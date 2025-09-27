Bodegas Robles acoge la tercera jornada del Festival de Microcine de Montilla

Elcelebró ayer tarde su tercera jornada en las instalaciones de, santo y seña de la producción ecológica de Andalucía y referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.De este modo, el cine, la música y el vino se dieron la mano en una velada que combinó la proyección de cortometrajes con una experiencia enológica única en la sede de esta firma montillana, fundada en el año 1927. El ambiente, cargado de complicidad entre el público y los artistas, reforzó el espíritu de un certamen que este año ha vuelto a situar Montilla en el mapa cultural andaluz.La apertura de la noche estuvo a cargo del cantante pontanés Manuel Navas, que ofreció un recital íntimo y emotivo. Con su voz y su sensibilidad artística, el músico se convirtió en el preludio perfecto de una programación que buscaba emocionar y dejar huella en los asistentes.Uno de los instantes más especiales de la velada fue la inauguración del, un galardón creado en esta edición para rendir homenaje a la trayectoria del actor, director y guionista malagueño Ignacio Nacho. La organización anunció que este reconocimiento permanecerá en futuras ediciones como una distinción dedicada a intérpretes que han dejado huella en el panorama audiovisual español.En el apartado cinematográfico, la jornada ofreció una cuidada selección de títulos de gran prestigio. El público pudo disfrutar de, de José María Flores;, de Javier Fesser;, del propio Ignacio Nacho;, de Jesús Martínez Nota; y, de Carlos Moriana. Cada proyección trajo consigo una mirada distinta sobre la realidad, con estilos que iban desde lo poético hasta lo más inquietante.La experiencia se completó con un maridaje enológico que volvió a ser uno de los sellos del festival. Los asistentes participaron en una cata de vinos de Montilla que incluyó referencias como, de Bodegas Robles, Fino, Amontillado, Palo Cortado y Vermut. Una propuesta que subrayó, una vez más, la estrecha relación entre cine y vino que da sentido al certamen.La cita de anoche se enmarca en un festival que, desde el pasado miércoles, viene llenando de actividad distintos rincones de Montilla. La programacióny ha recorrido escenarios tan diversos como, antes de llegar a las históricas instalaciones de Bodegas Robles.Durante la jornada de hoy sábado, el festival pondrá su broche de oro con la gala de clausura en el Teatro Garnelo, donde se entregarán los premios y se proyectarán los cortometrajes ganadores. La jornada concluirá en el castillo de El Gran Capitán, que acogerá a las 22:30 horas la tradicional postgala, un encuentro festivo en un enclave patrimonial de primer orden.La séptima edición del Festival de Microcine, impulsada por la Asociación de Cine y Vino bajo la dirección del montillano Dany Ruz, ha vuelto a conjugar cultura y territorio. Con cerca de 500 cortometrajes recibidos y 15 seleccionados, seis de ellos candidatos a los Premios Goya, el certamen se ha consolidado como un escaparate para el talento emergente y como un punto de encuentro entre el séptimo arte y los vinos de la comarca.El propio alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ya subrayó en la presentación que esta cita “se ha consolidado como una cita imprescindible del septiembre cultural”, destacando la estrecha relación entre cultura y vino. En esa misma línea, Dany Ruz manifestó que llegar a siete ediciones “no ha sido sencillo, pero sí muy gratificante gracias al apoyo institucional y empresarial”.La presencia de Paco Tous como presidente del jurado ha dado este año un impulso mediático al festival. El actor sevillano, conocido por sus papeles en, representa la dimensión nacional e internacional que ha ido adquiriendo este certamen.También el tejido empresarial local ha mostrado su compromiso. El gerente de Bodegas Robles, Francisco Robles, resaltó el valor simbólico del evento al combinar “cine, vino y gastronomía, reforzando la identidad cultural de la comarca”. Por su parte, Pepe Márquez, presidente de Ademo y propietario del Hotel Don Gonzalo, recordó que “desde la primera edición hemos apostado por un proyecto que hoy ya es seña de identidad”.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, vinculó la celebración del festival con la estrategia de la Montilla Film Office, adherida a la Andalucía Film Commission. Según sus palabras, “el festival refuerza el posicionamiento de la ciudad como escenario de rodajes y punto de encuentro audiovisual”.En definitiva, el Festival de Microcine “Ciudad de Montilla” avanza hacia su recta final con una tercera jornada que unió música, cine y vino en un enclave singular. Y lo hizo recordando que la cultura, cuando se vive desde lo local y se abre al mundo, puede convertirse en el mejor escaparate de una tierra.