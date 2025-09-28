Montilla despide el VII Festival de Microcine con un homenaje a Juanma Lara y el triunfo de 'La Compañía'

Una edición consolidada

El Teatro Garnelo acogió anoche la gala de clausura del, un acto que puso fin a cuatro intensas jornadas en las que la ciudad se convirtió en epicentro cultural de Andalucía y en escaparate para el talento audiovisual emergente.La velada, conducida con humor y complicidad por las actrices Olivia Lara y Carmen Calle, estuvo marcada por la emoción, la música en directo y el reconocimiento a figuras destacadas del mundo del cine. Las artistas cordobesas Sara Banda y Luisa Arenas llenaron de sensibilidad el escenario con sus interpretaciones, que se alternaron con los momentos de mayor expectación: la lectura del palmarés y la entrega de premios.Uno de los instantes más aplaudidos fue la concesión del Premio "Isidoro Jiménez" al actor malagueño Juanma Lara, que ha colaborado con directores de la talla de Iciar Bollain, Julio Medem o Javier Fesser, además de haber participado en series de televisión comoEl intérprete archidonés, sorprendido y visiblemente emocionado, recibió el galardón de manos de su amiga y compañera de profesión Virginia Muñoz, en medio de una ovación cerrada que hizo vibrar el patio de butacas del Teatro Garnelo.El jurado de esta edición, presidido por Paco Tous y completado por Antonio Ruz, Teresa Segura y Teresa Urbano, dio a conocer los nombres de los cortometrajes ganadores. El primer premio recayó en, de José María Flores; el segundo premio fue para, de Javier Fesser; mientras que, de Cristian Beteta, logró el tercer premio.Tras la gala, la celebración se trasladó al alhorí del castillo de El Gran Capitán, donde los asistentes disfrutaron de un ambiente distendido con vinos de, un espectáculo de coctelería a cargo de Cannagin y el concierto de Los Escarabajos, que puso ritmo a la noche montillana.La clausura de anoche culminó un recorrido que. Desde entonces, el festival desplegó un variado programa que combinó proyecciones, catas de vino y actividades paralelas en enclaves tan singulares como, sin olvidarDurante la presentación previa del certamen, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó que el Festival de Microcine “se ha consolidado como una cita imprescindible del septiembre cultural”, destacando la estrecha relación que mantiene con la tradición vitivinícola de la ciudad.Por su parte, el director y productor montillano Dany Ruz, impulsor del proyecto, recordó el esfuerzo colectivo que ha permitido mantenerlo durante siete ediciones. “Llegar a siete ediciones no ha sido sencillo, pero sí muy gratificante gracias al apoyo institucional y empresarial”, señaló, al tiempo que puso en valor la alta participación de este año, con cerca de 500 cortometrajes recibidos, de los que 15 llegaron a la fase final y seis fueron candidatos a los Premios Goya.El festival contó con un jurado de primer nivel encabezado por el actor sevillano Paco Tous, cuya trayectoria en series y películas de gran repercusión internacional —como— aportó prestigio a la cita. De igual modo, representantes del tejido empresarial local, como Francisco Robles (Bodegas Robles) o Pepe Márquez (Hotel Don Gonzalo), remarcaron la importancia de un proyecto que combina cine, vino y gastronomía como parte de la identidad cultural de la Campiña Sur cordobesa.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, vinculó la celebración del festival con la estrategia de la Montilla Film Office y aseguró que “refuerza el posicionamiento de la ciudad como escenario de rodajes y punto de encuentro audiovisual”.Con la clausura de anoche, el VII Festival de Microcine “Ciudad de Montilla” cerró una edición que ha sabido consolidarse como un referente en el panorama cultural andaluz, reafirmando el vínculo entre la creación audiovisual y las tradiciones locales. La apuesta por unir cine y vino ha vuelto a dar sus frutos en un certamen que, más allá de las proyecciones, ha logrado implicar a la ciudadanía y convertir cada actividad en un encuentro festivo y participativo en torno al Séptimo Arte.