E-Distribución anuncia para este domingo un corte de suministro eléctrico en Montilla

NOTA: Esta información se basa en este anuncio publicado recientemente por E-Distribución. En ese sentido, puede consultar este enlace o llamar al teléfono 900 850 840. Esta información se basa en. En ese sentido, Montilla Digital no se responsabiliza de los cambios que pueda adoptar unilateralmente la empresa eléctrica sin previo aviso y que alteren, en todo o en parte, la información facilitada en esta noticia. Si desea obtener más información,o llamar al teléfono 900 850 840.

La empresa E-Distribución, adscrita al grupo Endesa y que se encarga de la transformación, transporte y suministro de energía eléctrica a los usuarios de una determinada zona geográfica, ha anunciado para este domingo, 12 de octubre, un corte de suministro eléctrico que afectará a varias calles de Montilla.Según el escueto comunicado facilitado por la compañía, "con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red", la compañía interrumpirá el suministro eléctrico entre las 8.00 de la mañana y las 15.30 de la tarde en las calles Arcipreste Fernández Casado, Condesa de Feria y Capitán Alonso de Vargas, donde se ubica la Casa-Museo del Inca Garcilaso.A su vez, tal y como especifica el anuncio de E-Distribución —que— el corte de luz afectará a las calles Cronista Pérez del Pulgar, Don Diego de Alvear, Escuchuela, Felipe IV, Gran Capitán, Hermanos Garnelo, Iglesia, José de los Ángeles, Lorenzo Venegas y Puerta del Sol, en los aledaños de la Parroquia de Santiago Apóstol.La distribución de electricidad en España se presta por distintas empresas, según el ámbito geográfico donde actúen. E-distribución suministra electricidad en 24 provincias españolas de ocho Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Castilla y León y Galicia, además de la Ciudad Autónoma de Ceuta. De este modo, la compañía presta servicio a una población superior a los 21 millones de habitantes.En total, la firma distribuye energía eléctrica a lo largo de más de 317.829 kilómetros de red y a más de 12,5 millones de clientes. Por sus redes pasan anualmente 131.813 gigavatios-hora (GWh), lo que representa más del 44 por ciento de la demanda total que se registra en España en la actualidad.