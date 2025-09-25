La Guardia Civil se incauta de 256 plantas de marihuana en un control rutinario en Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido en Montilla a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La actuación se desarrolló en el marco de un punto de verificación de personas y vehículos que los agentes habían establecido en uno de los accesos a la localidad, donde un turismo resultó sospechoso para los efectivos del Puesto Principal.Tras ordenar su parada e identificar al conductor, los guardias civiles advirtieron que el hombre mostraba una actitud nerviosa e incluso intentó darse a la fuga. Ante estas circunstancias, procedieron al registro del vehículo, lo que permitió localizar en su interior un total de 256 plantas de marihuana en fase de crecimiento. Además, hallaron cuatro garrafas de abono para el cultivo, una navaja y más de 940 euros en billetes fraccionados, todo ello intervenido por los agentes.Ante el hallazgo, la Benemérita procedió a la detención inmediata del conductor como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas. Tanto el detenido como las sustancias, el dinero y los objetos incautados, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.