidad gerundense de Banyoles, coincidiendo con el Campeonato de España de Triatlón por Clubes 2025., el conjunto montillano se alzó ayer con una meritoria segunda posición en categoría femenina, quedándose a apenas 31 segundos del primer puesto, que fue para el Club Deportivo Delikia. El tiempo registrado por las cordobesas fue de 1 hora, 9 minutos y 56 segundos, frente al 01:09:25 de las vencedoras. La tercera plaza fue para Tritones de Rioja, que completó el podio con un tiempo de 01:10:48.Por su parte, el equipo masculino del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón también ofreció una sólida actuación que le permitió finalizar en cuarta posición, en una prueba dominada con autoridad por el Club Deportivo Delikia, que paró el crono en 00:59:16. El podio lo completaron el Club Natació Barcelona Fasttriatlon, con 01:00:09, y Isbilya Sloppy Joe’s, con 01:00:24. A escasos segundos, el conjunto montillano luchó hasta el final para intentar alcanzar las posiciones de privilegio, firmando una de sus mejores participaciones de la temporada.Esta competición, desarrollada en formato SuperSprint Relevos Parejas, supuso la cuarta jornada de la Liga Nacional de Clubes de Triatlón, que vive su recta decisiva con tres pruebas por delante, previstas para septiembre en la localidad malagueña de Torremolinos. En este contexto, los resultados de Banyoles no solo refuerzan la moral del equipo montillano, sino que además consolidan su posición en la clasificación general de Segunda División.De hecho, tras esta jornada, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se mantiene como segundo clasificado en la Segunda División femenina, por detrás únicamente del intratable Deportivo Delikia y por delante de Inforhouse Santiago. En categoría masculina, el equipo ocupa también una posición destacada, situándose en la tercera plaza general, superado por Delikia e Isbilya Sloppy Joe’s.El dominio del Deportivo Delikia en ambas categorías ha sido incuestionable durante la prueba de relevos celebrada ayer. No obstante, el nivel competitivo del equipo montillano ha permitido que vuelva a estar presente entre los clubes punteros del triatlón nacional.En el resto de divisiones, el protagonismo recayó en clubes como Diablillos de Rivas, que se llevó la victoria tanto en la Primera División femenina como en la masculina, y en Resistentia T3, que hizo doblete en Tercera División, logrando además el ascenso de categoría. El Náutico de Narón, el Cidade de Lugo Fluvial y el Peñota Dental Alusigma también estuvieron entre los principales animadores del campeonato, protagonizando duelos muy ajustados en cabeza.Mientras tanto, los equipos que compiten en Tercera División se jugaron algo más que una medalla: en Banyoles se decidieron los ascensos a Segunda División, que fueron para clubes como Marlins Triatlón Madrid, Tenerife Reactivité Fisioterapia In Side Logistics y CET Distance Z5, entre otros.A medida que se acerca el final de temporada, la regularidad demostrada por el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en todas las jornadas lo consolida como uno de los proyectos más sólidos del panorama nacional. Con dos escuadras competitivas, tanto en la rama femenina como en la masculina, el conjunto montillano sigue dejando huella en cada cita y aspira a cerrar el año entre los grandes protagonistas de la Liga Nacional de Clubes de Triatlón.