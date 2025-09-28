La calle Enfermería quedará parcialmente cerrada al tráfico hasta este miércoles

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla ha anunciado que la calle Enfermería permanecerá cerrada al tráfico "a media altura" a partir de mañana lunes, 29 de septiembre, y hasta este miércoles, 1 de octubre. El aviso, que ha sido difundido a través de redes sociales, pretende facilitar la planificación de los desplazamientos en una zona especialmente transitada del casco urbano.El corte —que afecta al tramo que discurre entre las calles Blanco y Cuesta de las Caballeras— responde a la necesidad de ejecutar unas obras que, aunque de carácter puntual, obligan a establecer restricciones temporales en la circulación. De ese modo, los vehículos que accedan desde la Cuesta de las Caballeras podrán continuar sus trayectos con normalidad, mientras que aquellos que salgan desde la calle Blanco únicamente podrán circular en dirección descendente por la propia Calle Enfermería.El Consistorio ha pedido a la ciudadanía precaución y atención a la señalización provisional instalada en el entorno. La advertencia no se limita solo a los conductores habituales, sino también a quienes utilizan el centro de Montilla para gestiones diarias, visitas familiares o compras de última hora. Y es que, como suele ocurrir con cualquier restricción de tráfico, el cambio en los flujos de vehículos puede generar cierta confusión entre los conductores.