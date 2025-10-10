Gran actuación del Montilla-Córdoba Triatlón en Vera

NOTA: Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico a montilladigital@gmail.com y este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración. Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico ay este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración.



El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó una actuación sobresaliente en el V Triatlón Ciudad de Vera, celebrado este pasado domingo en el litoral almeriense. La cita, que por primera vez ofreció las distancias Sprint y Olímpica, reunió a 278 deportistas en el espectacular entorno del Playazo de Vera, consolidándose como una de las competiciones más atractivas del calendario andaluz.En un ambiente vibrante y con un público entregado, los representantes montillanos volvieron a dejar huella en una prueba que combinó exigencia, emoción y un nivel competitivo de primer orden. En la distancia Sprint, Rafael Arroyo Carmona logró una brillante tercera posición en la clasificación general tras una ajustada carrera a pie, consolidándose como uno de los triatletas más regulares del circuito.En la misma modalidad, las jóvenes Ainhoa Ruiz Bogas y Ainhoa Pedrosa Berenguel ofrecieron una exhibición de talento y entrega al alcanzar la segunda y tercera posición general, respectivamente, completando un doble podio para el club montillano.Tampoco faltaron los logros en categoría femenina Sprint, donde Marta Román Jiménez firmó una meritoria cuarta posición general y, además, se alzó con la primera plaza en su categoría, demostrando un gran estado de forma y confirmando el excelente nivel del conjunto cordobés en todas las categorías.Por otro lado, en la distancia Olímpica —que debutaba este año en el programa del Triatlón de Vera con 1.500 metros de natación, 41 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie—, Juan José López Escánez rubricó una actuación impecable. Finalizó en cuarta posición de la clasificación general y se proclamó campeón en su categoría, protagonizando una de las carreras más sólidas del fin de semana.La prueba almeriense, organizada por el Ayuntamiento de Vera junto al Club Tribaria, la Diputación de Almería y la Federación Andaluza de Triatlón (FATRI), volvió a destacar por su excelente organización y por el entusiasmo del público, que arropó a los deportistas durante todo el recorrido. Además, el evento fue puntuable para el IV Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Almería, siendo la séptima cita de las ocho que lo componen.La jornada dejó también grandes actuaciones fuera del conjunto montillano. En la distancia Olímpica, Bienvenido Ballester (Club Triatlón Tragamillas-Viator-Mercaluz) se impuso en una apretadísima llegada ante Javier Linares (Club Deportivo Triclub Babyschool), mientras que el dominio femenino llevó firma madrileña gracias al histórico triplete de las hermanas Lucía, Sue y Lydia Castelló.En la prueba Sprint, el triunfo correspondió a Bartomeu Crespi (Club Triatlón Murcia Unidata), que se impuso en un vibrante mano a mano con Hugo Arias (Cidade de Lugo Fluvial). Entre las mujeres, Inés Fernández (Club Triatlón Murcia Unidata) se llevó la victoria por delante de las montillanas Ainhoa Ruiz y Ainhoa Pedrosa, consolidando el protagonismo del Montilla-Córdoba Triatlón tanto en la lucha individual como por clubes.En definitiva, la participación del equipo montillano en el Triatlón Ciudad de Vera volvió a evidenciar la solidez de su cantera y la capacidad de sus deportistas para competir al máximo nivel en pruebas de gran exigencia. Con resultados destacados en ambas distancias y una notable presencia en los podios, el club sigue sumando méritos en una temporada que aún promete más alegrías.