La experiencia de Aceites Bellido destaca en el Congreso Nacional sobre Oleoturismo

La experiencia de la firma montillanadestacó en el primer Congreso Nacional “Oleoturismo España”, celebrado hace unos días en la capital hispalense, donde empresas del sector compartieron sus experiencias y defendieron el valor del aceite de oliva virgen extra como motor turístico y cultural para muchos municipios del territorio nacional.La cita, organizada por la Diputación de Sevilla y la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), convirtió la capital andaluza en epicentro de un debate necesario sobre el futuro del oleoturismo. Más de 160 asistentes llenaron el aforo del centro de eventos El 29, en pleno Parque de María Luisa, para escuchar propuestas, casos de éxito y reflexiones sobre cómo transformar el olivo y el aceite en un relato compartido de identidad, sostenibilidad y desarrollo económico.Entre las voces invitadas destacó la de Gonzalo Bellido Vela, que acudió en representación de la empresa familiar. Su intervención puso el acento en un modelo de turismo experiencial que Aceites Bellido ha sabido forjar en el Molino Juan Colín, una almazara del siglo XVI enclavada en la Sierra de Montilla.Allí, los visitantes no solo conocen el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, sino que pasean entre olivares ecológicos, participan en catas sensoriales, descubren un museo dedicado al olivo y se detienen en un evocador Jardín de Olivos Centenarios.Este enfoque cercano, que coloca a la familia montillana en el centro de la acogida, ha sido reconocido con galardones de prestigio. Solo en los últimos meses, el Molino Juan Colín ha recibido el primer premio al “” en el Concurso Patios de Bodega y el reconocimiento de la propia Asociación Española de Municipios del Olivo por su“No somos únicamente productores de aceite: somos narradores de una historia que empieza en cada rama del olivo y que queremos compartir con quienes nos visitan”, señaló Gonzalo Bellido durante su intervención en este encuentro de ámbito nacional.El congreso no se limitó a mostrar ejemplos inspiradores. También abordó los retos que afronta el oleoturismo en España: la necesidad de cooperación público-privada, la creación de productos innovadores y la búsqueda de estrategias eficaces de promoción.Todo ello bajo el paraguas del proyecto “Oleoturismo España”, que echó a andar con la adhesión de más de 300 servicios especializados en todo el país y con la ambición de convertirse en marca de referencia en la promoción de este segmento turístico.La aportación de Aceites Bellido al debate no fue casual. El pasado mes de junio, la firma ya había dado un paso decisivo al participar en la constitución de la primera, un órgano creado por la Diputación para impulsar la proyección de la provincia como destino oleoturístico de primer nivel.Cada año, miles de visitantes de todo el mundo cruzan las puertas del Molino Juan Colín atraídos no solo por la belleza del enclave, sino también por la pasión con la que los hermanos Francisco y Gonzalo Bellido Vela han transformado su amor por la tierra en una experiencia turística.La clausura del congreso corrió a cargo del presidente de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández de los Ríos, quien subrayó el compromiso de las diputaciones y de la Asociación Española de Municipios del Olivo con un modelo turístico sostenible, vinculado al aceite de oliva virgen extra y al patrimonio cultural de los territorios olivareros.Con su participación en Sevilla, Aceites Bellido volvió a situar Montilla en el mapa del oleoturismo nacional, demostrando que la tradición puede convivir con la innovación y que el aceite de oliva virgen extra no solo se degusta, sino que se vive.