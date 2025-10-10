La Diputación ofrecerá ayudas para mejorar la autonomía de personas dependientes o con discapacidad

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), abrió hace unos días una línea de subvenciones destinada a sufragar gastos de adquisición de medios materiales técnicos, funcionales o instrumentales destinados a mejorar la autonomía de personas en situación de dependencia o discapacidad, que cuenta con un presupuesto de 100.000 euros.La delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, destacó que estas ayudas “son una muestra de la preocupación de la Diputación por mantener una mano tendida y con la mente abierta para hacer realidad cualquier ayuda que pueda mejorar la calidad de vida de los cordobeses y las cordobesas”.Aguilera señaló que “estas ayudas vienen a complementar otras que sacamos recientemente para reformas en los hogares destinadas a facilitar la atención a las personas dependientes o con movilidad reducida, y en esta ocasión lo que hacemos es facilitar la adquisición de equipamientos técnicos o funcionales para mejorar la autonomía en sus actividades básicas de la vida diaria”.La también presidenta del IPBS explicó que esta línea de subvenciones “está destinada a personas residentes en municipios de menos de 50.000 habitantes que tengan una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, a los que se suman las personas cuidadoras o con cualquier grado de dependencia”.En este sentido, añadió que “estas ayudas vienen a mejorar la autonomía de estas personas y se va a atender a todos los grados de dependencia, puesto que hay personas con un nivel uno que con una pequeña ayuda podemos mejorar su nivel de independencia y su calidad de vida”.Aguilera hizo hincapié en que estas ayudas “también van a permitir descargar a los cuidadores reduciendo el esfuerzo que realizan cada día y, por lo tanto, mejorando su calidad de vida”. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 29 de octubre, si bien los gastos podrán justificarse desde el 1 de septiembre de 2025 al 31 de marzo de 2026, teniendo en cuenta que la ayuda máxima será de 1.400 euros por petición.Entre los conceptos que se consideran subvencionables se incluyen ayudas de apoyo a la movilidad, como bastones, muletas o sillas de ruedas; adaptaciones del hogar, como camas articuladas, mesas auxiliares o asientos elevadores; ayudas para la alimentación, entre las que se encuentran vajillas adaptadas o cubiertos con mandos anatómicos; ayudas para la higiene personal, como sillas de ducha con ruedas, asideros de ducha o sistemas de lavabo tipo bidé, y ayudas para la comunicación, como dispositivos adaptados de comunicación para personas con movilidad reducida o comunicadores con iconos.Las ayudas podrán solicitarse a través de la sede electrónica del IPBS, a la que, o mediante los Centros de Servicios Sociales distribuidos por los distintos municipios de la provincia de Córdoba.