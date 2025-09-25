El Festival de Microcine de Montilla abre su séptima edición con un homenaje al cine y al vino

La sede de la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) acogió ayer la inauguración oficial de la séptima edición del, en un acto que reunió a representantes institucionales, al tejido empresarial y a un público entregado que llenó por completo el patio exterior de la casa de la patronal montillana, en una jornada marcada por el entusiasmo, que confirmó la vitalidad de un certamen que se ha consolidado como una de las citas culturales más relevantes de la provincia.La primera sesión del festival, conducida por el actor cordobés Andrés Berlanga Sancho, se vivió como una auténtica celebración del cine breve y del patrimonio enológico de Montilla-Moriles. Sobre la pantalla se proyectaron cinco cortometrajes seleccionados por su calidad y diversidad, empezando por, de José Antonio Campos;, de Juan Antonio Martínez Hurtado; y, de María Monreal Otano.El público también disfrutó anoche de, de Celia de Molina; y de, de Cristian Beteta. Cada una de estas historias, distintas en género y tono, fue acompañada por un vino de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, en un maridaje cultural que ya se ha convertido en sello distintivo del festival.Los asistentes pudieron degustar cinco referencias cedidas por, Fino, Amontillado, Oloroso y Vermut. El diálogo entre cine y vino, que en esta cita adquiere un carácter simbólico, reforzó la idea de que la cultura también se saborea y se comparte. “Este festival combina cine, vino y gastronomía, reforzando la identidad cultural de la comarca”, destacó Francisco Robles, gerente de Bodegas Robles, una de las firmas más implicadas con el proyecto.El certamen, impulsado por la Asociación de Cine y Vino bajo la dirección del montillano Dany Ruz, afronta cuatro intensas jornadas que se extenderán hasta este sábado 27 de septiembre. El programa incluye proyecciones, catas comentadas y actividades paralelas que buscan no solo acercar el cortometraje a distintos públicos, sino también situar Montilla como epicentro cultural de Andalucía.Durante la presentación del festival, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó el peso que ha adquirido este evento. “Se ha consolidado como una cita imprescindible del septiembre cultural”, afirmó el primer edil, convencido de la estrecha relación entre cultura y vino que se refleja en cada edición.En esa misma línea se pronunció el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, quien vinculó la celebración del festival con la estrategia de la Montilla Film Office, adherida a la Andalucía Film Commission. “El festival refuerza el posicionamiento de la ciudad como escenario de rodajes y punto de encuentro audiovisual”, señaló.El respaldo institucional y empresarial se suma a un esfuerzo colectivo que ha permitido al festival alcanzar su séptima edición. “Llegar a siete ediciones no ha sido sencillo, pero sí muy gratificante gracias al apoyo institucional y empresarial”, admitió el propio Dany Ruz. Este año, además, la organización ha recibido cerca de 500 cortometrajes, de los que se han seleccionado 15, seis de ellos candidatos a los Premios Goya, lo que confirma el alto nivel del certamen.La agenda de hoy, jueves 25 de septiembre, tiene como protagonistas a los más jóvenes. El Teatro Garnelo acogerá en horario de mañana, de 11:00 a 13:00 horas, una sesión especial dirigida a estudiantes. Por la noche, el festival se trasladará hasta el Hotel Don Gonzalo donde, a partir de las 20:30 horas, se celebrará una nueva jornada de proyecciones. Su propietario, Pepe Márquez, recordó que “desde la primera edición hemos apostado por un proyecto que hoy ya es seña de identidad”.Mañana viernes, 26 de septiembre, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de las proyecciones en un escenario tan singular como las instalaciones de Bodegas Robles. El broche de oro llegará el sábado con la Gala de Clausura en el Teatro Garnelo, prevista para las 19:30 horas, en la que se entregarán los premios y se proyectarán los cortometrajes galardonados. Y, como ya es tradición, la cita culminará a las 22:30 horas en el castillo de El Gran Capitán, donde la postgala volverá a reunir a grandes referentes del cine y la música andaluza.La presencia del actor sevillano Paco Tous, que este año asume la presidencia del jurado, refuerza la dimensión mediática del festival. Con una trayectoria reconocida tanto en el teatro como en la televisión y el cine, Tous se ha convertido en un rostro muy popular gracias a títulos como. Su participación supone un espaldarazo a un festival que, edición tras edición, busca tender puentes entre el talento emergente y las tradiciones locales.De este modo, la séptima edición del Festival de Microcine “Ciudad de Montilla” ha arrancado con fuerza, reivindicando su capacidad para emocionar, sorprender y, al mismo tiempo, poner en valor la riqueza cultural y enológica de Montilla-Moriles.