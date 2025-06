El Molino Juan Colín de Aceites Bellido triunfa en Patios de Bodega

El Molino Juan Colín, joya patrimonial de la firma montillana, ha sido distinguido con el primer premio en la categoría de “Mejor Patio Ornamentado” de la segunda edición del, organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Montilla. Este reconocimiento no solo distingue la belleza de su patio, sino que también refuerza el valor simbólico y cultural de un proyecto oleoturístico que lleva veinticinco años cautivando a visitantes de todo el mundo.En esta edición del certamen, que buscaba reinterpretar el espíritu del Mayo Cordobés en clave enoturística, los patios de lagares y bodegas locales se vistieron de gala, combinando tradición, creatividad y una profunda conexión con la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.El jurado —formado por Rocío Ranero, gerente de la empresa Floramore; Carmen Bugella, responsable de Prensa de la Mancomunidad Campiña Sur; y Adrián Lapsley, concejal de Turismo, con voz pero sin voto— evaluó las candidaturas que concurrieron en las dos modalidades convocadas.En la modalidad de “Mejor Patio Ornamentado”, el Molino Juan Colín conquistó al jurado con una propuesta visualmente deslumbrante, cargada de autenticidad y simbolismo. Le siguieron, que han logrado el segundo, tercer y cuarto puesto, respectivamente.En la categoría de “Actividad Turística Más Original”, ha sido Cabriñana Bodega Rockera quien se ha alzado con el primer premio, gracias a una original propuesta de maridaje con pizzas y vinos de la casa, que rindió homenaje a la tradición italiana fusionada con la gastronomía cordobesa, aportando una visión fresca y atrevida al panorama enoturístico local.La distinción recibida por el Molino Juan Colín llega tan solo unas semanas después de que los hermanos Francisco y Gonzalo Bellido Vela fueran galardonados en Jaén con el, por el proyectoFue durante la feria Expoliva, el principal evento internacional dedicado al aceite de oliva, donde la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) reconoció la labor divulgativa, cultural y sostenible que esta familia montillana lleva impulsando desde finales de los años noventa.Y es que lo que comenzó como una iniciativa familiar se ha convertido en uno de los proyectos de oleoturismo más sólidos y respetados de Andalucía. El molino, enclavado en plena Sierra de Montilla, ofrece una experiencia que va mucho más allá de la producción de aceite.Quienes lo visitan pueden pasear entre olivares ecológicos, conocer de primera mano el proceso moderno de extracción del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), participar en catas sensoriales y adentrarse en la historia de la elaboración del aceite a través de un museo cuidadosamente diseñado.Uno de los puntos más emotivos del recorrido es el Jardín de Olivos Centenarios, donde ejemplares monumentales permiten reflexionar sobre la longevidad, la resiliencia y el legado de un árbol sagrado en la cultura mediterránea. Esta experiencia multisensorial, que une naturaleza, historia y sabor, se enriquece aún más por el valor arquitectónico del espacio: un molino que data del siglo XVI, conservado y reinterpretado con respeto y sensibilidad.Pero el verdadero alma del proyecto lo pone la familia Bellido Vela, que no son solo anfitriones: son narradores, guías apasionados, custodios de una memoria viva que comparten con cada visitante. Esa implicación personal —ese “hacerlo todo ellos mismos”— ha sido una de las claves del éxito y del aprecio que despiertan entre quienes se acercan, ya sea desde Francia, Alemania, Australia, Estados Unidos o Colombia. La experiencia se ofrece en varios idiomas, y cada año cerca de 10.000 personas cruzan sus puertas para dejarse sorprender por el universo del olivo.El galardón recibido en el Concurso Patios de Bodega no hace sino reafirmar la relevancia de este modelo de oleoturismo sostenible, que aúna desarrollo económico, preservación cultural y educación ambiental. Montilla, con iniciativas como la que viene defendiendo la familia Bellido Vela desde hace años, se consolida como un destino imprescindible para quienes desean descubrir Andalucía desde sus raíces más profundas.La entrega oficial de premios tendrá lugar en los próximos días, en un acto promovido por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Montilla. Mientras tanto, el patio del Molino Juan Colín continúa abierto al asombro, al aroma intenso del aceite nuevo y a esa mezcla de sencillez y belleza que solo logran los lugares auténticos.